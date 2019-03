Wiesloch. (hds) Mehr als 500 Gäste im Staufersaal des Palatins und knapp 400 Sportler aus insgesamt 14 Vereinen der Weinstadt auf der Bühne: Dieses beeindruckende Bild bot sich bei der Sportlerehrung der Stadt Wiesloch. Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach in seiner Begrüßung von "tollen Nebenwirkungen", die die sportliche Betätigung mit sich bringe.

Es war ein Abend, an dem viele Hände geschüttelt wurden, es gab anerkennendes Schulterklopfen, Urkunden und kleine Geschenke. In insgesamt vier Blöcken wurden die Ehrungen vorgenommen, beginnend bei erfolgreichen Teilnahmen bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften über gute Platzierungen und Titelgewinne auf Landesebene bis hin zu Europa- und Weltmeisterschaften.

"Sportlerin des Jahres" wurde Irene Braun von der TSG Wiesloch. Sie hat in vielen Jahren 45 Mal das Deutsche Sportabzeichen gemacht, war früher oftmals bei Landesturnfesten und auch auf Bundesebene aktiv und mit den Prellballern wurde sie im Mixed Landesturnfestsieger und Badischer Meister. Zudem hält sie in ihrer Altersklasse noch zahlreiche Vereinsrekorde im Bereich Leichtathletik. Eyüp Soylu (TSG Wiesloch) wurde "Sportler des Jahres", seine zahlreichen Erfolge in den Kategorien Judo und Sambo sind kaum aufzuzählen.

Erstmals wurde eine "Mannschaft des Jahres" im Jugendbereich gewählt: die weibliche B-Jugend im Handball der TSG Wiesloch. Für ihren dritten Platz bei den nationalen "Special Olympics" erhielten die "Wiesel" den begehrten Titel "Mannschaft des Jahres", ein Team aus geistig behinderten Spielerinnen und Spielern.