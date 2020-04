Wiesloch/Mühlhausen. Der Naturschutzbund Wiesloch (NABU) hat eine weitere Empfehlung für alle, die in Zeiten der Corona-Krise etwas Bewegung im Freien und dabei Ruhe und Entspannung suchen – natürlich nur allein, zu zweit oder im engsten Familienkreis und unter Beachtung der geltenden Bestimmungen. Für den NABU schlägt Dr. Heribert Schwarz einen Natur-Spaziergang im Bombachtal südöstlich von Mühlhausen vor.

Von der Hauptstraße zweigt in südliche Richtung die Hohlstaße ab und an deren Ende sieht man die Markierung "blaues W". Wenn man der bergauf folgt, erreicht man die Brücke über die Umgehungsstraße B 39 und kommt auf der anderen Seite in den Wald. Nach 15 bis 20 Gehminuten kreuzt der Weg den Meisenbrünnelweg (rechts zwei Bänke und ein Tisch). Hier verlässt man den Weg mit dem "blauen W" und biegt scharf links ab (Bombachweg). Kurz bevor der Wald endet, nehme man die Abzweigung nach links. Diesem Weg folgend sieht man rechts in einem jüngeren Nadelholzbestand die etwas verfallene Holzbankrunde. Hier biege man rechts ab und folge wieder dem "blauen W" zurück zum Ausgangspunkt. Blicke zu Boden zeigen das reiche Leben der ersten Frühjahrsblüher im Laubwald.

Schon vor der Brücke über die B 39 stehen ausgedehnte Bestände von Bärlauch und als grün-weißer Teppich blühende Buschwindröschen. Gelb blühend zeigt sich das Scharbockskraut. Tiefer im Wald sind erste Blattquirle des Waldmeisters und zart lila blühende Veilchen am Wegesrand zu entdecken. Im Nadelwaldbestand des Bombachtals blühen an einer Stelle bereits die ersten Walderdbeeren. Spechte dürften zudem zu hören sein. Der Weg wird sich in wenigen Wochen wieder lohnen, dann blüht der Bärlauch ebenso wie Maiglöckchen, Storchschnabel, Knoblauchsrauke und andere.