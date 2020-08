Viel Aufregung in der Unteren Hauptstraße am gestrigen Morgen. Die Stadt hatte ein Unternehmen beauftragt, Stolperfallen auszubessern – allerdings ohne jemanden vorher zu informieren. Foto: stoy

Wiesloch. (stoy) Viel Aufregung herrschte bei Gabi Behr von der gleichnamigen Konditorei am Freitagmorgen: Eine Baustelle versperrte die Untere Hauptstraße, am Anfang der Fußgängerzone, zu einem großen Teil – direkt vor Behrs Haustür und der ihres Kollegen, Eiscafé-Inhaber Marcelo La Terra Pirre. Von der Stadt informiert wurden die Gastronomen nicht.

"Wir mussten wegen Corona schon acht Wochen schließen, außerdem ist Freitagvormittag der beste Tag für uns, weil die Leute einkaufen und zum Markt gehen. Bei dem Wetter trinken sie draußen einen Kaffee und essen was, da will man nicht inmitten einer Staubwolke sitzen, während man auf eine Baustelle schaut", so Behr: "Wir haben keine Infos bekommen, keine E-Mail, nichts – da trifft mich der Schlag."

Der Stadt Wiesloch zufolge handelte es sich um eine Halbtagesbaustelle: Die sei innerhalb weniger Stunden wieder weg gewesen. Daher sah es die Stadt nicht für notwendig an, die Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren. Solche Bauaufträge würden durchaus kurzfristig vergeben werden. Darüber hinaus, so die Stadt, habe man Stolperfallen ausgebessert, über die sich die Anwohnerinnen und Anwohner bereits mehrfach beschwert hätten.