Walldorf. (agdo) Es ist soweit: Im Olympiabecken des Walldorfer Aqwa-Bäderparks können Wasserbegeisterte seit Mittwoch wieder ihre Bahnen ziehen, die Sanierungsmaßnahmen sind nun abgeschlossen. Die Freude bei den Badegästen ist groß. Der Aqwa-Bäderpark hofft auf viele weitere Besucher und auf hoffentlich wieder schönes Wetter. "Eigentlich war die Fertigstellung des Olympiabeckens für Mitte Juni geplant", sagt Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa.

Aufgrund der regnerischen Tage im Juni verzögerten sich die Maßnahmen, weil nicht gearbeitet werden konnte. Der Boden bekam rund um das Becken einen speziellen Belag und dieser durfte nicht bei Regen aufgetragen werden. Das 50 Meter lange und zwischen 1,80 und zwei Meter tiefe Becken hat an der Seite nun einen barrierefreien Einstieg. Unter anderem wurden defekte Fliesen, die Überlaufrinne und die Beckenköpfe erneuert. Das Becken selbst ist aus Edelstahl und damit langlebig und robust.

Ein wenig in Verzug war man zudem aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie schon zuvor geraten. Ganz ursprünglich stand sogar eine Fertigstellung der Maßnahmen für Mitte April an.

Sanierung teurer als geplant

Die Sanierung des Beckens wurde außerdem teurer als geplant. Gerechnet hatte der Aqwa-Bäderpark mit rund 1,1 Millionen Euro, letztendlich wurden es rund 1,4 Millionen. Das lag an Schäden, mit denen man nicht gerechnet hatte und die erst im Laufe der Sanierung zum Vorschein kamen. So waren beispielsweise Wasserleitungen defekt, die erneuert werden mussten.

Mit dem sanierten Becken hat Walldorf jedenfalls ein neues Glanzstück, in dem das Wasser in der Sonne glitzert: Das mache Laune beim Schwimmen, wie auch die Badegäste feststellten. Es sei herrlich, hier zu schwimmen, sagte eine Besucherin, sie kenne viele Schwimm- und Freibäder in der Region, aber Walldorf habe das schönste. Das Freibad durfte aufgrund der Corona-Bestimmungen erst am 22. Mai öffnen, die Besucher nutzten bislang den Badesee und das Nichtschwimmerbecken. Letzteres soll übrigens mittelfristig auch saniert werden. Das Olympiabecken aber biete ein ganz anderes Schwimmerlebnis, sagt Stefan Gottschalk.