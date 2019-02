Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 gegen Dynamo Dresden verloren. Die Rheinländer verpassten durch die erste Heimniederlage seit fast acht Monaten die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die Dresdner hingegen feierten nach fünf Spielen ohne Punkte-Dreier den Anschluss an die rettenden Plätze.