Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Frauenweiler. Nach einigen Konflikten werden Frauenweilers Jugendliche endlich einen Platz für sich in der Gemeinde haben. Denn wie Roberto Di Natali vom Wieslocher Kinder- und Jugendbüro informierte, wurde jetzt ein geeigneter Ort gefunden, an dem sich die jungen Leute treffen können. "Jetzt müssen wir nur noch die Rahmenbedingungen schaffen und in die Umsetzungsphase eintreten", so Di Natali. Bei einem Informationsabend in der Grundschule Frauenweiler erläuterte der Streetworker das Ergebnis vieler Gespräche, die mit den ortsansässigen Jugendlichen geführt wurden. Ziel war es, einen geeigneten Jugendtreff zu finden, ohne dass es dabei zu Schwierigkeiten mit Anwohnerinnen und Anwohnern kommt.

Der künftige Platz der Jugendlichen befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tennisclub Frauenweiler im Sandpfadweg. "Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber dennoch hoffen wir, dort schon im Sommer des kommenden Jahres ein geeignetes Refugium anbieten zu können", so Di Natali.

Diese Lösung war notwendig geworden, nachdem sich vor allem Anlieger rund um den Bereich der Grundschule massiv beschwert hatten. Dort hatten sich nämlich eine Weile lang immer wieder Jugendliche getroffen. Die Anwohnerinnen und Anwohner hatten über Ruhestörungen bis weit in die Nacht hinein geklagt, zudem sollen im Schulgarten Pflanzen zerstört und Müll hinterlassen worden sein. "Wir haben dies natürlich aufgenommen und uns angeschaut", berichtete Di Natali.

Gemeinsam habe man sich in zwei Online-Foren mit den Jugendlichen ausgetauscht und vor Ort nach Möglichkeiten gesucht. Auf der Wunschliste hätten eine Feuerstelle im Außenbereich sowie eine Hütte gestanden, auch Wlan sollte möglichst eingerichtet werden. Was die Hütte angeht, ist man bereits einen Schritt weiter gekommen. "Wir wollen die nicht mehr benötigte Hütte aus dem Hoschket-Bereich nach Frauenweiler bringen. Die muss noch auf Vordermann gebracht werden."

Ob sich das tatsächlich alles umsetzen lassen wird, liegt wohl in der Absprache mit dem Tennisverein. "Wir haben das infrage kommende Grundstück von der Stadt gepachtet, da muss man mit uns reden", so eine Vertreterin des Vereins. Sie betonte, dass es eine klare Trennung des Areals für die Jugend und dem des Verein geben müsse. "Wir sitzen dort im Sommer abends auf der Terrasse, dann würde laute Musik sicherlich stören."

Zudem wurde angeregt, bei der Entscheidung auch die Verkehrssituation im Blick zu behalten. "Vielleicht kann man in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchsetzen", war zu hören. Auch andere Standort-Vorschläge wurden in der Aussprache eingebracht. "Das scheitert zumeist an der Tatsache, dass die alternativen Grundstücke nicht der Stadt gehören oder Anlieger zu nahe dran sind", sagte Jindro Stehlik vom Koordinationsausschuss des Vereins "Bündnis für Demokratie und Toleranz".

Leider nahmen nur wenige Besucherinnen und Besucher an der Veranstaltung teil. Jugendliche, also die Betroffenen, waren überhaupt nicht erschienen. Wie es nun konkret weitergehen wird, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. "Wir haben alle Anregungen und Vorschläge aufgenommen und werden dies prüfen", kündigte Stehlik an. Zumal auch noch geklärt werden muss, ob die Stadt auch tatsächlich die erforderlichen Finanzmittel – es geht um über 30.000 Euro – im Rahmen der Haushaltsberatungen genehmigt bekommt. Angedacht ist nun eine weitere Informationsveranstaltung und zwar dann, wenn alle offenen Fragen beantwortet sind.