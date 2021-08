Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Sehr still, betroffen und ergriffen kam er wieder aus dem Zimmer. Einige Minuten hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einem Gast des Hospizes Agape in Wiesloch unterhalten – und zog vor, das Erfahrene für sich zu behalten.

"Niemand denkt gerne an den Tod", erklärte CDU-Bundestagskandidat Moritz Oppelt, warum er sich das Hospiz für den gemeinsamen Besuch mit Spahn und weiteren CDU-Politikern ausgesucht hatte. "Aber es ist ein wichtiges Thema, mit dem sich auch die Politik auseinandersetzen muss. Im letzten Lebensabschnitt sollte niemand allein sein."

Empfangen wurde die CDU-Delegation unter anderem von Pflegedienstleiterin Kirsten Karran, Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft, die das Hospiz trägt, sowie haupt- und ehrenamtlichen Kräften.

Beeindruckt waren die Besucher vor allem von der lebensbejahenden Atmosphäre im Hospiz: der gemütlichen Einrichtung, den verschiedenen therapeutischen und Kreativ-Angeboten, der umfangreichen Ausstattung der einzelnen Zimmer für die jeweils bis zu acht Gäste sowie vom herrlich gestalteten Garten, der der RNZ gegenüber schon als paradiesisch bezeichnet wurde. "Bei uns wird immer erst einmal gelebt", formulierte es Kirsten Karran: "Gestorben wird zuletzt."

Moritz Oppelts Vater hatte einst als Notar die Schenkung des umgebauten, denkmalgeschützten Wieslocher "Bierkellers" durch Annelie und Dietmar Hopp gegengezeichnet. Die Hospiz-Agape-Gesellschaft wird getragen von der Ökumenischen Hospizhilfe, den Städten Walldorf und Wiesloch sowie dem Psychiatrischen Zentrum (PZN). Seit der Eröffnung 2008 hat das Hospiz in seiner "segensreichen Geschichte", so Weisbrod, über 1400 sterbende Menschen begleitet.

Moritz Oppelt, der Jens Spahn noch aus Zeiten bei der Jungen Union kennt, sah dessen Deutschlandtour als passende Gelegenheit, "Probleme und Aufgaben im Wahlkreis auf Bundesebene zu präsentieren". Im Gespräch wurde zum einen darauf hingewiesen, wie groß der Bedarf an Plätzen im Hospiz ist, "fünf mal so hoch wie wir aufnehmen können", so Weisbrod: knapp 500 Anfragen waren es 2020, nur 98 Gäste habe man beherbergen können.

Oppelt konnte sich gut vorstellen, die Hospizbewegung weiter zu unterstützen. So legten Kirsten Karran und Stefan Weisbrod die Pläne dar, ein ambulantes Angebot zu schaffen, ein Tageshospiz als Ergänzung, da wäre politische Unterstützung willkommen, hieß es.

Die Finanzierung durch die Krankenkassen wurde in den letzten Jahren verbessert, ist aber nicht auskömmlich, wie Weisbrod erläuterte: und das bewusst, schließlich solle mit Sterbebegleitung kein Geld verdient werden. Daher sei das Engagement des Hospiz-Fördervereins von unschätzbarem Wert, der durchaus rund 150.000 Euro im Jahr an Spenden einwerbe: unter anderem durch Konzerte oder auch das anstehende Golfturnier.

Oppelt sah an einer Stelle besonderen Handlungsbedarf: "Viele Menschen wollen zuhause sterben. Sie sollten es sich aussuchen können, gerade, wenn sie nicht diese intensive Betreuung wie hier brauchen." Jeder zweite versterbe offenbar im Krankenhaus, das dafür aber nicht wirklich ausgelegt sei.

Kurz nutzte Peter Aenis vom PZN die Chance, eine Bitte an den Gesundheitsminister zu richten: Der tarifbedingte Anstieg der Personalkosten werde bei somatischen Kliniken von der öffentlichen Hand refinanziert, in der Psychiatrie nicht, da bestehe Handlungsbedarf.

Am Rande warb Jens Spahn weiter für die Corona-Impfungen und erfuhr, wie hart die Einschränkungen zum Infektionsschutz auch die Gäste des Hospizes und das Betreuungsteam getroffen hatten. Vor allem aber lobte er das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen – es sind überwiegend Frauen – und Mitarbeiter.

Anne Böhler, Silke Kübler, Elisabeth Mächtel-Lott und Ute Ritzhaupt von der Ökumenischen Hospizhilfe betonten auch, dass die Hospizarbeit nicht mit dem Tod des Gasts ende: Die Trauerarbeit mit den Angehörigen dürfe nicht aus dem Blick geraten. Auch aus eigener Erfahrung mit dem Tod meinte Spahn: "Sie leisten wichtige Arbeit." Er bedankte sich herzlich für die eindrucksvollen Gespräche, das vermerkte er auch in seinem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wiesloch und sagte abschließend: "Man merkt, dass Sie mit Herzblut dabei sind."