Von Tobias Törkott

Wiesloch. Das Vorgehen der Bundesregierung, fast alle Corona-Maßnahmen zu beenden, hat Kritik der Länder hervorgerufen. Die Landesregierung Baden-Württembergs führte eine Übergangslösung ein, diese endet am 2. April. Die RNZ hat bei Christiane Staab (CDU) und Norbert Knopf (Grüne), zwei Vertretern der Landesregierung, nachgefragt, was diese vom Ende der Corona-Maßnahmen halten. Das Vorgehen bewerten beide teilweise unterschiedlich.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab aus Walldorf. Foto: Busse

> Wieso fallen die Regeln und warum gibt es keine spezifischen Maßnahmen für Baden-Württemberg?

Mit dem Ende der Übergangslösung gibt es wegen des geänderten Infektionsschutzgesetzes, nur noch Regeln, "wenn der Landtag feststellt, dass wegen des Grassierens einer gefährlicheren Virusvariante oder aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder eines besonders starken Anstiegs an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten besteht", sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab. Beides sei aktuell nicht mit der notwendigen Rechtssicherheit feststellbar.

Norbert Knopf, Abgeordneter der Grünen, geht noch weiter: "Auch die Prognosen für die Belastung der Krankenhäuser sind rückläufig für Intensiv- und gleichbleibend für Normalstationen. Da braucht es schon viel Fantasie, dass ein Gericht einer Hotspotregelung zustimmen würde – landesweit schon erst recht nicht!" Knopf sagt weiter: "Die Omikron-Welle überlastet das Gesundheitssystem in Baden-Württemberg aktuell nicht." Dies liege am Virus und am Immunstatus. Es gebe zwar personelle Engpässe beim Gesundheitspersonal. "Das ist aber kein Auslöser für die Hotspot-Regelung", so Knopf.

Staab sieht die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und das Ende der mehrstufigen Schutzmaßnahmen hingegen kritischer. Nur noch Basismaßnahmen seien möglich. Stärkere gebe es nur nach bestimmten Faktoren, wie beispielsweise einer Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz über sieben. Derzeit liegt dieser Wert laut dem Robert-Koch-Institut bei etwa 6,5 (Stand 29. März). Staab spricht davon, dass es "keine aktive Entscheidung des Landes" sei, die Corona-Schutzmaßnahmen zurückzufahren. "Vielmehr werden wir durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, die die Berliner Ampel in einer Hochphase des Infektionsgeschehens gegen den erklärten Willen der meisten Länder durchgesetzt hat, dazu gezwungen", so die CDU-Politikerin.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf aus St. Leon-Rot. Foto: Dennis Williamson

> Wie wird die Situation in den kommenden Wochen aussehen? Könnte es wieder neue Maßnahmen geben?

Das Infektionsgeschehen kann Staab zufolge "nicht seriös vorhergesagt" werden. Davon hängen weitere Maßnahmen ab. "Nehmen das Infektions- und vor allem auch das Krankheitsgeschehen weiter zu, können unter Umständen auch zusätzliche Regelungen zur Anwendung kommen", sagt Staab, kritisiert aber ergänzend: "Ohne Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird das zur Verfügung stehende Instrumentarium aber nicht größer."

Knopf sieht dies ähnlich. Ihm zufolge seien ohne Hotspotregelung oder neue Virusvarianten keine verschärfenden oder neuen Maßnahmen mehr möglich. Er bezeichnet die kommenden Wochen als die "neue Realität" und vergleicht die Situation mit den Niederlanden und Ländern in Nordeuropa. In dem deutschen Nachbarland entfielen die Regeln vor mehr als einer Woche – die Fallzahlen scheinen den Daten der John-Hopkins-Universität nach zurückzugehen. Wie viele Test durchgeführt wurden, ist dort nicht einsehbar. Knopf: "Wir müssen uns jetzt auf den Schutz von vulnerablen Gruppen beschränken. Wichtig: Wer krank ist, bleibt zu Hause."

> Manche Stimmen in der Politik verweisen auf die Eigeninitiative der Menschen. Glauben Sie, dass die Menschen freiwillig Masken aufziehen?

Knopf geht davon aus, dass das Tragen der Masken wohl stark abnehmen wird. "Was eintreten könnte, ist, dass Leute vorbeugend zu Hause bleiben und sich nicht krank zur Arbeit schleppen. Hier wäre es eigentlich wichtig, auch weiterhin Home-Office zu ermöglichen", kritisiert er das Ende der Home-Office-Pflicht.

Staab erklärt, dass sich der Staat möglichst mit Einschränkungen zurückhalten sollte, die Menschen sollen "so eigenverantwortlich wie irgend möglich leben". Dennoch: "Nach allen Erfahrungen der letzten Monate und Jahre glaube ich allerdings nicht, dass Vernunft und Eigenverantwortung allein ohne eine entsprechende staatliche Steuerung und Unterstützung einen signifikanten Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Infektionswelle leisten können." Staab kritisiert den Gesetzgeber, der mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz eine "unnötig hohe Zahl an Neuinfektionen und schweren Krankheitsverläufen" in Kauf nehme.