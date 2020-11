Von Timo Teufert

Wiesloch. Wie wird man eigentlich Redakteur? Wie entstehen eigentlich Nachrichten? Und wer sorgt eigentlich dafür, dass die Zeitung jeden Morgen pünktlich in den Briefkästen der Abonnenten landet? Diese und viele andere Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule am Dienstagmittag beim offiziellen Startschuss für das Projekt "Schüler machen Zeitung".

Bei der siebten Auflage der gemeinsamen Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung, Sparkasse Heidelberg und Promedia Wolf nehmen in diesem Jahr fast 350 Schülerinnen und Schüler aus 15 Klassen in der Region Wiesloch/Walldorf teil. Dabei erhalten sie nicht nur einen Einblick in das Medium Tageszeitung, sondern bekommen auch durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben das Thema Medienkompetenz vermittelt. Außerdem steigert "Schüler machen Zeitung" die Lese- und Schreibkompetenz.

"Ich bringe öfter Mal Ausschnitte aus der Rhein-Neckar-Zeitung mit in den Unterricht", berichtete Klassenlehrerin Christine Ebbinghaus beim Besuch von RNZ-Redaktionsleiter Timo Teufert in der Klasse 8a. Und weil sie mit ihren Schülerinnen und Schülern das Thema Zeitung in diesem Schuljahr vertiefen wolle, habe sich das Projekt "Schüler machen Zeitung" dafür angeboten.

Ob auf der Bank, am Fenster oder auf einem Sitzsack: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule konnten gestern ausgiebig in der RNZ schmökern. Foto: Helmut Pfeifer

Während des Projekts, das sich an die Jahrgangsstufen 8 bis 10 richtet, erhalten die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer entsprechendes Unterrichtsmaterial und eine Kursbegleitung durch die Medienpädagogen von Promedia Wolf. Neben der Esther-Bejarano-Schule nehmen am Projekt – das von der Sparkasse Heidelberg gesponsort wird – die Johann-Philipp-Bronner-Schule, die Albert-Schweitzer-Schule, das Löwenrot Gymnasium, das Ottheinrich-Gymnasium sowie das Gymnasium Walldorf und die Kraichgauschule Mühlhausen teil.

Neben den verschiedenen Unterrichtseinheiten sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelernte aber auch anwenden: "Wir freuen uns auf eure Artikel, die ihr im Rahmen von ,Schüler machen Zeitung’ recherchiert", sagte Teufert. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen selbst zu Reportern werden und Geschichten aus ihrem Umfeld für die Rhein-Neckar-Zeitung schreiben. Eine Auswahl dieser Artikel wird die RNZ schließlich 2021 in einer Beilage veröffentlichen.

Bis es soweit ist, sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Heimatzeitung aber erst einmal näher kennenlernen. Deshalb erhalten sie in den nächsten vier Wochen jeden Morgen die druckfrische RNZ in die Klassenzimmer geliefert. Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler dann etwa, was eine Nachricht ist, wie sie sich von einer Reportage unterscheidet und welchen Charakter ein Kommentar hat. In der 8a wird zudem jede Schülerin und jeder Schüler einen Portfolio-Ordner anlegen, in dem die persönlichen "Nachrichten des Tages" gesammelt werden: "So könnt ihr später einmal nachlesen, welche Themen euch im November 2020 bewegt haben", erklärte Ebbinghaus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RNZ-Redaktion in Wiesloch stehen zudem auch für Unterrichtsbesuche bereit, um im Klassenzimmer einen Einblick in die alltägliche Zeitungsarbeit zu geben und zum Beispiel zu erklären, wie die Zeitung aufgebaut ist.

In der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule wurde mit dem Besuch von Redaktionsleiter Timo Teufert diese Einheit gestern schon vorgezogen: Am Beispiel der aktuellen Ausgabe konnte Teufert zahlreiche Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten. Und dank der modernen Technik in dem neuen Schulgebäude – die Gemeinschaftsschule ist erst nach den Sommerferien bezogen worden – auch zeigen, wie die Tageszeitung mit der Zeit geht: An der digitalen Tafel konnte Teufert die Funktionen des E-Papers der RNZ vorstellen, das man zuhause ganz intuitiv auf dem Smartphone oder dem Tablet nutzen kann. Neben der Lieferung der Papierausgabe haben die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Möglichkeit, dieses Angebot der RNZ während des Projektzeitraums von "Schüler machen Zeitung" auszuprobieren. Und so die Möglichkeit, zuhause die Artikel zu lesen, für die am Morgen in der Schule die Zeit nicht mehr gereicht hat.