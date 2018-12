Walldorf. (seb) "Kunst soll irritieren. Kunst stellt Fragen, stellt in Frage, hinterfragt." Derlei Sätze sind alle, die ihn kennen, längst von Hartmuth Schweizer gewöhnt. Der Walldorfer Künstler und Kunstbeauftragte der Stadt sprach diesmal in eigener Sache, bei der Eröffnung einer Ausstellung des Vereins "Kunst für Walldorf", die einiges an Beweglichkeit verlangt - geistiger wie körperlicher.

Der Verein präsentiert unter dem Titel "Schön-Alltäglich-Vergänglich" nämlich Werke Schweizers, die nicht wenig Frage- und Denkarbeit vom Betrachter verlangen, und zudem Kunst von Prof. Rainer Schmelzeisen, Ärztlicher Direktor der Freiburger Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Und die verlangen, dass der Betrachter sich um sie herum bewegt, zeigen sie doch je nach Blickwinkel unterschiedliche Ansichten - dank der Lenticulartechnik, kleiner Linsen im Glas, die das Licht lenken. Sie versperren gezielt die Sicht und schärfen so den Blick.

"Ich bringe zusammen, was nicht zusammengehört", erklärte Hartmuth Schweizer. Wie er augenzwinkernd einräumt, ist er ein "wahnsinniger Materialsammler". Den ausgestellten Versuchsanordnungen und Laborinstallationen, unbehülfliche Apparate zu phantastischen Zwecken, fehlt nur noch ein Homunculus. Dafür hat Schweizer eine Froschmumie, einen Haiembryo im Einmachglas, den Querschnitt durch Lebergewebe und andere Proben auf Objektträgern fürs Mikroskop, verschiedene Arten Schimmel in Petrischalen sowie Glaskolben und Ampullen mit rätselhaften Elixieren. Diverse verschrumpelte Apfelbutzen hat er in akribischer Detailarbeit gezeichnet: Sie offenbaren ähnlich wie die anderen Präparate sein Interesse daran, was die Welt im Innersten zusammenhält, an den Verästelungen der Zellulosefasern, an Knochen, Sehnen oder Zellwänden.

"So ist das Leben: Schönheit und Verfall will ich nicht einander gegenüberstellen, beides gehört zusammen." Was Schönheit hervorbringt, etwa die des frischen Apfels oder die des Menschen, ist für Schweizer faszinierend, muss selbst nicht schön sein, ist aber deshalb keineswegs abstoßend, im Gegenteil. Und im Verfall wird es offenbar: "Das Wesen der Dinge kommt zum Vorschein." Und das ist für ihn Kunst: "Sehen lernen, Forschen ohne Vorbehalte, Verstehen wollen." Selbstverständlich brauche er da auch Methoden und Gerätschaften der Naturwissenschaft. "Ich will alle Aspekte des Lebens wahrnehmen, ohne zu werten, ohne moralisches Urteil."

"Das spricht mich unheimlich an", erklärte Rainer Schmelzeisen dazu, für ihn stehe fest: "Es gibt eine Schönheit im Schrecklichen." Ihm gefalle auch, dass Schweizer sich mit ganz Alltäglichem befasse, das der Betrachter kennt, wenn auch vielleicht nicht sofort erkennt; dass Schweizer aus scheinbar Banalem ganz neue Zusammenhänge herstelle: "Ich bin ab heute Schweizer-Fan." Auf ähnliche Weise lässt Schmelzeisen wiederum Alltagserfahrungen und Elemente der Popkultur in seine Leuchtobjekte und Installationen einfließen.

Unvermutete Verbindungen und Bedeutungen eröffnen sich auch bei ihm. Ein großes Doppel-Bild zeigt einen Gangster aus dem Film "Scarface", eine Schusswunde im Arm. Geht man daran vorbei, wird das Bild mit der Röntgenaufnahme einer Armverletzung überblendet. Die Form folgt der Funktion: Das wird auch beim Kieferknochen deutlich, der im Foto eines Skispringers "versteckt" ist und gewissermaßen zur Schanze wird.

Für Hartmuth Schweizer offenbaren seine Untersuchungen ebenso wie Schmelzeisens Röntgenbilder: "Der Tod steckt schon in uns", er gehöre untrennbar zum Leben. Sein Apfel, eben noch jung und schön, werde mit der Zeit verschwinden, ebenso wie die junge Frau im Foto einer Seebestattung bei Rainer Schmelzeisen. Die Blumen in ihrem Haar gehen in den Kranz über, der gerade ins Meer geworfen wird - und bewegt sich der Betrachter weiter, verschwindet die Frau. So ist das Leben, meinte Schweizer: "Irgendwann sind wir alle verschwunden."

Das Doppeldeutige, Brüchige oder im Übergang Befindliche, hierüber korrespondieren die Arbeiten der beiden Künstler. Eine Besonderheit der Werke, die Schmelzeisen für die Ausstellung ausgesucht hat, sind Inhalte wie die Ablehnung von Krieg, wenn er etwa das Foto seines Großvaters, Pilot eines Aufklärungsflugzeugs im Ersten Weltkrieg, hinter einer Wolke verschwinden lässt.

Für die sehr stimmige Umrahmung der Vernissage sorgte Cellist Walter-Michael Vollhardt, mehrfach preisgekrönt, Solist des Philharmonischen Orchesters der Stadt Freiburg und international als Gastdozent unterwegs. Ihn und die beiden Künstler stellte Dr. Gerhard Baldes vor, Vorsitzender von "Kunst für Walldorf", der die geniale Idee hatte, alle drei zusammenzubringen.

Info: Die Ausstellung "Schön-Alltäglich-Vergänglich" in der Alten Apotheke ist bis 13. Januar an Sonn- und Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr oder nach Anmeldung unter Telefon 06227/2526 geöffnet.