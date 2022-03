Die Karlsruher Seán Treacy Band tritt im Rahmen des „Swingin’ WiWa-Musik-Festivals“ am 8. April um 21 Uhr in der Walldorfer Marktstube auf. Das Festival läuft vom 25. März bis zum 8. Mai an mehreren Orten in der Region. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Die Vorfreude ist riesengroß: Im Rahmen eines Pressegesprächs im Walldorfer "Café Art" gab Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, zusammen mit seinem Vize Jörg Schreiner das Programm zum anstehenden 17. "Swingin’ WiWa"-Musikfestival" bekannt. In der Zeit vom 25. März bis zum 8. Mai werden nicht weniger als 30 Live-Acts in wunderbaren Spielstätten in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim auftreten, um in diesen nicht einfachen Zeiten den Menschen ein Stück Lebensfreude zu vermitteln.

"Nach zwei Jahren Corona-Pause sehnen sich die Leute nach Kultur und Musik", so der allgemeine Tenor der vier Verwaltungschefs und Schirmherren aus den beteiligten Kommunen. Neben OB Dirk Elkemann aus Wiesloch und den Bürgermeistern Matthias Renschler (Walldorf) und Thomas Glasbrenner (Dielheim) war in Vertretung des verhinderten Rathauschefs der Gemeinde St. Leon-Rot auch SPD-Gemeinderat Wolfgang Werner ins Café Art gekommen. Ebenso Clubmitglieder und einige Künstler beteiligter Bands. Man sei sicher, das Rezept für die richtige Mischung gefunden zu haben und biete ein Programm aus den Bereichen Rock, Pop, Blues, Jazz, Salsa, Reggae, Soul sowie Singer-Songwriting auf hohem Niveau zu moderaten Eintrittspreisen – oder oftmals sogar bei freiem Eintritt.

Den Startschuss markiert am Freitag, 25. März, um 21 Uhr der bekannte Trompeter KJ Dallaway and Friends mit "Hot & Groovin’ Jazz" und zum Festival-Abschluss gastiert ebenfalls im Café Art das Indi-Pop-Gitarrenduo "Used" mit den Zwillingsbrüdern Marco und Dario Klein aus Hockenheim. Dazwischen gibt es jede Menge Musik auf die Ohren, wobei bereits am Samstag, 26. März, ab 20.30 Uhr im Palatin Wiesloch mit Don Enders "Night Of Guitars" ein Konzerterlebnis der Superlative ansteht.

Am 27. März präsentiert "https://www.facebook.com/EddiesMusicLounge" im Palatin bereits um 19 Uhr das charmant-glamouröse Trio "Die Nachtigallen". Weitere Highlights sind "Cheap Purple" (1. April, Café Art) mit den Rock-Klassikern von Deep Purple, die Lokalmatadoren "Cool Breeze" (3. April, Walldorf, Rathaus-Foyer) und die bekannte Seán Treacy Band aus Karlsruhe, die am 8. April um 21 Uhr in der Marktstube Walldorf Kostproben ihres Könnens abliefert.

Am 10. April steht das Palatin in Wiesloch ganz im Zeichen von "Frank Sinatra and Friends", wenn Entertainer Klaus Thomé seine Visitenkarte abgibt. Nach Ostern geht es am 20. April im Café Art mit der Heidelberger Formation "The Alien Brainsuckers" weiter. Auch Olli Roth mit Band (23. April, Marktstube Steinmann), "Britgirl Abroad" aus Mannheim (24. April, Palatin) oder die ZAP-Gang, die am 30. April den Dielheimer Dorfplatz rocken wird, versprechen bestes Live-Vergnügen. Dies gilt nicht weniger für "Paule Panthers Groove Club", der am 7. Mai um 20 Uhr die Harres-Bühne in St. Leon-Rot entert. An gleicher Stelle startet bereits am 9. April um 20 Uhr die "Delta Rock-Night". Die beliebte, immer mittwochs stattfindende "Jam Session" wird auch bei "Swingin’ WiWa" mit dabei sein, zumal das vor fast zehn Jahren gestartete Projekt für Musiker und Künstler aller Art im Café Art seine optimale Location gefunden hat. Jeden Mittwoch ist die Bühne für alle Künstler geöffnet. "Die Resonanz ist überwältigend", heißt es beim Projektteam um Eddie Berlinghof. Die Veranstalter sind positiv gestimmt und optimistisch, dass alle Konzerte wie geplant stattfinden können. "Wir möchten das Leben feiern und Normalität zurückbringen", so das Motto.

Alle Infos zum 17. Festival und das vollständige Programm gibt es auch auf www.swingin-wiwa.de. Tickets im Vorverkauf in Walldorf: (Café Art, Telefon 0 62 27/3 06 82, Buchhandlung Dörner, Telefon 0 62 27/18 31, und Paletti Papeterie & Geschenke, Telefon 0 62 27/6 16 84. In Wiesloch: Bücher Dörner, Telefon 0.6222/9 20 91 1. In St. Leon-Rot: Ulli’s Lädl, Telefon 0 62 27/8 39 06 7.