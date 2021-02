Baiertal. (RNZ) Nach dem Schneefall der vergangenen Woche entdeckten Mitglieder der Spielvereinigung Baiertal am Wochenende Fahrspuren von Autos auf dem verschneiten Kunstrasenplatz in Baiertal. Der Stadtverwaltung zufolge haben ein oder mehrere Autofahrer vermutlich die mit einer Schranke abgesperrte Pflegezufahrt gewaltsam geöffnet und anschließend auf dem Kunstrasenplatz ihre Runden gedreht.

Ähnliche Vorfälle hatten sich im vergangenen Jahr bereits in Bammental und Wilhelmsfeld ereignet, als Autofahrer – ebenfalls auf Kunstrasenplätzen – "drifteten", also das Auto bewusst übersteuerten, um stärker in die Kurve einzulenken, ohne sich dabei zu drehen. Die Stadtverwaltung hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Inwieweit durch das unerlaubte Befahren Schäden am Platzbelag entstanden sind, kann erst nach dem vollständigen Abtauen des Schnees festgestellt werden.