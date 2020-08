Von Klara Gaßner

Wiesloch. Sherezad, die kluge Tochter des Wesirs, rettet sich vor dem Tod. Sie erzählt dem Sultan über mehrere Abende eine Geschichte. Doch immer dann, wenn es spannend wird, bricht sie ab, um am nächsten Abend weitererzählen zu können – denn der Sultan hatte beschlossen, jede Frau, mit der er das Bett teilt, am nächsten Morgen hinrichten zu lassen.

Das ist die Rahmenhandlung aus "1001 Nacht" und nach diesem Prinzip funktioniert auch die Inszenierung des Stücks "Junar die Meerfrau" des Marionettentheaters Wiesloch, das ab Freitag, 28. August, im Schaufenster der ehemaligen Buchhandlung Dörner zu sehen ist. In Kooperation mit der Stadt Wiesloch, dem Stadtmarketing und David Heintz, Sprecher der digitalen Stadtführung "Wiesloch sehen, hören und genießen", entstand ein ganz neues Theatererlebnis. Normalerweise lädt das Marionettentheater seine Besucher in den Alten Stadtbahnhof ein, jedoch finden dort zurzeit keine Vorstellungen statt.

Nun erzählen die Puppen ihre Geschichte nicht im Stadtbahnhof sondern in der Innenstadt – und das Tag und Nacht: Die statischen Szenen im Schaufenster wechseln wöchentlich und erzählen die Handlung visuell. Was genau in der Szene passiert, können Zuschauer jedoch nicht nur sehen, sondern auch hören: Interessierte Besucher können rund um die Uhr eine Telefonnummer wählen, um eine Aufzeichnung mit David Heintz als Erzähler des Märchens hören zu können. In der Audiodatei sind auch einige Originalaufnahmen der Aufführung des Stückes eingeschlossen, die vor 20 Jahren mit dem 2018 verstorbenen Theatergründer Peter Schneider stattfand.

Auf die Idee für das außergewöhnliche Projekt kam Theaterleiterin Sandra Gayer bei einem Besuch in Erfurt, wo es auf der Krämerbrücke gegen ein Stück Kleingeld eine Marionettenaufführung in einem Mini-Theater zu sehen gibt: "Das muss doch auch in Wiesloch gehen", dachte sie sich also kurzerhand und stellte zusammen mit den anderen Mitgliedern des Vereins und der Stadt Wiesloch diese besondere Vorstellung auf die Beine. Über einen Zeitraum von acht Wochen wird jeden Freitag ein neues Bühnenbild mit handgeschnitzten Figuren von Peter Schneider aufgestellt und die Handlung weitererzählt. Das Stück sei bisher das einzige geplante, teilt Sandra Gayer mit, doch die Option, das Projekt zu verlängern, gebe es. "Es war uns auch wichtig, den Kontakt zu den Zuschauern nicht zu verlieren und zu zeigen: Wir sind noch da", betont Gayer. Gerade weil die Hygienebestimmungen der Coronapandemie Aufführungen in den engen Räumen des Alten Bahnhofs in Wiesloch nicht zulassen.

Auch Bürgermeister Ludwig Sauer begrüßt das Engagement:"Es ist toll zu sehen, dass sich Menschen auch und gerade in diesen Zeiten kreativ betätigen", lobt er die Mitglieder der Gruppe und betont:"Das Marionettentheater ist wirklich etwas Besonderes. Es ist wichtig, dass ihr diese Tradition weiterführt". Und das tun die Mitglieder auch und bringen so ein bisschen Orient mitten nach Wiesloch.

Info: Ab Freitag, 28. August, ist die erste Szene im Ladenlokal der ehemaligen Buchhandlung Dörner, Hauptstraße 91, zu sehen. Unter der Telefonnummer 06 20 12 49 24 12 ist der Text zu hören.