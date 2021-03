Walldorf. (agdo) Das Vergnügen währte nicht lange: Hat man sich letzte Woche in Walldorf noch gefreut, dass der Tierpark wieder öffnen durfte, muss er ab dem heutigen Mittwoch wieder seine Pforten schließen. "Weil die Inzidenzzahl es zugelassen hat, haben wir den Tierpark vergangene Woche geöffnet", erklärt Stadtbaumeister Andreas Tisch auf RNZ-Anfrage. Ihm obliegt der Tierpark. Nun liegt die Inzidenzzahl im Rhein-Neckar-Kreis seit mehreren Tagen über 50. Somit ist nach Vorgaben der Landesregierung ein Besuch von zoologischen Einrichtungen nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Das gestaltet sich im Walldorfer Tierpark allerdings nicht ganz einfach: Denn auf dem Gelände gibt es eine Gaststätte, die derzeit Essen zum Mitnehmen anbietet. Daher ist ein Auf- und Abschließen des Parks nach Angaben des Stadtbaumeisters nicht möglich.

"Wir können dem Pächter das Gelände nicht zuschließen, wir möchten ihn unterstützen", sagt Tisch. Daher habe man sich entschlossen, den Tierpark für die Öffentlichkeit ganz zu zu machen, bis die Inzidenzzahlen wieder eine Öffnung zulassen. Das Gelände bleibt allerdings geöffnet, damit die Gaststätte zum Abholen der bestellten Speisen weiterhin erreichbar ist. Die Stadt wird den Weg dahin vom restlichen Tierpark räumlich trennen und absperren.

Vergangene Woche waren trotz unbeständigen und stürmischen Wetters noch etliche Familien mit Kindern dort gewesen. Zuvor war der Tierpark seit November geschlossen, lediglich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger hielten sich darin auf.

Eine Kontaktverfolgung gab es letzte Woche nicht, da es laut Verordnung des Landes aufgrund der Inzidenzwerte nicht erforderlich war. Außerdem galt im Park die Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,50 Metern musste stets eingehalten werden.

Den Tierpark für eine so kurze Zeit wieder zu öffnen, hat Andreas Tisch zufolge keinen finanziellen Mehraufwand für die Stadt bedeutet. "Das hält sich wirklich in überschaubaren Grenzen", erklärt der Stadtbaumeister. Zwar sei der Park zuvor für eine lange Zeit geschlossen gewesen, das Gelände für die Besucherinnen und Besucher vorzubereiten, habe aber nicht viel Arbeit gemacht. "Die Pfleger waren sowieso da, um die Tiere zu füttern", so Tisch. Somit sei das Personal ohnehin beschäftigt gewesen. Hinzu komme nur ein geringer materieller Aufwand für die Abgrenzung des Parks von der Gaststätte.

"Wir finden es schön, dass Kinder die Möglichkeit haben, endlich wieder etwas erleben zu können", freute sich ein Familienvater aus Brühl vergangene Woche. Schließlich seien viele Einrichtungen geschlossen gewesen, nun bereite es Freude zu sehen, wie die Kinder wieder aufblühten.

Er empfand die Öffnung als unbedenklich, zumal man auf die Einhaltung des Mindestabstands achte. Der Meinung waren auch andere Besucherinnen und Besucher. Gemütlich schlenderten sie von Gehege zu Gehege und genossen den Anblick der etwa 130 Tiere – darunter Schildkröten, Hirschziegenantilopen und seltene Vogelarten.