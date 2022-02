Wiesloch. (tt) Erst im Oktober hat die Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS) einen Kreativworkshop organisiert, bei dem Auszubildende Vorschläge erarbeiteten, wie man junge Menschen für das Ehrenamt begeistern könnte. Nun geht die Bildungseinrichtung aus Wiesloch den nächsten Schritt und bietet von Montag bis Mittwoch, 25. bis 27 April, einen dreitägigen Workshop für interessierte Vereine an. Unter dem Titel "Auf! Ins Ehrenamt" will die Volkshochschule Vereine und Initiativen dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche für die Mitarbeit in der Organisation zu begeistern.

"Für Vereine wird es zunehmend schwerer, Menschen zu finden, die sich für das Ehrenamt begeistern", weiß Annette Feuchter, Leiterin der VHS Südliche Bergstraße. Im Rahmen des Programms "Auf! leben", das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen Jugend gefördert wird, will man engagierte Vereinsmitglieder zu sogenannten Ehrenamtskoordinatoren qualifizieren. "Unser Ziel ist, diese Ehrenamtskoordinatoren mit neuen Fertigkeiten auszustatten, um Kinder und Jugendliche besser ansprechen und für die Mitarbeit im Verein begeistern zu können", so Feuchter.

Dabei liegt der Fokus nicht nur auf den Kindern und Jugendlichen, die noch nicht dem Verein angehören, sondern auch auf denen, die bereits in der Organisation aktiv sind: "Oft ist ja die Frage, wie ich diese Kinder und Jugendlichen motivieren kann, sich weiter zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen", sagt Melissa Rakowski, Fachbereichsleiterin Allgemeinbildung und Gesundheit bei der VHS.

"Am ersten Tag geht es um das ,Wir’", stellt Feuchter das Programm der insgesamt drei Tage vor. Es soll um die Identifikation mit den Zielen des Vereins gehen, das Miteinander reden, die Spielregeln und die Gruppendynamik. "Wir wollen aktiv den weiteren Prozess der Rekrutierung von Ehrenamtlichen und Jugendlichen üben", so Feuchter. Dabei soll es auch um die Fragen gehen, wie kommuniziert wird und ob dies zeitgemäß passiert, wie offen die Mitglieder gegenüber Neuem sind und ob es jemanden im Verein gibt, der die Neumitglieder betreut?

Der zweite Tag steht dann unter dem Titel "Unsere Wege zu Kinder und Jugendlichen": Was ist die Lebenswelt von Jugendlichen? Was sind ihre Erwartungen? Das sind die Fragen, mit denen Feuchter zum Perspektivwechsel anregen möchte. "Die Teilnehmer lernen die aktuellen Trends unter den jungen Menschen kennen, um attraktive Angebote für sie zu entwickeln", so Feuchter. Dabei ist natürlich auch wichtig, wie die Kinder und Jugendlichen von den neuen Angeboten der Vereine überhaupt erfahren.

Einer dieser Wege dürfte das Marketing in den Sozialen Medien sein. "Vereine müssen eine glaubwürdige Kommunikationsstrategie entwickeln, die zum Verein passt und die mit begrenzten Mitteln umgesetzt werden kann", so Feuchter. Dafür wolle man am dritten Tag einen Maßnahmenplan erstellen und schauen, welche Kanäle für eine professionelle Vereinsarbeit genutzt werden können.

An den fünf Lerneinheiten sollte laut Feuchter und Rakowski immer die gleiche Person aus dem Verein teilnehmen, die Volkshochschule informiert auch gerne über die Möglichkeit, dafür die sogenannte Bildungszeit in Anspruch zu nehmen. Die Teilnahme an sich ist kostenlos. "Unser Projekt sieht vor, dass wir nach den drei Tagen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Mentor zur Seite stellen, da wir als Initiatoren ein Interesse an der nachhaltigen Belebung des Vereinslebens haben und wissen, wie wichtig die Integration junger Menschen in sinnstiftende Initiativen und Vereine ist", so Feuchter. Sowohl für den Workshop als auch für die Mentoren konnte Feuchter erfahrene Führungskräfte-Trainer gewinnen.

Info: Vereine, die Interesse an einer Teilnahme haben, melden sich bei Annette Feuchter von der VHS, Telefon 0 62 22/92 96 20 oder per E-Mail an feuchter@vhs-sb.de