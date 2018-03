Wiesloch. (hds). Die Bertha-Benz-Realschule wurde in ihren Grundfesten erschüttert, das lag aber nicht etwa an dem Zustand des sanierungsbedürftigen Gemäuers. Anlass für den gewollten Anstieg des "Lärmpegels" war der Besuch der Popakademie Baden-Württemberg, die mit ihrem Projekt "Pop macht Schule" in den Räumlichkeiten der Schule gastierte. Rund 80 Schüler nahmen an unterschiedlichen Workshops teil, schnupperten in Kurse wie "Words and Raps" rein, nahmen am Weltmusik-Ensemble mit doch hierzulande eher unbekannten Instrumenten teil, übten sich im Chorgesang oder versuchten sich unter dem Motto "Meet the Band" in einer Gruppe instrumental zu betätigen. Am späteren Vormittag fand dann in der Aula die Zusammenführung aller Projekte statt. Im April kommt die Popakademie unter Leitung von Professor Axel Schwarz nochmals in die Realschule, um das Erlernte zu vertiefen.

Seit 2005 ist die Popakademie mit Sitz in Mannheim auf musikalischer Achse in der Region und hat es sich, mit Unterstützung der BASF, zur Aufgabe gemacht, mit dem Förderprogramm Jugendliche in den Schulen an die Popmusik heranzuführen. "Wir haben in diesem Jahr bewusst weniger Schulen, nur sechs in der Metropolregion, ausgesucht, kommen dafür aber zweimal", so Catherine Galliou von der Popakademie im Gespräch mit der RNZ. Die Bertha-Benz-Realschule hatte sich bereits mehrfach beworben, jetzt hat es endlich geklappt. "Von der Popakademie sind hier Studenten aus dem dritten Semester mit dabei. Für sie geht es zwar auch um den Spaß, mit Schulkindern zu arbeiten, allerdings dienen solche Veranstaltungen auch dazu, unsere Studenten praxisnah in die Musikpädagogik einzuführen", sagte Galliou.

Für Ulrike Freiling, die Leiterin der Bertha-Benz-Realschule, ist das Projekt der Popakademie in mehrerfacher Hinsicht eine tolle Sache. "Vor allem ist es aus Sicht der Schule wichtig, für unsere Band und den Chor frühzeitig für Nachwuchs zu sorgen. Mit einer solchen Veranstaltung kann damit schon eine Basis gelegt werden."