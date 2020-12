Auf diesen Straßenabschnitten müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Zukunft langsamer fahren: Neben der Reilinger Straße in St. Leon (links) und der Walldorfer Straße in Rot (rechts) wird auch auf der Kirrlacher Straße (Ortsteil St. Leon) sowie Haupt- und Bahnhofstraße (Ortsteil Rot) Tempo 30 eingeführt. Der Gemeinderat begrüßte diesen Vorschlag zur Lärmreduzierung, Kritik äußerte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar: Damit würden die Busse künftig noch länger brauchen. Fotos: Galina Hecker

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. In der Gemeinde St. Leon-Rot soll es künftig leiser werden: Wie der Gemeinderat vor Kurzem beschloss, werden die Tempo-30-Zonen in beiden Ortsteilen ausgeweitet. Zwar forderten FDP, CDU, SPD und Grüne ein ganzheitliches Tempo 30 für das Gemeindegebiet, dennoch wurde die Entscheidung einheitlich angenommen. Weniger einig war sich der Rat beim Beschluss des Zwischenberichts als Lärmaktionsplan: Dennoch wurde er mit 16 Ja- und 5 Nein-Stimmen angenommen.

"Der Lärmaktionsplan ist nichts Neues. Er muss laut EU-Richtlinien alle fünf Jahre überprüft werden", erklärte Bauamtsleiter Werner Kleiber. Der letzte Zwischenbericht erfolgte im Sommer dieses Jahres, inzwischen habe man verschiedene Träger öffentlicher Belange wie beispielsweise Ämter des Landratsamts, des Regierungspräsidiums oder die umliegenden Gemeinden um eine Stellungnahme gebeten.

Außerdem habe auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommen, Anregungen und Kritik zu äußern. Die Stellungnahmen seien nun zusammengefasst und in den Lärmaktionsplan soweit wie möglich mit einbezogen worden. Über eine Ausweitung der Tempo-30-Zonen wurde zwar schon im Sommer diskutiert, damit aber laut Kleiber diese Maßnahmen verkehrsrechtlich angeordnet werden können, sei ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats notwendig.

Ziel eines solchen Lärmaktionsplanes ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitskritischem (65 Dezibel am Tag, 55 bei Nacht) oder sogar gesundheitsgefährdendem (70 Dezibel bei Tag, 60 bei Nacht) Lärm. Derzeit befinde sich die Gemeinde gemeinsam mit dem verantwortlichen Büro Modus Consult in der dritten Runde der Planung, so Ingenieur Martin Reichert. Ihm zufolge hätte dieses Jahr eigentlich noch eine Straßenverkehrszählung stattfinden sollen, coronabedingt fiel sie aber aus.

Ein maßgeblicher Faktor für die Lärmbelästigung ist laut dem Ingenieur die Nähe zu den Autobahnen A6 und vor allem A5. "Man sieht ganz deutlich die Dominanz der Autobahn, die in beiden Ortsteilen für massive Überschreitungen der Grenzwerte sorgt", so Reichert.

Deshalb laufen bei der A5 derzeit auch Arbeiten an der Lärmschutzwand: Sie soll von vier Meter auf rund acht Meter erhöht werden. Als weitere Möglichkeit, den Lärm in der Gemeinde zu reduzieren, betonte das Ingenieurbüro erneut, Geschwindigkeitsreduzierungen innerorts auszuweiten: So soll im Ortsteil St. Leon auf der Reilinger Straße von Franz-Antoni-Straße bis Pfalzstraße und auf der Kirrlacher Straße von Marktstraße bis Beethovenstraße künftig Tempo 30 gelten. In Rot werden die Autos auf der Hauptstraße von Friedensstraße bis zur Hauptstraße Nummer 149 langsamer fahren müssen, außerdem auch auf der Walldorfer Straße von Grimmstraße bis Hauptstraße und auf der Bahnhofstraße von Wieslocher Straße bis Siedlungsstraße.

Als Reaktion auf die Anregung der Bürgerinnen und Bürger, Tempo 30 flächendeckend statt nur abschnittsweise einzuführen, erklärte Reichert: "Das sind Landes- und Kreisstraßen, da liegt die Hoheit nicht bei der Gemeinde, die entsprechende Geschwindigkeitsanordnungen zu treffen." Dennoch schlossen sich die Gemeinderäte Jochen Germer (CDU), Roland Hecker (FDP), Norbert Knopf (Grüne) und Wolfgang Werner (SPD) dieser Anregung an. Germer bat die Verwaltung zudem um eine entsprechende Prüfung.

Das St. Leon-Roter Ordnungsamt wie auch Siegfried Köck (Freie Wähler) wiesen darauf hin, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung auch eine Steigerung der Attraktivität und Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer zur Folge habe. Zudem tritt laut Ordnungsamt bei Tempo 30 eine geringere Barrierewirkung der Straßen für Fußgänger ein.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hingegen betonte, dass es schon jetzt durch die derzeitigen Tempo-30-Zonen zu Fahrzeitenverlängerungen auf den Strecken der Buslinien 705, 719 und 720 in St. Leon und Rot komme. Die geplante Ausweitung dieser Tempolimits würde die Problematik noch verschärfen. Zwar wäre die Verlängerung innerhalb von St. Leon-Rot nicht deutlich zu spüren, allerdings ziehe sich das durch die anderen Gemeinden genauso durch, so der VRN.

Weiterhin wurde vonseiten der Bürgerinnen und Bürger kritisiert, dass der Surf- und Anglersee – im Gegensatz zum St. Leoner Badesee – nicht als "ruhiges Gebiet" ausgewiesen wurde. Hierbei geht es um den Schutz der Gebiete, die bisher vom Lärm verschont geblieben sind und es auch in Zukunft bleiben sollen. Ingenieur Reichert führte als Begründung die mögliche Umgehungsstraße an: "Es gibt schon so viele Schwierigkeiten, die einer Straßenführung entgegenstehen, die Seen sind für sich schon ausreichend geschützt."

Reichert wies Bürgeraussagen zurück, "Homeoffice" oder E-Mobilität würden zu einem Rückgang der Verkehrs- und Lärmbelastung führen und deswegen sei eine vom Ingenieurbüro vorgeschlagene Realisierung der St. Leoner Umgehungsstraße nicht notwendig: Der Rückgang des Verkehrs liege im Vergleich zum letzten Jahr zwischen einem und fünf Prozent. Das sei eine Entlastung der Straße, lärmtechnisch aber kaum wahrnehmbar. Genauso wenig seien es E-Autos, die bis 30 Kilometer pro Stunde einen künstlichen Klang produzieren würden, um Fußgänger zu warnen, so der Ingenieur.