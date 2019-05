Walldorf. (rnz) Der Rohbau ist fertig und nach aktuellem Stand ist es Anfang September bezugsfertig: das neue Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf. Es entsteht im Garten des alten Pfarrhauses in der Oberen Grabenstraße, das die Stadt erworben und 2016 zur Begegnungsstätte für Flüchtlinge und Bürger gemacht hat. Wie Gemeindediakon Oliver Tuscher rückblickend erklärt, hatte man sich seit 2012, seit dem Wegzug von Pfarrer Thomas Löffler, intensiv Gedanken über das Schicksal des alten Pfarrhauses gemacht.

Im Dialog mit der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau, deren Zweck auch Bau und Erhalt von Pfarrhäusern für die Gemeinden ist, hatte man sich gegen eine Sanierung entschieden. Man war sich einig, dass es als Wohnhaus nicht mehr geeignet war.

Die Bauleitung hat ein Team der Gemeinde: Diakon Tuscher wird ehrenamtlich von Hilke Woche, Johannes Franzkowski und Dr. Gerhard Mayer unterstützt. Die Arbeiten für den Neubau starteten Anfang Mai: Die Bodenplatte wurde verlegt, zügig wurden die Wände ergänzt, nun stehen die beiden Geschosse des Einfamilienhauses und das Dach ist gedeckt. "Bisher läuft alles prima und wir liegen gut im Zeitplan", freut sich der Gemeindediakon.

Das Pfarrhaus wird in Holzständerbauweise errichtet und entspricht dem Energieeffizienzstandard KfW 55: Es verbraucht damit nur 55 Prozent der Energie eines modernen Referenzgebäudes.

Der Wohnbereich wird laut Tuscher auf 150 Quadratmetern vier Zimmer, zwei Bäder, Küche und Wohnbereich haben. Hinzu kommt ein neues Pfarrbüro mit 20 Quadratmetern. Die Investition beläuft sich auf mehr als 500.000 Euro, acht Prozent davon ("Fron") trägt die evangelische Kirchengemeinde Walldorf, die auch für den Außenbereich verantwortlich ist.

"Wir wollen ein schönes Lebensumfeld für eine Familie schaffen", erklärt Oliver Tuscher. Eine Pfarrstelle der Kirchengemeinde ist nämlich vakant: seit Pfarrer Bernd Höppner 2015 in den Ruhestand verabschiedet wurde und sich Marina von Ameln nach ihrem Probedienst vor zwei Jahren für eine andere Stelle entschied.

Ein geräumiges und energieeffizientes Pfarrhaus erhöht die Attraktivität des Standorts für die künftige Pfarrerin oder den neuen Pfarrer, hofft die Gemeinde, die laut Tuscher auch auf ihre soliden Finanzen, das engagierte Team Ehrenamtlicher und den modernisierten Gebäudebestand verweist: So wurden Kirche und Gemeindehaus auf den neusten Stand gebracht, "damit sich die nächste Generation in der Hinsicht keine Sorgen machen muss".

Das Walldorfer Pfarrhaus ist eines von insgesamt 41 in Baden, für die die Stiftung Pflege Schönau zuständig ist. Die Vermögensverwaltung der Evangelischen Landeskirche in Baden erzielt aus rund 21.000 Erbbau- und Pachtverträgen, Investitionen in Immobilienfonds, Vermietung von rund 800 Wohnungen sowie Bewirtschaftung von 7500 Hektar Wald Erlöse, um ihren Stiftungszweck zu erfüllen: kirchliches Bauen zu finanzieren und Besoldungsbeiträge für Pfarrstellen bereitzustellen. Darüber hinaus stellt die Stiftung weitere finanzielle Mittel für den Haushalt der Evangelischen Landeskirche bereit. Das Stiftungsvermögen stammt aus dem ehemaligen Kloster Schönau (Odenwald), das 1560 im Zuge der Reformation aufgelöst wurde.