Wiesloch. (hds) Bestes Laufwetter, ein ambitioniertes Teilnehmerfeld und ein klarer Sieger über zehn Kilometer - bei der 27. Auflage des Stadtlaufs der TSG Wiesloch stimmte der äußere Rahmen. Als OB Dirk Elkemann pünktlich um 10 Uhr mit einem lauten Knall die mehr als 650 Läufer auf die Strecke schickte, zeigte das Thermometer zwölf Grad an, die Sonne versteckte sich noch dezent hinter einem dünnen Wolkenband. Am Ende hatte Michael Chalupsky (TSG Heidelberg) mit klarem Vorsprung die Nase vorn, gefolgt von William Martin, ebenfalls aus Heidelberg. Dritter wurde Yosief Weldegebriel (TSG Wiesloch), der damit seinen Podiumsplatz aus dem Vorjahr wiederholen konnte. Die Siegerzeit: 32 Minuten und 57 Sekunden. Chalupsky, der zum ersten Mal am Wieslocher Stadtlauf teilgenommen hatte, lobte vor allem die Streckenführung.

Schnellste Frau war Fabienne Amrhein (Engelhorn Sports Team Mannheim), die mit ihren 36 Minuten und 18 Sekunden viele männliche Konkurrenten hinter sich lassen konnte. Zweite wurde Merle Brunnée vom Laufteam der Sparkasse Heidelberg, Dritte Eva-Maria Gerhards aus Hockenheim.

Auch für den Wieslocher OB war es ein erfolgreicher Tag. Er konnte seine Zeit aus dem Vorjahr leicht verbessern und kam mit 38 Minuten und 33 Sekunden auf einen respektablen 13. Platz. "Sicherlich heute für mich keine Unglückszahl", meinte Elkemann.

Auf der Strecke hatten sich viele Teilnehmer in Gruppen zusammengefunden. Das Laufteam der Sparkasse Heidelberg war mit 90 Teilnehmern unterwegs, die VHS Südliche Bergstraße hatte eine eigene Mannschaft am Start, das PZN war ebenso vertreten wie Kindergärten und Grundschulen, die bei den sich später anschließenden Bambini-Läufen im Stadion unterwegs waren.

"Den Wetterprognosen haben wir vertraut", so der TSG-Vorsitzende Manfred Walter. Obwohl es zwei Tage vor der Veranstaltung noch heftig regnete, habe man sich entschlossen, alles nach draußen zu verlegen. So fanden Siegerehrung und Verköstigung der Teilnehmer und der zahlreichen Besucher, die die Sportler lautstark unterstützten, unter freiem Himmel statt. Das Teilnehmerfeld für die Zehn-Kilometer-Strecke war diesmal etwas kleiner als in den Vorjahren, bei den Bambini-Läufen herrschte allerdings wieder dichtes Gedränge. Drei Strecken – 300, 600 und 900 Meter – standen je nach Alter auf dem Programm für die Jüngsten, die sich unter den Anfeuerungsrufen von Eltern und Freunden mit Begeisterung in den Wettkampf stürzten. Mehr als 400 Kinder machten mit. Über 300 Meter hatte Yasin Neziroj von der Schillerschule die Nase vorn, über 600 Meter siegte Shaiya Kettel, die für "Fit im Klinikum" die Laufschuhe geschnürt hatte und über 900 Meter belegte Bastian Walter von der TSG Wiesloch den ersten Platz.

Vor dem Startschuss herrschte bereits früh reges Treiben rund ums Stadion. Fleißige Helferteams waren unterwegs, Absperrungen wurden angebracht, die Verpflegungsstände „bestückt“ und Alleinunterhalter Joachim Schäfer aus Mannheim baute seine Anlage auf. Der Stadtteilverein Altwiesloch half mit einer Delegation, im Gegenzug werden einige TSG-Mitglieder die Altwieslocher bei deren Kerwe unterstützen.

Am Rennen nahmen auch einige Einradfahrer der TSG teil, ein Teilnehmer schob den Nachwuchs im Kinderwagen vor sich her. Die Cheerleadertruppe "Souldancers" aus Heidelberg feuerte die Läufer auf der Zielgeraden lautstark an, direkt nach der Zeitmessung wurden die Teilnehmer vom Sponsorenteam der Bäckerei Rutz mit einer frischen Brezel begrüßt, ehe gefachsimpelt wurde, wo man die eine oder andere Sekunde noch hätte herausholen können.

Nach rund 90 Minuten war auch der letzte Läufer im Ziel, OB Elkemann führte die Siegerehrung durch und es herrschte rundum Zufriedenheit. "Wir danken unseren Hauptsponsoren, die uns wieder mal hervorragend unterstützt haben", sagte Manfred Walter. Mehr als 100 Helfer hatte die TSG im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.