So könnten künftig mehr Dächer in St. Leon-Rot aussehen. Die Gemeinde will den Fotovoltaik-Ausbau fördern. Foto: Pfeifer

St. Leon-Rot. (stoy) Günstiger, lokal produzierter Strom. Wie wichtig das ist, haben die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erst zuletzt gezeigt. Neben privaten Haushalten können auch Gemeinden zur Energiewende beitragen – wie das gehen kann, erklärten vor Kurzem die Experten Andreas Gißler und Rüdiger Rowold von der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) dem St. Leon-Roter Gemeinderat.

Was ist die HEG?

Die Heidelberger Energiegenossenschaft koordiniert, betreut und setzt den Bau von Fotovoltaikanlagen in Heidelberg und Umgebung um. Das alles gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern – zum Beispiel, wenn jemand die Finanzierung alleine nicht packt. Die HEG finanziert sich durch das Geld ihrer Mitglieder, den Gewinn reinvestiert das demokratische Unternehmen in neue Projekte.

Wo würde sich der Bau einer Fotovoltaik-Anlage in St. Leon-Rot anbieten?

Auf dem Dach des Kindergartenneubaus in der Rosenstraße, sagen Gißler und Rowold. Dort hätte eine Anlage Platz, die viermal so groß wäre wie eine auf einem Einfamilienhaus. Eine solche Anlage kostet Andreas Gißler zufolge rund 50.000 Euro und würde circa 40.500 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Zum Vergleich: "Das sind 40.000 Waschgänge in einer Waschmaschine", so das Vorstandsmitglied.

Lohnt sich das für die Gemeinde?

Die Fotovoltaik-Anlage würde nicht der Gemeinde, sondern der HEG gehören. "Somit müsste St. Leon-Rot auch nichts investieren", erklärt Gißler, sondern würde nur die Dachfläche zur Verfügung stellen. Den produzierten Strom verkaufe die HEG dann an die Gemeinde – so viel, wie der Kindergarten verbraucht, die Überschüsse vermarkte die HEG weiter. Im Vergleich zu einer Versorgung über das herkömmliche Stromnetz kann St. Leon-Rot Gißler zufolge 1500 bis 2000 Euro im Jahr sparen. Zudem würde der Gemeinde auch die Bürgerbeteiligung des Genossenschaftsmodells zugute kommen, versichert der Vorstand.

Wie lange hält eine solche Anlage?

"Wir haben schon Anlagen im Bestand, die 21 Jahre alt sind", teilt der Vorstand mit und betont: "Wir können Sie nur dazu motivieren, alle Dächer voll zu machen – egal ob in Zusammenarbeit mit der HEG oder nicht." Gißler zufolge sei es "wirklich sehr wichtig, dass man jedes Dach nutzt".

Was meinen die Ratsmitglieder?

Fotovoltaik in St. Leon-Rot, das sei nichts Neues, sagte FDP-Rat Michael Herling. Wolfgang Werner (SPD) ergänzte, dass das Potenzial in der Gemeinde noch nicht ausgenutzt worden sei. "Solche Anlagen lohnen sich auf jeden Fall", meinte Udo Back (CDU). Und auch Rouven Dittmann (Junge Liste) fand es "sehr motivierend, dass man hier noch mehr tun kann und will". Die Freien Wähler stellten sogar einen Antrag zur Förderung von Fotovoltaikanlagen innerhalb der Gemeinde, der von den Ratsmitgliedern einstimmig angenommen wurde. Darin forderte die Fraktion, dass die Verwaltung Möglichkeiten zur Förderung von privaten Fotovoltaikanlagen und der Bürgerberatung prüfen solle. Zudem soll erneut begutachtet werden, inwiefern kommunale Grundstücke und Gebäude mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden könnten.