Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Fast könnte man mit einem Augenzwinkern sagen, der Zirkus sei in den letzten Monaten "ein Wieslocher" geworden: Doch jetzt ist der seit Mitte März aufgrund der Coronakrise festsitzende Zirkus Manuel Weisheit weitergezogen.

"Wir dürfen endlich wieder auftreten", freut sich Tim Thomsen, Pressesprecher des seit fast 200 Jahren existierenden Familienzirkus. Am vergangenen Montag ist die Zirkusfamilie nach Freiburg im Breisgau gezogen und hat am Messplatz die Zelte aufgeschlagen. Die erste Vorstellung nach der sechsmonatigen Zwangspause fand mit 50 Besuchern statt, "rund 100 Besucher passen nach dem Coronahygienekonzept in das Zelt rein", so Thomsen, der Zirkus hat sonst Kapazitäten für rund 300 Besucher. Noch sind die Leute ein wenig zögerlich, dennoch ist man mit der ersten Vorstellung zufrieden.

Eigentlich wollte der Zirkus zuvor noch eine kostenlose Vorstellung als Dankeschön für die Hilfsbereitschaft der Wieslocher geben, aber dann sei mit der Genehmigung in Freiburg doch alles schneller gegangen als gedacht, so Thomsen. "Es tut uns leid, dass wir die versprochene Vorstellung nicht geben konnten", so Tim Thomsen: "Die Wieslocher sind klasse." Der Zirkus habe sich in der Weinstadt gut aufgehoben gefühlt und immer wieder Futter für die Tiere und Spenden erhalten. Ursprünglich sollte der Zirkus nur vom 5. bis 15. März auf der Wiese am "Wietalbad" gastieren, dann aber kam das coronabedingte Veranstaltungsverbot.

Je nach Bundesland können Zirkusse laut Tim Thomsen seit Mitte Juli beziehungsweise seit August unter bestimmten Voraussetzungen wieder Vorstellungen geben. Die Zirkusfamilie Weisheit hatte zunächst noch die Situation beobachtet, "wir wollten aus den Erfahrungen anderer schöpfen", so Thomsen. Die nächsten drei Wochen tritt die Zirkusfamilie in Freiburg auf, dann geht es wieder zurück in die Heimat nach Neustadt an der Weinstraße, dort hat der Zirkus sein Winterquartier. Weil der Landwirt das dortige Grundstück den Rest des Jahres selbst nutzt, konnte der Zirkus bislang nicht zurück.

Nicht nur die zulässige Besucherzahl für Vorstellungen hat sich mit dem Coronahygienekonzept verändert, "wir haben momentan keine Tageskasse, Tickets können nur nach Vorbestellung ausgegeben werden", berichtet Tim Thomsen. Zudem herrscht beim Betreten des Geländes Maskenpflicht, während der Vorstellung an den Plätzen nicht. "Wir sind sehr glücklich, dass es wieder weitergeht", so Tim Thomsen, wenngleich man mit diesen Zuschauerkapazitäten nicht unbedingt wirtschaftlich arbeiten kann. Irgendwann wird der Zirkus auch wieder in Wiesloch gastieren.