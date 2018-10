Die Personelle Situation in Hoffenheim entspannt sich ein wenig. Stürmer Chinedu Obasi verstärkt die Offensive gegen Hannover.

"Ich hatte fünf Pullover an" sagte Hoffenheims Stürmer Chinedu Obasi über seine Ankunft am Frankfurter Flughafen. In seiner Heimat Nigeria und beim Afrika-Cup in Angola waren es 35 Grad. In Frankfurt dagegen waren es knapp über Null. Die Ankunft des Angreifers wurde in Hoffenheim sehnlich erwartet. Nach den Verletzungen von Maicosuel und Ba war Vedad Ibisevic zuletzt der einzige fitte Stürmer in den Reihen der Kraichgauer. Am Samstag gegen Hannover soll Chinedu Obasi die Offensivabteilung wiederbeleben. "Ich fühle mich sehr gut und bin körperlich fit." erhöhte Obasi vor dem Spiel die Hoffnungen auf einen Einsatz. "Ich habe in den letzten zwei Jahren gezeigt wie wichtig ich für die Mannschaft und unser Spiel bin. Aber jeder, der in die Mannschaft will muss kämpfen und Gas geben."