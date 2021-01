Wiesloch. (hds) Grundwissen in Sachen IT vermitteln, die notwendigen Schritte bei der Digitalisierung begleiten und Hilfe auf verschiedenen Ebenen anbieten: Das ist das Ziel des jetzt gegründeten Vereins "Mit Rat und Tat DigKomp" mit Sitz in Wiesloch. Hinter dem Namen verbirgt sich digitale Kompetenz, die die Vereinsgründer – zumeist Personen aus namhaften Unternehmen aus der Region – jetzt weitergeben wollen. "Bereits seit einigen Jahren sind wir dabei, unser Wissen und die Erfahrung aus dem Berufsleben weiterzugeben – und dies ist in der heutigen Zeit besonders wichtig", so der Vorsitzende des Vereins, Volker Enders.

Volker Enders, Vorsitzender des Vereins „Mit Rat und Tat DigKomp“. Foto: privat

Die Gründungsmitglieder, von denen viele bei der SAP über Jahre hinweg fachliche Kompetenz aufgebaut haben und teilweise bereits im Vorruhestand sind, haben es sich zum Ziel gesetzt, IT-Grundwissen für Schüler, Eltern, Lehrer und Bildungsorganisationen zu vermitteln. "Gerade in der heutigen Corona-Zeit, in der viele auf digitale Kommunikation angewiesen sind, ist aktive Unterstützung mehr denn je erforderlich", so Enders.

Wie der Wieslocher betont, habe man sich jetzt entschlossen, die Gemeinnützigkeit mehr zu betonen und deshalb den Verein gegründet. "Wir agieren ehrenamtlich, das Vorort-Angebot konzentriert sich regional auf die Metropolregion Rhein-Neckar." Online-Fortbildungen für Lehrer würden jedoch deutschlandweit erfolgreich angenommen, fügt der Vereinsvorsitzende hinzu. Inzwischen habe man bereits rund 5000 Lehrkräfte im gesamten Bundesgebiet in vierwöchigen Fortbildungskursen fit für die digitalen Anforderungen gemacht.

Die direkten Kontakte, die momentan zwangsläufig wegen der Pandemie und Kontaktbeschränkungen zurückgefahren werden mussten, starten meist bei der persönlichen Beratung der Schulleitung zur digitalen Transformation und zum Aufbau einer entsprechenden IT-Infrastruktur; im Anschluss gibt es eine Fortbildung von Lehrkräften mit digitalen Lehrinhalten und Methoden zur Durchführung von Online-Kursen. Neben der aktiven Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern beim (digitalen) Unterricht vor Ort und durch Online-Kurse, bietet der Verein auch eigenständige Kurse oder Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schüler an.

Auch an die Eltern wird gedacht. In diesen Kursen werden Volker Enders zufolge IT-Grundwissen inklusive IT-Sicherheit mit Schutz der Privatsphäre und erste Programmierkenntnisse vermittelt. Dabei wird IT spannend und spielerisch mit den Themen Klima, Sport oder Kunst, aber auch mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und den MINT-Schulfächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) verknüpft. Abgerundet wird das Angebot durch die Bereitstellung von geeigneter Hard- und Software für sozial benachteiligte Kinder.

Barbara Kröhn, die Rektorin der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule in Wiesloch, freut sich "auf eine Fortsetzung der Kursangebote, die den Nerv der Zeit sowie das digitale Interesse der Kinder und Eltern treffen". Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer fügt hinzu: "Ich begrüße es sehr, dass sich die Initiative nun als gemeinnütziger Verein etabliert hat und gerade für die Wieslocher Schulen eine gute Stütze zur digitalen Weiterentwicklung darstellt."

"Mit unseren Kursen liefern wir das nötige IT-Grundverständnis, wecken die Neugier und machen die Kinder damit fit für unsere digitale Welt." Darüber hinaus kümmere man sich aber auch um die Gefahren in der digitalen Welt, betont Volker Enders. "Für den Verein ist wichtig, dass von Anfang an die Kehrseite der Digitalisierung im Blick bleibt." Die Gefahren des Internets würden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre definiert.

Zugute kommt dem Verein die beratende Unterstützung von Start-ups aus der Metropolregion Rhein-Neckar sowie die Beteiligung an bundesweiten Initiativen zur Förderung moderner Bildungsangebote. Der Bedarf sei durch die Corona-Krise mächtig gewachsen – "und da setzt der Verein mit Rat und Tat an, wenn nötig auch mit finanzieller Unterstützung", so Schatzmeister Jürgen Kolhof.

Weitere Informationen zu dem Verein gibt es für alle Interessierten im Internet unter www.mrut.online. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, aktuell virtuell. "Wir freuen uns über jeden, der uns bei unserer Arbeit unterstützen möchte", hofft Enders auf weitere Verstärkung. Interessenten können sich per E-Mail an kontakt@mrut.online melden.