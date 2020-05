Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Seit dem 4. Mai werden die Abschlussklassen wieder in den Schulgebäuden unterrichtet, auch für das übrige Leben gibt es Lockerungen. Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, haben die SWEG und der BRN diese Woche auch das Busangebot wieder auf das Normalmaß an Schultagen ausgeweitet. So werden große Kapazitäten angeboten, die in vollem Umfang noch nicht notwendig wären. Dadurch kann aber eher der empfohlene Sicherheitsabstand zwischen den Fahrgästen eingehalten werden.

Alle Fahrgäste können selbst aktiv dazu beitragen, dass der Platz im Bus nicht zu eng wird, indem sie überlegen, ob sie zu den Hauptverkehrszeiten unterwegs sein müssen oder ob sich die Fahrt nicht auch verschieben ließe. Gerade in der Hauptverkehrszeit sind in der Regel alle verfügbaren Fahrer und Fahrzeuge im Einsatz, sodass eine Erweiterung des Platzangebotes durch die Bereitstellung zusätzlicher Fahrzeuge nicht möglich ist.

In den Bussen und an den Haltestellen ist es Pflicht, eine Schutz- oder Alltagsmaske zu tragen. Zudem wird empfohlen, nach einem Aufenthalt im öffentlichen Raum die Hände gründlich zu waschen. Das gilt also auch für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Um die Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus durch einsteigende Fahrgäste für die Fahrer als auch für die Fahrgäste selbst zu verringern, bleiben die Bus-Vordertüren geschlossen. Die Fahrgäste werden daher gebeten, die zweite oder gegebenenfalls dritte Tür für den Ein- und Ausstieg zu benutzen.

Der Fahrscheinkauf beim Busfahrer ist nicht möglich. Kunden müssen ihre Fahrscheine im Vorfeld der Fahrt erwerben. Hierfür eignen sich neben den Automaten auch die digitalen Kanäle, etwa über eine Handy-Ticket-App oder den Online-Shop.