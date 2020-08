Walldorf. (pri/rl) Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße B291 bei Walldorf. Der Fahrer eines Kia Kleinwagen wollte von der Autobahn A5 Richtung Karlsruhe kommend an der Einmündung B291 nach links in Richtung Walldorf abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen in Richtung Reilingen fahrenden Sattelzug und prallte mit diesem zusammen.

Nur durch die schnelle Reaktion des Lastwagen-Fahrers, der auf den linken Fahrstreifen ausgewichen ist, kam es zu keinem Aufprall mit der Fahrerseite des Kleinwagens, sondern wurde dadurch nur an der Front erfasst und in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Der Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unverletzt ist der Lkw-Fahrer geblieben. Der stark beschädigte Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Auch der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit.