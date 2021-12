Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Samstag gegen 10.20 Uhr bei der Impfaktion im Palatin. "Geschafft", konnte der Chronist vermelden, hatte er doch nach ungefähr 25 Minuten Wartezeit seine dritte Impfung, die "Booster-Spritze", erhalten. Insgesamt wurden an diesem Tag 860 Personen an insgesamt sieben Anlaufstellen im Foyer des Kongresszentrums mit dem "Piks" versorgt, die meisten davon mit der Auffrischungsimpfung. Organisiert worden war die Aktion vom Wieslocher Kinderarzt Gerhard Veits, der gemeinsam mit sechs weiteren Kolleginnen und Kollegen bei der Aktion die Impfungen verabreichte. Sein Fazit am Ende: "Alles ist reibungslos und sehr erfolgreich über die Bühne gegangen." Stimmt, denn im Gegensatz zu Berichten aus dem TV, in denen über große Schlangen und lange Wartezeiten in vielen Städten der Republik berichten mussten, hielt es sich in der Weinstadt in Grenzen.

Zwar hatten sich kurz vor dem offiziellen Startschuss um neun Uhr bereits lange Schlangen gebildet – man konnte ohne Anmeldung kommen – aber mit Hilfe einer Nummernvergabe bestand die Möglichkeit, etwas später erneut zu erscheinen, um zwischenzeitlich Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Mit Impfpass, einem ausgefüllten Formular versehen und mit der Gesundheitskarte im Gepäck machte sich der Berichterstatter auf, um sich einzureihen. Schnell kam man in den Eingangsbereich des Palatins, es wurde zunächst überprüft, ob alle notwendigen Unterlagen vorhanden waren, ehe es schrittweise und diszipliniert zum nächsten Kontrollpunkt weiter ging. Dort inspizierten freiwillige Helferinnen und Helfer den Impfpass, die erhaltene Nummer wurde vorgezeigt und dann wurde der entsprechende Impfplatz zugewiesen. "Ich bin zur Boosterimpfung hier", erzählte eine Dame aus Horrenberg in der Schlange. "Ich mache das heute, um mich und andere zu schützen."

Jeder Impfwillige bekam ein Kärtchen, um auch später wieder kommen zu können. Foto: Kircher

Aber es gab durchaus auch andere Beweggründe. "Die Auflagen werden immer schärfer und wir hoffen, mit der Auffrischung heute doch ein mehr an Freiheiten bekommen zu können", bekannte offen ein Ehepaar aus Altwiesloch. In der Warteschlange gab es viele bekannte Gesichter, während draußen die ehrenamtlichen Teams die kleinen, farbigen Kärtchen verteilten. Dabei wurde zwischen Erst- und Zweitimpfung sowie der Booster-Variante unterschieden. Blau gab es für Moderna, rot für Biontech. Letztere Dosis ging an Personen unter 30 Jahre sowie Erstimpflinge. "Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Dosen heute verabreichen können", freute sich Veits am Ende. Dafür wurde sogar das ursprünglich geplante Zeitfenster bis 13 Uhr überschritten. Die Bilanz: Auf den Impfstoff von Moderna entfielen 650 Impfungen, auf den von Biontech 210. "Dass der Schwerpunkt auf den Booster-Impfungen lag, hatten wir erwartet, aber auch aktiv für Erstimpfungen geworben. Diese wurde fast ausschließlich mit Biontech durchgeführt, da die meisten Erst-Impflinge unter 30 Jahre alt waren", so der Kinderarzt. Allen Kindern und Jugendlichen, die zur Erstimpfung kamen, habe man trotz der Terminknappheit einen zweiten Termin in der Kinderarztpraxis anbieten können. "Die Erwachsenen haben wir gebeten, sich um einen Termin beim Hausarzt oder beim Impfstützpunkt zu bemühen", so Veits.

Erst gegen 14.30 Uhr wurde die Aktion abgeschlossen. Speziell um die Mittagszeit nahm der Andrang nochmals spürbar zu, kamen doch jetzt all jene, die sich zuvor ein "Eintrittskärtchen" gesichert hatten. Die Schlange wurde jetzt länger, aber es gab keine Beschwerden und dies trotz widriger Witterungsverhältnisse. Es war kühl und es regnete mit unterschiedlicher Intensität. Geduld war somit gefragt und die war vorhanden. Im Eingangsbereich plötzlich ein lauter Ruf. "Kann hier jemand Ungarisch?", fragte eine Helferin und flugs meldete sich eine Frau aus der Schlange, um als Kurzzeit-Dolmetscherin einzuspringen.

Im Foyer kümmerten sich Helfer und Ärzte um die Impfungen. Foto: Pfeifer

Wenige Meter weiter, im Foyerbereich, dann helle Aufregung. Feueralarm ertönte. Eine Frau hatte, trotz anderslautender Anweisung, an einer Notausgang-Tür gerüttelt und diese war mit einer Alarmeinrichtung versehen. "Aber wir haben alles im Griff", meinte Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein, der mit seiner Mannschaft tatkräftige Unterstützung leistete – wie auch bereits einen Tag zuvor beim Aufbau. "Eine tolle Sache", lobte denn auch Gerhard Veits und bedankte sich beim Palatin, dem Ärzteteam und den insgesamt 16 Helferinnen und Helfern, die ehrenamtlich für viele Stunden vor Ort und in unterschiedlichen Funktionen aktiv waren.

So fiel auch seine Bilanz aus. "Es gab nicht ein medizinisches Problem während der ganzen Zeit", fasste er zusammen. "Meine Praxis-Mitarbeiterinnen müssen jetzt am Montag noch einen halben Tag nacharbeiten. Ich melde am Samstagabend noch die Ergebnisse dem RKI. Es hat uns allen enorm viel Spaß gemacht und wir sind alle froh, so ein großes Event erfolgreich auf die Beine gestellt zu haben." Es sei noch hinzugefügt, dass der Berichterstatter die dritte Impfung ohne Nebenwirkungen überstanden hat.

"Wir überlegen uns, wenn eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorliegt und ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, ein entsprechendes Impfangebot für Kinder und Jugendliche im Neuen Jahr durchzuführen", gab Veits am Ende einen kurzen Ausblick.