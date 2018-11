Seit Donnerstag steht fest, wer der neue Mann an Ralf Rangnicks Seite wird: Ernst Tanner wird Hoffenheims neuer Manager. "Ich habe mich sehr darüber gefreut, als Dietmar Hopp Ernst Tanner vorgeschlagen hat", erzählte Ralf Rangnick einen Auszug aus dem Gespräch mit Dietmar Hopp.

Dass es wegen der Neubesetzung des Managerpostens zu Verzögerungen bei der Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick gekommen sein soll, verneinte Dietmar Hopp ausdrücklich: "So wenig wie es einen Machtkampf gab zwischen Jan Schindelmeiser und Ralf Rangnick, genauso wenig gab es zwischen Ralf und mir einen Machtkampf um die Position des Sportmanagers. Ich bin überzeugt, dass Ernst Tanner hervorragend geeignet ist, unsere Philosophie zu leben und zu vertreten."

Über die Entscheidung für Tanner erzählt Hopp: "Er war Kandidat unter Dreien, der aus den eigenen Reihen kommt." Neben Tanner stand auch Thomas von Heesen auf Hopps Wunschliste. Hopp: "Ich will es nicht dementieren, aber es spiel keine Rolle mehr."

Am Dienstagmorgen wurde Tanner per Telefon von Dietmar Hopp informiert, dass er im engen Kreis der Kandidaten für den Posten als Manager ist. "Ich war im europäischen Ausland", erzählte Tanner nur über seine Scouting-Aufgaben und: "Das hat mich natürlich sehr gefreut."

Tanner ist seit einem Jahr im Kraichgau. Zunächst als Nachwuchs-Chef geholt wurde Tanner im Dezember 2009 zum Abteilungsleiter-Sport gewählt. Nun also der nächste Aufstieg. Tanner: "Der heutige Tag ist etwas Besonderes für mich mit der Ernennung zum Sportmanager. Da erfüllt sich für mich ein kleiner Traum. Es ist die Bestätigung meiner Arbeit und ich möchte mich bei Herrn Hopp bedanken. Es stehen viele Aufgaben an und ich denke, dass ich vor dem Hintergrund der neuen, alten Philosophie mich als richtiger Mann sehe. Ich habe entsprechende Kenntnisse im Nachwuchsbereich der Region, in Deutschland und darüber hinaus. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Die von Jan Schindelmeiser angebotene Einarbeitungshilfe will Tanner nicht in Anspruch nehmen: "Ich denke, dass ich nicht eingearbeitet werden muss, weil ich auch auf vielen Scoutingsitzungen dabei war. Es gibt die eine oder andere Idee, die ich jetzt selbst einbringen will."

Tanner, der zuvor bei 1860 München 14 Jahre als Jugendtrainer, -koordinator und Leiter des dortigen Leistungszentrums arbeitete, gilt als absoluter Fachmann in Deutschland, was die Jugendarbeit und -förderung angeht. Unter seiner Leitung entwickelten sich in München unter anderem Marcel Schäfer (heute VfL Wolfsburg), Timo Gebhart (VfB Stuttgart), die Bender-Zwillinge (bei Dortmund und Leverkusen), Christoph Janker (Hertha BSC Berlin) und viele weitere Nachwuchskräfte zu gestandenen Bundesligaspielern.

Rangnick: "Ich spüre, dass es in dieser Konstellation weitergehen kann. Wenn wir aus den Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehen, dann können wir uns jetzt wieder ein Stück weit neu erfinden. Wir haben uns sicher nicht ganz verloren. Aber an dem, was über uns hereingebrochen ist, müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Wir hatten unsere besten Transfers bei Spielern wie Jaissle, Compper und Weis, die niemand kannte und wo man ein Auge haben musste für das, was sie werden können. Gerade Ernst hat bewiesen, dass er dieses Auge hat."

Mit Ernst Tanner und "seinen vielen Kontakten", so Ralf Rangnick, will Hoffenheim wieder zurückkehren zur "neuen, alten Philosophie" und vermehrt auf junge, deutsche Talente setzen.

Der Diplom-Sportlehrer und Vater von drei Töchtern Tanner hat bisher noch keine Erfahrung im Management gesammelt. Dietmar Hopp weiß Rat: "Ernst Tanner ist für mich eine starke Position, wenngleich er sich bislang hauptsächlich im Sportbereich profiliert hat. Wir haben im Verein die Kapazitäten und das Potential, sollte Ernst Tanner Unterstützung brauchen, was die Buchhaltung angeht. Er hat diese Unterstützung. Ich traue ihm zu, dass er ein ganz starker Sportmanager wird."

Den neuen Arbeitsvertrag hat Ernst Tanner aber noch nicht unterschrieben. "Das ist eine reine Formsache", meint Dietmar Hopp. Zu schnell ging die Entscheidung über den Tisch, denn Ernst Tanner kehrte erst am Donnerstagmorgen nach Zuzenhausen zurück. Die Vertragsunterschrift soll aber in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Tanner: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir der Verein für diese verantwortungsvolle Aufgabe entgegenbringt und freue mich sehr auf die nun anstehenden Aufgaben, die ich mit vollem Elan angehen werde.“