Wiesloch. (hds) Thomas Erni vom DRK-Ortsverband Wiesloch wurde im Rahmen einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses mit der Ehrenplakette der Stadt geehrt. Oberbürgermeister Dirk Elkemann hob in seiner Laudatio hervor, Erni habe sich im Verlauf seiner 20-jährigen Mitgliedschaft beim Deutschen Roten Kreuz in der Weinstadt auf unterschiedlichen Ebenen betätigt. So sei er bereits 1998 zum stellvertretenden Bereitschaftsleiter gewählt worden, wurde später (von 2006 bis 2009) Gruppenführer Sanitäter in der zu jener Zeit bestehenden zweiten Einsatzeinheit und führe seit acht Jahren nicht nur die Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung, sondern leite ebenfalls seit 2010 die Organisation des gesamten Rettungsdienstes. Zudem sei er sowohl auf Ortsverbands- als auch auf Kreisebene in verschiedenen Gremien aktiv.

"Ein besonderes Augenmerk hat Thomas Erni auf das Jugendrotkreuz gelegt", ergänzte Elkemann. Da Wiesloch eine der größten und aktivsten DRK-Bereitschaften im hiesigen Kreisverband habe, sei das Amt des Bereitschaftsleiters nicht mit dem von anderen Städten vergleichbar. Auf Erni komme die Verantwortung sowohl für die Sicherheit der Bevölkerung als auch für Personal- und Materialverantwortung zu. "Als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes ist er ebenfalls ehrenamtlich für die Abwicklung größerer Schadenslagen auf sanitäts- und rettungsdienstlicher Ebene verantwortlich", sagte der Rathauschef. Erni sei ein "Vollblutrotkreuzler", der den Rotkreuzgedanken lebe.

Viel Lob und Dank gab es auch vom Vorsitzenden des DRK-Ortsverbands, Dr. Roland Münz-Berti, und der Ehrenvorsitzenden des DRK-Kreisverbandes, Diemut Theato. Für den musikalischen Rahmen beim Ehrungsabend sorgte das Cello-Duo Henrik Srama und Christoph Gade von der Musikschule Südliche Bergstraße.