Von Manuel Reinhardt und Alexander Albrecht

St. Leon-Rot. Es ist ein Bild des Grauens, das sich den Einsatzkräften am frühen gestrigen Montagnachmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot bietet. Vier Menschen kommen bei einem schlimmen Unfall ums Leben, eine Frau wird mit schweren Verletzungen aus einem der Wagen gerettet und per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Fotos von der Unfallstelle zeigen völlig zerstörte Fahrzeuge. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten hat der Fahrer eines Sattelzuges gegen 14.15 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf gestoppt. Zwei Autos dahinter, die in Richtung Frankfurt unterwegs sind, halten ebenfalls an.

Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges kann nicht rechtzeitig bremsen, der Brummi schiebt beide Wagen unter das stehende Fahrzeug. In den Autos sterben vier Menschen. Dabei handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge um eine Familie - die Eltern und eine Tochter kommen ums Leben, eine zweite Tochter wird schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen Autos überlebt den Unfall nicht. Die Angehörigen konnten zum Teil noch nicht benachrichtigt werden. Die Lkw-Fahrer bleiben unverletzt.

Nach dem Unglück ereignet sich rund eine halbe Stunde später auf der Gegenfahrbahn ebenfalls ein schwerer Zusammenstoß - die Behörden sprechen von einem "Gaffer-Unfall". "Ist das denn nicht zu schaffen? Das zu lassen mit dem Gaffen?", twittert die Polizei verärgert. "Wir hätten immer genug Wichtigeres zu tun, als uns um Gaffer zu kümmern!" Ein Polizeisprecher klagt: "Das ist ein Phänomen, dem nicht beizukommen ist."

Laut seinen Angaben sind sieben Autos beteiligt, mindestens drei Menschen werden verletzt. Die beiden rechten der drei Fahrstreifen sind blockiert, der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Das Autobahnkreuz Walldorf befindet sich etwa 15 Kilometer südlich von Heidelberg. Es gilt als wichtiger europäischer Verkehrsknotenpunkt, da sich hier die A 5 von Dänemark nach Südfrankreich und die A 6 von Nordfrankreich nach Tschechien treffen.

Das Kreuz ist einer der meistbefahrenen Straßenknotenpunkte Baden-Württembergs mit etwa 185.000 Fahrzeugen pro Tag. Bei dem verheerenden Unfall sind die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei spricht von einem Hubschrauber, fünf Rettungsfahrzeugen, zwei Notärzten sowie zwölf Rettungssanitätern und zwei Feuerwehrzügen mit insgesamt 30 Helfern. Dem Polizeisprecher zufolge bildet sich ein Stau in Richtung Frankfurt von bis zu zehn Kilometern Länge. Die Beamten leiten den Verkehr von der Anschlussstelle Kronau aus um.

Das Bergen und Abschleppen der Unfallfahrzeuge werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen, teilen die Ordnungshüter am Abend mit. Es sei beabsichtigt, die linke Spur "so bald wie möglich" frei zu geben. Die beiden anderen Spuren müssten vorerst gesperrt bleiben. Der Sachschaden lasse sich aktuell noch nicht beziffern, heißt es weiter. Geduld gefragt war auch auf der A 6 zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Dort konnte ein umgekippter Lastzug erst nach mehr als 15 Stunden geborgen werden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Lkw am Montagnachmittag aufgerichtet und sollte anschließend abgeschleppt werden. Er hatte zwischen Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) und Wattenheim quer auf zwei von drei Fahrspuren gelegen. Die Aktion nahm jedoch mehr Zeit in Anspruch als geplant. "Das Umladen war so schwierig", sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Es sei unklar, ob es sich bei der Ladung um Unrat oder um Baumaterial gehandelt habe. Die Autos wurden auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Als der Lkw aufgestellt wurde, bremsten Polizeiautos den Verkehr bei Kaiserslautern auf ein Tempo von etwa 15 Kilometer pro Stunde ab. Auf eine Vollsperrung der Fahrbahn wurde verzichtet.

Der Lastzug war am späten Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf geschlossener Schneedecke ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke gekracht, die er auf einer Länge von 200 Metern überfuhr. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sich selbst befreien.

Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 150.000 Euro.

Update: 13. Februar 2018, 8.48 Uhr