Wiesloch. (hds) Unter dem Strich als "gut" bezeichnete Oberbürgermeister Dirk Elkemann den Verlauf des Winzerfests. Allerdings müsse an der einen oder anderen Stelle noch etwas "gefeilt" werden. "Wir sind jedoch, fasst man alles zusammen, auf einem guten Weg", ergänzte er.

Mit dem Weindorf habe sich - im dritten Jahr seines Bestehens - der positive Trend fortgesetzt, die gemütliche Atmosphäre im Gerbersruhpark sei an den beiden verlängerten Wochenenden bestens angenommen worden. Trotz Konkurrenz habe man ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Winzern erkennen können.

Pech habe die Familie Lowinger gehabt, denn auf dem Festplatz seien durch die relativ kurzfristigen Absagen von zwei Fahrgeschäften große Lücken entstanden. Beim samstäglichen "Wein und Markt", so Elkemann, hätten es doch "einige etwas übertrieben".

Willi Lowinger, der seit Jahrzehnten die Organisation auf dem Festplatz in Händen hält, sprach von einem etwas ruhigeren Verlauf. "Natürlich haben uns die Absagen einen Strich durch die Rechnung gemacht", bekannte er unumwunden. "Dabei wollten wir mit der Achterbahn etwas Besonderes bieten, das kam jedoch nicht zustande."

Auch ein kurzfristiger Ersatz ("Wir sind zur Vertragsunterzeichnung extra nach Kassel gefahren") löste sich ihm zufolge in Wohlgefallen auf, denn wegen Personalproblemen konnte das Fahrgeschäft nicht nach Wiesloch kommen. "Klar, ich übernehme die Verantwortung für den Festplatz, aber wenigstens konnte das tolle Feuerwerk doch für einiges entschädigen", fügte Lowinger hinzu.

Das Weindorf, erstmals an beiden Wochenenden geöffnet, habe sich doch nachteilig auf den Besuch in der Lowinger-Weinlaube bemerkbar gemacht. "Da hat sicherlich das gute Wetter eine entscheidende Rolle gespielt, da sitzt man lieber in einem Umfeld mit Bäumen als in einem Zelt."

Während der Woche allerdings sei aber einiges los gewesen und Lowinger hob insbesondere den Volksbanktag mit "Coole Breeze" und den "Kurpfälzer Abend" hervor. "Der Donnerstag war unser umsatzstärkster Tag", fügte Lowinger hinzu. Die Volksbank habe bereits signalisiert, im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein, mit der Sparkasse, die den musikalischen Abend mit "Amokoustic" am Schlusstag gesponsert hatte, werde man sich noch zusammensetzen.

"Das Wetter war bei ’Wein und Markt’ schon fast zu gut", kommentierte Klaus Rüger vom Verkehrsverein das samstägliche Treiben in den Straßen und Gassen. Der Besuch sei erneut toll gewesen und das neue Toilettenkonzept sei durchaus angenommen worden. Manfred Walter lobte die Stadt und dies nicht nur wegen des unermüdlichen Einsatzes des Bauhof-Teams. "Wichtig war, dass die neue Fußgängerzone im Bereich der Schlossstraße rechtzeitig fertig wurde und somit ins Fest mit einbezogen werden konnte", stellte er zufrieden fest.

"Wir sind aus unserer Sicht mit dem Verlauf des Winzerfests zufrieden", so Stefan Krög vom Polizeirevier in Wiesloch. Man habe lediglich vier Strafanzeigen während der zehn Tage aufnehmen müssen. "Die Zusammenarbeit mit den beauftragten Sicherheitsdiensten hat gut geklappt", sagte Krög.

Auf Anfrage der RNZ ergänzte Norbert Schätzle von der Polizeipressestelle, dass es insgesamt zwar ruhiger war als in vergangenen Jahren, die Beamten aber am zweiten Winzerfest-Wochenende stärker gefordert waren. So war die Polizei unter anderem wegen zwei Körperverletzungsdelikten im Einsatz: Sie geschahen bei zwei Schlägereien am Festplatz, in die fünf beziehungsweise vier Personen verwickelt waren.

Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen im Zusammenhang mit Farbschmierereien auf Fassaden und Garagentore, die insgesamt drei Geschädigte gemeldet hatten.

Von "etwas mehr Arbeit als im Vorjahr" berichtete Tobias Adler von den Maltesern. Es habe sich um Verletzungen der unterschiedlichsten Art gehandelt, indes hätten sich alkoholbedingte Ausfälle im Rahmen gehalten. "Wir haben auf und rund um das Festplatzgelände mit unserer Mannschaft insgesamt 475 Dienststunden während des Winzerfests abgeleistet", informierte Adler.

Bei "Wein und Markt" mussten das zehnköpfige Rettungsteam und der Notarzt insgesamt 20 Mal ausrücken, sechs Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Laut einer Mitteilung von Dr. Mario Strammiello vom Roten Kreuz, die die RNZ ergänzend erreichte, waren es überwiegend kleinere und größere Blessuren, aber auch einige bedrohlich erkrankte Patienten, jeweils einer musste in den Schockraum und auf die Intensivstation. Überdies litten die Rotkreuzler unter Pöbeleien und Rempeleien, sodass sogar Polizei oder Sicherheitsdienst hinzugezogen werden mussten.

Bezüglich "Wein und Markt" kündigte Oberbürgermeister Elkemann an, man werde sich überlegen, ob und wie man auf die doch häufig aufgetretenen Fälle von "Glasbruch" künftig reagieren werde. Seitens des Rotkreuz-Ortsvereins Wiesloch war bereits am Abend von "Wein und Markt" mit Blick auf eine schwere Schnittverletzung, die eine Person bei einem Sturz erlitten hatte, folgendes angeregt worden: beim Ausschank künftig nämlich auf Glas zu verzichten. "Ich bin zwar gegen Plastik, aber aufgrund der Gefahren und der daraus resultierenden Verletzungen sollte man das dennoch in die Überlegungen mit einbeziehen", so Dr. Felix Schmitt vom Roten Kreuz. Bekanntermaßen sind Hartplastikgefäße etwa in Fußballstadien bereits üblich.

Unterm Strich gab sich der Rathauschef zufrieden. "Wir sollten und dürfen die Vergangenheit nicht als Maßstab nehmen", meinte er. Bedürfnisse hätten sich verändert und mit dem Weindorf habe man nunmehr eine mehr als nur akzeptierte Ergänzung zum Festplatz geschaffen.