Tristesse pur: ein einsames Handballtor in der Wieslocher Stadionsporthalle. Und unmissverständlich: der Aushang in der Rettigheimer Sporthalle. Fotos: Pfeifer

Von Armin Rößler

Rund um Wiesloch-Walldorf. "Die Gesundheit steht für mich im Vordergrund", sagt Manfred Walter, der Vorsitzende der TSG Wiesloch, des mit über 2500 Mitgliedern größten Sportvereins der Weinstadt. "Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren", so Walter weiter. Deshalb war es für ihn und seine Vorstandskollegen eine Frage der Vernunft, nach den jüngsten Entwicklungen um die rasante Ausbreitung des Corona-Virus nicht nur den für Sonntag, 19. April, geplanten Stadtlauf abzusagen, sondern den kompletten Übungsbetrieb des Vereins einzustellen. Das gilt für alle 16 Abteilungen der TSG. "Nicht aus Hysterie, sondern aus Verantwortung", betont Manfred Walter gegenüber der RNZ.

Einfach haben es sich die Verantwortlichen nicht gemacht, denn gerade der Stadtlauf ist für die TSG eine wichtige Einnahmequelle, in Ortseingangsschilder, Plakate, Flyer und Genehmigungen wurde aktuell schon einiges an Geld investiert. Erfreulich für den Vorsitzenden: Die Sponsoren stehen bislang zum Verein, es sei noch niemand abgesprungen. Zudem ist Manfred Walter zuversichtlich, für das Spätjahr einen neuen Termin zu finden, der nach letzten Abstimmungen mit der Stadt voraussichtlich schon am heutigen Montag bekannt gegeben werden kann. Und die Sportler des Vereins müssen jetzt zunächst einmal abwarten, wie es weitergeht: "Viele Meisterschaften und Qualifikationen sind erst einmal verschoben", im Handball beispielsweise wurde der Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/2020 bereits beendet.

Auch für Eckhard Schröter vom TV Dielheim geht die Gesundheit von Sportlern und Zuschauern vor, deshalb habe man sich in der Vorstandschaft schon am Freitag darauf geeinigt, den Trainingsbetrieb einzustellen. "Bei uns ist komplett dicht", sagt Schröter. Größere Veranstaltungen des TV sind davon zunächst einmal noch nicht betroffen, erst Ende April stehen die nächsten an. "Wir müssen abwarten, wie sich das weiter entwickelt", so Schröter zur "schwierigen Situation". Bislang sei die Resonanz der Mitglieder auf die Entscheidung zu 100 Prozent positiv, "das wird von den Mitgliedern mitgetragen". Wie sich das finanziell auf die Vereinsarbeit auswirken wird, kann der Vorsitzende "jetzt überhaupt nicht einschätzen". Natürlich gebe es Einnahmeverluste durch die fehlenden Heimspiele der Handballer. Er glaube aber beispielsweise nicht, dass Mitglieder ihre Beiträge zurückfordern würden. "Das wäre auch rechtlich nicht möglich", sagte Schröter.

Ein Bild aus besseren Tagen: Der Wieslocher Stadtlauf lockte im vergangenen Jahr 680 Sportler und bei den Schülerläufen im Stadion noch einmal über 500 Kinder und Jugendliche an. Dieses Jahr war die Traditionsveranstaltung für den 19. April geplant, musste aber jetzt abgesagt werden. Die TSG als Veranstalter hofft, den Stadtlauf ersatzweise im Herbst austragen zu können. Archiv-Foto: Jan A. Pfeifer

"Wir haben vorläufig bis 23. März alles eingestellt, alle Trainings, alle Spiele", berichtet Dirk Hofer für den VfB Wiesloch, bei dem rund 500 Sportler aller Altersklassen betroffen sind. "Die städtischen Sportstätten sind sowieso geschlossen", erklärt Hofer, bedauert das aber zugleich, da sich gerade jetzt, wenn auch die Schulen und Kindertagesstätten bis nach Ostern geschlossen werden, viele Kinder und Jugendliche sportlich betätigen wollten. "Man kann nur hoffen, dass wenigstens einige Sportstätten offen bleiben", so der VfB-Vorsitzende. Hofer muss sich momentan auch mit der Frage beschäftigen, wie die drei FSJler des Vereins, die hauptsächlich an den Wieslocher Schulen tätig waren, nun in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen können. Hier ist noch einiges unklar, zumal auch die Bezuschussung der drei Stellen eigentlich an die Angebote gekoppelt ist.

Bei allen schlechten Nachrichten gibt es aber auch Ausnahmen, in denen der Sportbetrieb zunächst einmal weiterläuft. So schreibt zum Beispiel der Golf Club St. Leon-Rot auf seiner Homepage, dass man grundsätzlich das Ziel hat, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und die Anlage für die Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Auf die Einhaltung von Hygiene- und Verhaltensregeln rund um den Gesundheitsschutz wird aber verwiesen.

Ein Anblick, an den man sich in den kommenden Wochen leider gewöhnen muss: das menschenleere Wieslocher Waldstadion. Wie hier findet wegen des Corona-Virus auch in vielen weiteren Sportstätten vorerst kein Trainings- und Spielbetrieb mehr statt. Foto: Pfeifer

Darauf will man auch beim 1. TC Rot-Weiß Wiesloch achten, wo laut dem Vorsitzenden Dr. Jörg Flender der Trainingsbetrieb vorerst weitergeht, obwohl vom Badischen Tennisverband Turniere und die Hallen-Medenrunde abgesagt wurden. "Wir haben auf 2000 Quadratmetern maximal zwölf bis 15 Kinder in der Halle", zudem sei Tennis "ein körperloses Spiel" und kein Mannschaftssport, argumentiert er. Natürlich habe man Verständnis für Eltern, die ihre Kinder vorsichtshalber lieber aus dem Training nehmen. Allerdings habe er bislang vor allem als Rückmeldung gehört: "Ein Glück, dass ihr den Betrieb aufrechterhaltet", so Flender. Man beobachte die Situation aufmerksam, "das kann sich von heute auf morgen verändern". Derzeit geht man beim TC aber davon aus, dass die Freiluftsaison nach den Osterferien beginnen kann. "Draußen ist die Ansteckungsgefahr ja noch geringer", sagt Jörg Flender.