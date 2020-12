Wiesloch. (tt) Seit der Eröffnung der neuen Postbank-Filiale im Kubus am Adenauerplatz – dem ehemaligen Kaufhaus Dannheimer – im August wurde der Briefkasten, der bis zum Umbau am Gebäude stand, von vielen Wieslochern schmerzlich vermisst. Denn es ist der einzige Briefkasten in der gesamten Umgebung, der auch sonntags geleert wird und deshalb auch einen roten Punkt auf der Vorderseite trägt. Nach langem Hin und Her hat der Briefkasten jetzt einen neuen Standort gefunden: Gegenüber dem Kubus-Haupteingang, direkt vor der Volksbank Kraichgau in der Hauptstraße.

"Im Zuge des Umbaus des Gebäudes, in dem sich die Postbankfiliale Wiesloch befindet, mussten die beiden Briefkästen am Haupteingang entfernt werden", berichtet eine Sprecherin der Deutschen Post AG. Während der Bauphase seien sie dann im Servicebereich untergebracht worden, in dem sich auch der Geldautomat der Postbank befand und der rund um die Uhr von der Badgasse aus zugänglich war. "Nach Fertigstellung der Bauarbeiten konnte keine Genehmigung vom Grundstückseigentümer für das Wiederaufstellen am Haupteingang erhalten werden", erklärt die Sprecherin weiter. Aufgrund dessen habe die Post mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen, um einen Alternativstandort zu finden. "Genehmigt wurde von der Stadtverwaltung letztendlich der neue Standort schräg gegenüber der Postbank-Filiale vor der Volksbank", so die Sprecherin.

Die Leiterin des Wieslocher Tiefbauamtes, Anja Dahner, bestätigt dies: "Die Findungsphase für den neuen Standort war sehr lang. Wir haben dann bei einem Vor-Ort-Termin nach einem neuen Standort gesucht, weil es am Kubus durch die Glasfassade keine Möglichkeit gab, den Kasten zu postieren." Dahner hätte den Standort auf dem Podest vor dem Kubus-Haupteingang aber auch wegen der Erreichbarkeit für nicht ideal gehalten: "Vor der Volksbank ist der Briefkasten jetzt gut und barrierefrei erreichbar", so Dahner.

Info: Der Briefkasten, Hauptstraße 101-103, wird von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr geleert, samstags um 11 Uhr und sonntags um 9 Uhr.