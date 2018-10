Wiesloch. (hds) Platz für zwei Arztpraxen, eine Bäckerei und zwei Wohnungen ist im neuen Gebäudekomplex an der Ecke Haupt- und Schwetzinger Straße entstanden. Bis Mitte der Fünfzigerjahre hatte hier das "Metropol Kino" Besucher angelockt, später hatte ein Drogeriemarkt hier sein Domizil.

Nach dem Abriss erfolgte im August 2017 der Spatenstich, jetzt sind - bis auf die Bäckerei - alle Räume belegt. Bei einer kleinen Einweihungsfeier bedankte sich Bauherr und Eigentümer Michael Schindler von der Wieslocher Handwerker Baugesellschaft (WHB) bei allen Beteiligten und Bürgermeister Ludwig Sauer hob hervor, es würden nun sicherlich auch mehr Menschen nach Wiesloch kommen. "Und dies ist ein Vorteil für unseren Einzelhandel."

Bei den Arztpraxen handelt es sich um das neu geschaffene Augenzentrum (Dr. Stefan Häsemeyer und die Doktoren Mirjam und Andreas Reuland) sowie um die Unfallchirurgie-Praxis Dr. Stefan Schneider und Dr. Alexander Khalaf. Die beiden Eigentumswohnungen im oberen Bereich sind bereits verkauft, die Bäckerei Rutz wird in einigen Wochen eröffnen. Wie von Oliver Rutz zu erfahren war, ist geplant, auch im neuen "Kubus am Adenauerplatz" (ehemals Dannheimer) mit einem "anderen Konzept" eine Filiale zu eröffnen. Der Standort in der Hauptstraße werde dann aufgegeben.