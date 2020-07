Wiesloch. (hds) Vor zwei Wochen hat Rebekka Mandler im Wieslocher Rathaus ihre Stelle als Klimaschutzmanagerin angetreten. Anfang des Jahres hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts beschlossen und das will nun umgesetzt werden.

"Es wird zwar mit externer Betreuung erarbeitet, aber ich sehe mich als Ansprechpartnerin der Stadt, will dabei nicht nur unterstützen, sondern vermitteln und zudem eigene Ideen einbringen", betonte Mandler im Gespräch mit der RNZ. Sie sei engagiert und wolle etwas bewegen. Nach schulischer Ausbildung und Abitur im hessischen Gießen, ihrer Geburtsstadt, zog es sie nach Karlsruhe, um dort am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Geoökologie mit erfolgreichen Masterabschluss zu studieren. Während des Studiums war sie beim Evangelischem Oberkirchenrat Karlsruhe im Büro für Umwelt und Energie tätig. "In meinem Masterstudium und bei meiner Arbeit im Büro für Umwelt und Energie habe ich mich bereits viel mit praktischem Klimaschutz und Klimaanpassung befasst", so die 28-Jährige. Im Besonderen hatte sie sich mit dem Thema "Optimierung von Heizungssystemen" auseinandergesetzt.

Priorität ihrer neuen Arbeitsstelle hat nun die federführende Begleitung der Erstellung des Klimaschutzkonzepts von städtischer Seite sowie dessen spätere Umsetzung. Derzeit ist Rebekka Mandler dabei, Daten in Sachen Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen zu erfassen und auch ein Projekt zur Klimaanpassung schwebt ihr vor. "Wichtig ist für mich, mir zunächst ein Bild hier vor Ort zu machen, um dann die entsprechenden Ansatzpunkte und Vorschläge zu erarbeiten", meinte sie. So schwebt ihr vor, kühle "Ruhezonen" in der Stadt zu schaffen und dabei spielt ein Mehr an Grün eine wichtige Rolle. "Durch Begrünung kann nicht nur klimaschädliches CO2 gebunden werden, Pflanzen sorgen auch für Abkühlung durch die Verdunstung von Wasser über die Blätter", erklärt Mandler.

Wichtig ist für sie, das Klimaschutzkonzept, das bis zum Frühsommer des kommenden Jahres stehen muss, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam anzugehen. "Es ist für den Erfolg mitentscheidend, die Menschen einzubinden, ihre Vorschläge zu prüfen und Rückmeldungen zu den relevanten Themen einzufordern." Im Herbst ist daher eine Ausstellung geplant, die das Bewusstsein der Menschen für den Klimaschutz fördern soll. "Klimaschutz bringt viele positive Synergieeffekte mit sich. Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger macht uns beispielsweise unabhängig von endlichen Ressourcen und ist langfristig kostengünstig. Ich glaube, dass jeder und jede von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Das Klima macht uns bewusst, dass wir alle von einer intakten Umwelt abhängig sind. Nur gemeinsam können wir uns dem Klimawandel entgegenstellen", fasste sie ihre Philosophie zusammen.

Derzeit ist Rebekka Mandler noch mit dem Auto von Karlsruhe unterwegs. "Aber ich steige jetzt auf die Bahn um", kündigte sie an. Und sie schaut sich um bezüglich eines ins Auge gefassten Wohnwechsels in Richtung Weinstadt. Anfang August erfüllt sie sich noch einen großen Wunsch. "Ich bekomme ein eigenes Pferd, dann kann ich mein Hobby, das Reiten, noch intensiver genießen."