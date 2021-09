Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Kritik, ganz klar, muss manchmal sein, auf vieles kommt man nicht allein." "Das Rumgemotze heut’ger Zeiten, lädt nicht ein zum Streiten." Und: "Kritik lässt sich nicht leicht ertragen und schlägt Dir manchmal auf den Magen." Mit solchen Zitaten in Reimform verkündete Gustl Riemensperger vom Walldorfer "Forum 84" seine Sicht auf das Thema "Kritik" am "Tag der lebendigen Demokratie" zu dem das "Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch" am Samstag eingeladen hatte.

Die Akteure des informativen und unterhaltsamen Nachmittags auf dem evangelischen Kirchplatz hatten sieben wichtige Demokratiebegriffe zusammengestellt, die nicht nur in der "großen Politik", sondern auch in Betrieb, Schule und Familie von Bedeutung sind. Sie wurden jeweils von schwarz gekleideten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen buchstabenweise dargestellt, mussten dann vom Publikum erraten werden, bevor eine Gruppe oder auch Einzelpersonen ihre Bedeutung auf ganz unterschiedliche Weise erklärte.

Zum Begriff "Respekt" diskutierten Oriana Gradl und Sultan Demir vom Vorstand des gastgebenden Vereins darüber, ob man einer Mieterin oder einer Angestellten mit ausländischem Namen vertrauen könne. Sie kamen zum Schluss, dass alle Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Religion und Geschlecht den gleichen Respekt verdienen, denn "was uns vereint, ist unsere Menschlichkeit und die Hoffnung auf eine bessere Welt". Ebenfalls im Dialog waren Hendrik Wieditz und Pauline Becker von "Fridays for Future": Er möchte ins Steakhaus, denn "ein gutes Stück Fleisch hat noch niemandem geschadet", sie isst kein Fleisch, denn das "schadet Tier und Umwelt". Sie einigen sich schließlich auf ein Burger-Haus, wo es sowohl Fleischliches als auch Vegetarisches gibt. Das sei "Toleranz" erklärten sie den zahlreichen Besuchern, denn es sei ein Kompromiss auf der Basis gegenseitiger Achtung gefunden worden. "Wir müssen gegen Intoleranz intolerant sein!", betonten sie unter dem kräftigen Applaus des Publikums.

Eindrucksvoll stellte die Jugend des Dielheimer "Theaters im Bahnhof" tanzend und sprechend "fair" und "unfair" dar – vom Verhalten eines Schiedsrichters bis zur Bezahlung von Männern und Frauen mit gleicher Ausbildung und Tätigkeit. Rechtsanwalt Michael Weimer erklärte den Begriff "Wahlrecht": Dieses sei in Deutschland idealerweise "frei, geheim, gleich und direkt", man könne es aber auch lediglich als "Beteiligung" verstehen. Mit ihrem "Demokratiesong" griffen Sara Lee Holzmeier, François Krüger, und Katrin Hollberg aus Frauenweiler zum Stichwort Demokratie aktuelle Themen auf, wie die Vorkommnisse in Polen: "Wählt sich die Regierung die Richter aus, höhlt dies die Demokratie aus."

Als Ehrengast nahm die Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Bea Böhlen, zum Thema "Zuhören" Stellung. An ihr Amt können sich alle Bürgerinnen und Bürger wenden, die Probleme mit Landesbehörden oder der Landespolizei haben und ihre Aufgabe sei es, eine Sache zu verstehen, sich Zeit zu nehmen, gesprächsbereit zu sein. In der Pandemie habe sie es sich zur Aufgabe gemacht, auch Menschen zuzuhören, die Kritik an den staatlichen Maßnahmen übten und die Bedenken haben, dass demokratische Regeln verletzt werden könnten. Viele Anliegen könne sie im direkten Gespräch mit Behörden klären, vieles würde sie auch an Landtagsausschüsse weitergeben, sodass manche Anregung in die Gesetzgebung einfließe. Ihr Amt sei dem Parlament und nicht der Regierung oder einem Ministerium zugeordnet, sodass diese keinen Einfluss auf ihre Tätigkeit ausüben könnten. Die Erfolgsquote bei den von ihr bearbeiteten Fällen liege bei 79 Prozent. Beim Petitionsausschuss, den sie vorher leitete, habe sie nur rund 20 Prozent betragen. Abschließend meinte sie: "Es ist großartig, was sie hier in Wiesloch auf die Beine stellen, das macht Hoffnung."

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann die zahlreichen Besucher mit den Worten "Wir wollen ein Fest der Demokratie feiern", begrüßt. Er erinnerte an Churchill, der die Demokratie als die schlechteste aller Regierungsformen bezeichnet hat – mit dem Zusatz: "Leider gibt es keine bessere." Dass alle Menschen gleich sind, müsse man sich jeden Tag von Neuem vor Augen führen. Er sei deshalb stolz auf das "Bündnis für Demokratie und Toleranz", das Menschen mit dem Ziel zusammenbringe, gemeinsam für eine offene und tolerante Gesellschaft einzutreten.

Der Vorsitzende Adrian Seidler dankte bei der Begrüßung den Initiatoren und Ideengebern Wolfgang Widder und Jindro Stehlik für die Organisation des Nachmittags. In seinem Bericht über die Arbeit des Vereins sprach er auch Projekte in Wiesloch und in den umgebenden Orten an, die in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen durchgeführt werden. "Wenn du etwas verändern willst, dann fang mit dem Mann im Spiegel an", gab er den Zuhörern zu bedenken.

Die Veranstaltung schloss mit der Darstellung des Wortes "Lebensfreude" durch Besucher der Veranstaltung, die beim Betreten des Platzes dazu ein Plakat mit einem Buchstaben angenommen hatten. Damit sollte, wie Widder beim Schlusswort dem Publikum mit auf den Weg gab, zum Ausdruck gebracht werden, dass dieses Lebensgefühl in "einer gefestigten Demokratie" sehr wichtig sei. Dazu passte auch die musikalische Umrahmung des Nachmittags durch die Musikgruppe der Esther-Bejarono-Schule unter Leitung von Lehrerin Christine Ebbinghaus.

Durch das Programm führte Kai Schmidt-Eisenlohr, der sich am Ende im Namen des Veranstalters "Bündnis für Demokratie und Toleranz", außer bei den schon genannten Personen und Gruppen auch bei der Rhythmischen Sportgymnastik der TSG Wiesloch, den Mitgliedern der evangelischen, katholischen und Alevitischen Gemeinde, dem Jugendgemeinderat und einigen Wieslocher Familien für ihre Beteiligung und Mithilfe bedankte.