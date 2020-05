Gestern ging nichts mehr rund um die AVR-Anlage in Wiesloch: Auf der Parkstraße stauten sich die Fahrzeuge bis zum Kreisel an der Alten Heerstraße zurück. Auch auf der B 3 kam es zu Rückstaus. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (tt) Kurz nachdem die AVR-Anlage in den Bruchwiesen am Donnerstag nach der Zwangspause am Mittwoch wieder öffnete, mussten sich einige Anlieferer von Sperrmüll, Altholz, Altpapier und Grünschnitt vor dem Tor noch einmal Luft machen. Da wurde gebrüllt und reklamiert, dass die Abfertigung unfair ablaufe. Angeblich habe man zwei Stunden gewartet, bis um 15 Uhr die Anlage endlich geöffnet wurde. Doch schon nach den ersten Fahrzeugen hatte sich die Situation beruhigt und alles eingespielt: Mitarbeiter von AVR und Ordnungsamt sorgten für einen reibungslosen Ablauf, es kam kaum zu größeren Staus.

Noch am Mittwoch hatten AVR und Oberbürgermeister Dirk Elkemann an die Bürger appelliert, noch einige Tage zu warten, bis sie ihren Müll in die Anlage bringen. Nachdem am Montag und Dienstag Polizei und Ordnungsamt die Anlage schon nach kurzer Zeit wieder schließen mussten, war man gestern besser vorbereitet. Aus Richtung Heidelberg konnte man nicht mehr von der B 3 auf die Parkstraße und von Richtung Süden nur zum MLP-Kreisel abbiegen. So wollte man verhindern, dass es auf der Bundesstraße zu gefährlichen Situationen kommt.

Während der Wartezeit informierten Abfallberater der AVR über alternative Entsorgungsmöglichkeiten: Denn alles, was man auf der Anlage abliefern kann, kann man auch direkt zu Hause abholen lassen. Und es gab auch versöhnliche Momente zwischen Kunden und AVR-Mitarbeitern: So hielt ein älterer Herr an und überreichte den Mitarbeitern ein kleines Präsent.

Update: Donnerstag, 07. Mai 2020, 19:13 Uhr

AVR-Stau-Chaos - jetzt kommt der 3. Öffnungsversuch

Wiesloch. (tt) Nach dem Chaos rund um die AVR-Anlage in den Bruchwiesen am Montag und Dienstag hofft man bei der Stadt und beim Entsorgungsunternehmen, dass sich die Lage normalisiert, wenn der Platz am heutigen Donnerstag um 15 Uhr wieder öffnet. Aus Sicherheitsgründen wird dann eine Zufahrt über die B3 nicht mehr möglich sein, heißt es in einer Mitteilung der AVR. Darauf einigten sich das Ordnungsamt und die AVR bei einem Treffen am Mittwochvormittag. Weil der Rückstau auf die Bundesstraße ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellte, hatten Polizei und Ordnungsamt am Montag und Dienstag die Anlage schon kurz nach der Öffnung wieder geschlossen, damit sich die Warteschlangen auflösten. Am gestrigen MIttwoch blieb das Gelände ebenfalls zu.

Für einen geordneten Ablauf richten Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal, und Oberbürgermeister Dirk Elkemann einen eindringlichen Appell an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, die eine Anlieferung planen: "Wir wollen das Angebot der Anlieferung an den AVR-Anlagen gerne aufrechterhalten und setzen darauf, dass die Kundinnen und Kunden sich umsichtig verhalten. Wer feststellt, dass die Wartezeiten sehr lange sind, sollte für sich prüfen, ob eine Anlieferung wirklich notwendig ist."

Darüber hinaus sollte den Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt sowie des AVR-Personals unbedingt Folge geleistet werden. Um einen erneuten Ansturm zu verhindern, bittet die AVR eindringlich darum, mit nicht so dringenden Anlieferungen so lange zu warten, bis sich die Lage wieder normalisiert. Die Anlage hat von Montag bis Samstag immer von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Als Alternative zum stundenlangen Anstehen bei einer Selbstanlieferung – zu Beginn der Woche warteten die Anlieferer teilweise mehr als eine Stunde vor Öffnung des Platzes auf den Einlass – verweist die AVR auf ihr komfortables und seit Jahren etabliertes Abholsystem. Nach vorheriger Anmeldung werden Sperrmüll und Altholz, Elektro- und Metallschrott, Alttextilien sowie Grünschnitt bequem am eigenen Grundstück abgeholt.

Update: 6. Mai 2020, 19.30 Uhr

Schon wieder Verkehrschaos - AVR-Anlage bleibt Mittwoch geschlossen

Wiesloch. (tt) Schon als die AVR-Anlage in den Bruchwiesen am Montag nach einer sechseinhalb-wöchigen Corona-Pause öffnete, musste sie nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden – zu groß war das Verkehrschaos rund um den Platz. Gestern das gleiche Bild: Weil zu viele Bürger zur Anlage wollten, bildeten sich erneut Rückstaus bis zum MLP-Kreisel und bis auf die B 3. Wieder mussten Polizei und Ordnungsamt einschreiten: Kurz nach 15 Uhr wurde der Platz geschlossen, weil es für andere Verkehrsteilnehmer – die nicht zur AVR-Anlage wollten – kein Durchkommen mehr gab. Wegen des Andrangs gibt es heute zwischen AVR und Ordnungsamt einen Termin, wie man der Situation Herr werden kann. Deshalb bleibt die AVR-Anlage am heutigen Mittwoch komplett geschlossen, eine Anlieferung von Sperrmüll, Elektroschrott und Grünschnitt ist nicht möglich.

"Der Gemeindevollzugdienst und das Ordnungsamt haben mit den Wartenden gesprochen und sie gebeten, weiterzufahren oder woanders, als auf der Straße zu warten", heißt es aus dem Rathaus zur Situation gestern Nachmittag. Allerdings seien die Wartenden sehr uneinsichtig und ungeduldig gewesen. Deshalb sei der Polizei und dem Ordnungsamt nichts anderes übrig geblieben, als die AVR-Anlage erneut zu schließen. Und so mussten unzählige Menschen, die bereits am Montag in der Schlange gewartet hatten, wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren.

Eine AVR-Sprecherin appelliert unterdessen an die Anlieferer, sie mögen den Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt nachkommen. Weil das Entsorgungsunternehmen schon mit einem großen Andrang rechnete, hatte man den Kunden vorab empfohlen, nicht gleich in den ersten Tagen die Anlage aufzusuchen.

Update: 5. Mai 2020, 18.10 Uhr

Wiesloch. (tt) Am Montag ging rund um die AVR-Anlage in den Bruchwiesen nichts mehr: Der Andrang war nach der sechseinhalb-wöchigen Schließung der Anlage so groß, dass sich die Fahrzeuge auf der Parkstraße bis zum Kreisel an der Alten Heerstraße zurückstauten. Dadurch konnten auch die Autos und LKW, die von der B3 abfahren wollten, nicht mehr auf die Parkstraße in Richtung Gewerbegebiet Weinäcker abbiegen und es bildete sich auch auf der Bundesstraße ein Rückstau.

Für 15 Uhr hatte die AVR die Öffnung ihrer Anlage angekündigt und schon zu diesem Zeitpunkt hatte sich der enorme Rückstau gebildet. Dabei hatte die AVR noch empfohlen, dass Kunden nicht gleich in den ersten Tagen der Wiedereröffnung die Anlage aufsuchen sollten. Denn um die Abstandsregelungen auf dem Betriebsgelände einhalten zu können, wird immer nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen eingelassen. Da man mit einem erhöhten Andrang rechnete, hatte man die Kunden bereits darauf hingewiesen, dass es am ersten Öffnungstag zu längeren Wartezeiten kommen könnte.

Als Reaktion auf die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland hatte die AVR die Anlage, bei der Sperrmüll und Altholz, Elektrogeräte und Schrott, Grünschnitt aber auch Alttextilien und Schuhe abgegeben werden können, seit dem 17. März für die Kunden geschlossen. Da ab Mitte März aufgrund der angespannten Personalsituation bei der AVR auch die Abfuhr von Elektrogeräten, Metallschrott, Grünschnitt und Alttextilien eingestellt wurde, hat sich in den Haushalten offenbar viel angesammelt, was nun entsorgt werden musste.