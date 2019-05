Walldorf. (rö) Aus betriebswirtschaftlicher Sicht rechnet sich das Angebot noch nicht, trotzdem sind die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung zufrieden: Vor einem Jahr startete Walldorf das Carsharing-Angebot und sicherte dem Verein Stadtmobil zu, das wirtschaftliche Risiko zu übernehmen.

Zwei Fahrzeuge, ein Hybrid-Kleinwagen und ein Kombi, wurden nahe dem Rathaus und damit auch in der Nähe einer Bushaltestelle bereitgestellt. Dieses Angebot haben im ersten Jahr 41 Kunden genutzt, davon 30 mit Wohnsitz in Walldorf, die zusammen 17.000 Kilometer gefahren sind. "Wir sind zuversichtlich, dass es weitergeht", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab in einem Pressegespräch.

18.000 Euro kostet das Angebot laut Klaus Brecht (Fachbereich Ordnung und Umwelt), pro Jahr, aktuell bleiben circa 60 Prozent der Kosten bei der Stadt hängen. Der Vertrag wurde über vier Jahre abgeschlossen, "wir gehen davon aus, dass sich das Angebot dann von selbst trägt", so Brecht.

Im Moment hätten sich aber zumindest schon einmal diese 41 Nutzer "den Zweit- oder Drittwagen gespart". Das ist auch für die Bürgermeisterin ein wichtiges Signal: Man müsse den Menschen bewusst machen, dass es eine Alternative zur Fortbewegung mit dem eigenen Auto gibt.

Laut Christian Horny, bei der Stadt zuständig für das Angebot, wurden die Fahrzeuge zusammen 374 Mal gebucht, eine Auslastung von 25 Prozent. Üblicherweise liege diese bei 30 bis 40 Prozent, "da sind wir schon nahe rangekommen". Spitzenreiter unter den Nutzern ist die Stadt mit 158 Buchungen, der nächste Nutzer kommt auf 46.

Im Schnitt sind es ohne die Stadt 5,2 Buchungen pro Kunde. Bei wachsender Nachfrage kann man sich zusätzliche Autos an weiteren Standorten vorstellen: "Das würde sich im Neubaugebiet anbieten", so Horny, sei doch dort der Parkraum oft begrenzt. Vom reinen E-Auto sieht man noch ab. Das werde nach den Erfahrungen des Vereins Stadtmobil nicht genutzt. Hemmschwelle sei die Frage, ob es auch aufgeladen sei.