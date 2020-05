Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war am Fastnachtsdienstag, aber für die Betroffenen sicherlich kein Scherz. "Wir wurden von einem Nachbarn informiert, dass vor unserer Stadtapotheke in der Hauptstraße an mehreren Stellen Wasser aus dem Boden komme", erzählte Dr. Adolf Suchy. Aufmerksame Passanten hatten bereits die Stadtwerke informiert. Und da trat das erste Problem auf: Weil die jahrelang kaum benutzten Absperrschieber ihren Dienst "verweigerten", floss das Wasser in den Keller des historischen und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes der Bronner-Familie aus dem Jahr 1860 mit seinem Natursteinmauerwerk.

"Der aus den Mauerfugen spritzende Wasserstrom konnte zwar vermindert, aber über einige Tage nicht vollständig abgestellt werden", erinnert sich Suchy. Die über die Ladenburger Leitstelle zu Hilfe gerufene Feuerwehr hat seinen Ausführungen nach eine Weitermeldung nach Wiesloch abgelehnt und geraten, doch ein privates Unternehmen zu beauftragen. Dessen Mitarbeiter hatten jedoch Fastnachtsurlaub. "Zur Ehrenrettung der Wieslocher Feuerwehr muss allerdings gesagt werden, dass sie von dieser Vorgehensweise gar nicht begeistert war und lieber direkt benachrichtigt worden wäre", berichtet Suchy.

Inzwischen stand das Kellergeschoß bereits etwa 20 Zentimeter unter Wasser. "Dieses hatte bereits den Luftansaugstutzen des Ölbrenners erreicht, vom übrigen Chaos in dem gefluteten Abstellraum ganz zu schweigen." Und überall quoll Wasser aus den Ritzen. Die eigene Tauchpumpe, verstärkt von zwei weiteren der Stadtwerke, sowie der zurückgehende Zufluss von außen ließen nach einigen Stunden den Pegel sinken. Dann begann das Aufräumen im feuchten Untergrund.

Wegen der erforderlichen Vorarbeiten (Entfernung der Sandsteinplatten vom "gewachsenen" Boden) konnte mit der eigentlichen Bautrocknung aber erst mit zweiwöchiger Verspätung am 6. März begonnen werden. Dann wurde eine Baustelle eingerichtet, um unter anderem neue Absperrschieber einzubauen. "Am 23. April wurde in das beschädigte Wasserrohr wieder Druckwasser geleitet. Binnen weniger Sekunden sprudelte Wasser von neuem in den gerade halbwegs getrockneten Keller", sagte Suchy. Da dies aber rasch entdeckt und abgestellt werden konnte, wurde eine erneute Durchnässung des Kellerraums vermieden.

Suchy hat inzwischen über einen Anwalt Ansprüche auf Schadensersatz gegenüber der Stadt geltend gemacht. "Wir wollen keinen Streit, aber es muss geklärt werden, wo tatsächlich die Ursachen für den Wasseraustritt liegen." Wie Suchy ergänzte, sei bereits vor sechs Jahren mal an derselben Stelle Wasser ausgetreten, Inzwischen waren bereits Gutachter vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Am Fastnachtsdienstag sprudelte das Wasser aus dem Pflaster der Hauptstraße vor der Stadtapotheke und konnte zunächst nicht abgestellt werden. Foto: privat

Suchy führte weiter aus, gerade im Bereich der Innenstadt seien viele Leitungssysteme sehr alt, mehrere Bodenschichten – Schotter, Asphalt und Beton – lägen übereinander und erzeugten somit Druck auf die Leitungen. "Wir haben uns jetzt erkundigt, welche Maßnahmen nötig sind, um das Gebäude zu sichern." Es könne, so vermutet Suchy, vielleicht zu statischen Problemen kommen. "Die Wieslocher Unterwelt birgt doch so manche Überraschungen." Die Auswirkungen auf die Geschäftswelt sei wegen der Baustelle spürbar, und dies eben nicht nur wegen Corona. "Wir haben derzeit einen erschwerten Zugang zu unserer Apotheke", resümierte Jutta Suchy die angespannte Situation rund um die fast 40 Meter lange Baustelle.

Rüdiger Kleemann, der Leiter der Stadtwerke, erklärte auf RNZ-Anfrage, das Leitungssystem habe sicherlich einige Jahre auf dem "Buckel". Aber man sitze nicht auf einem Pulverfass und dies bedeutet, man habe die Situation im Blick. "Wir haben immer mal wieder Leitungen erneuert oder ausgetauscht, aber uns ist klar: Da ist sicherlich noch einiges zu tun". Er räumte ein, dass mittelfristig sicherlich mehr getan werden müsse. So beobachte man insbesondere jene Stellen, an denen es häufig zu Schadensereignissen komme. "Es müssten eigentlich an einigen Stellen mehr Leitungen erneuert und ausgetauscht werden", sagte Kleemann. Letztendlich müsse dies aber von der Politik entschieden werden, zumal sicherlich dafür einiges an Geld aufzuwenden sei.