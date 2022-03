Von Hans-Dieter Siegfried

Region Wiesloch. Es ist mal wieder zu trocken, kaum Regen in diesen Tagen und die Wetterprognosen kündigen für die kommende Zeit viel Sonnenschein und damit keinen Niederschlag an. Müssen sich die Landwirtinnen und Landwirte, Winzerinnen und Winzer und Obst- und Spargelbauern in der anstehenden Wachstumsphase und im Hinblick auf die spätere Ernte erneut Gedanken machen? Die RNZ hat sich umgehört. Es schrillen zwar noch nicht die Alarmglocken, die Sorgenfalten nehmen jedoch zu.

"Bewässerungsmöglichkeiten haben wir hier nicht viele", so Jochen Filsinger, der im Wieslocher Stadtteil Baiertal einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Obstanbau betreibt. Wasserquellen sind in der Gegend Mangelware, eine wirtschaftlich sinnvolle Bewässerung kaum möglich. "Wasser ist in vielen Bereichen der wichtigste Dünger", brachte er es auf den Punkt. Im Hinblick auf die Niederschlagsmenge sei das Vorjahr zwar durchschnittlich gewesen (mit 690 Litern), aber 2020 habe man hier etwa 100 Liter weniger pro Quadratmeter registrieren müssen. Filsinger baut in seinem Betrieb neben Dinkel, Weizen, Hafer und Mais auch Beerenobst und Äpfel an. "Das Getreide benötigt Wasser, ebenso die Äpfel, da sie ein tief in die Erde gehendes Wurzelwerk haben." Wichtig seien die kommenden Wochen, besonders der April und Mai. Sollte die Trockenheit weiter anhalten und die Temperaturen, wie schon seit einem Jahrzehnt, im Durchschnitt erneut ansteigen, könnte es problematisch werden. Hinsichtlich der Preisentwicklung verweist Filsinger auf die Gesamtsituation, vor allem im südlichen Europa. Sollte es dort wegen klimabedingter Umstände zu Ernteausfällen kommen, würden sicherlich die Preise steigen.

Wolfgang Sauer, Landwirt in Dielheim, wird wohl in den kommenden Tagen auf seinen Anbauflächen mit dem "Striegeln" beginnen müssen. Dahinter verbirgt sich die Auflockerung der oberen Bodenschicht, eine Art Belüftung. "Da ist derzeit eine große Trockenheit zu verspüren". Auch Sauer verwies auf die Tatsache, dass Bewässerung nur bedingt möglich sei. "Wir müssten bei uns Brunnen bohren, um an Wasser zu gelangen. Aber dafür müssten wir etwa 150 bis 200 Meter in die Tiefe gehen und dies ist wirtschaftlich einfach nicht möglich", so Sauer. Aber es ist nicht nur die fehlende Feuchtigkeit von oben, die Sorge bereitet. So müsse man beispielsweise für Dünger kriegsbedingt derzeit tief in die Tasche greifen. "Da sind die Preise buchstäblich explodiert", meinte Sauer.

Nicht ganz so kritisch wird die Lage im Bereich Weinbau gesehen. Der Vertriebsleiter der Genossenschaft "Winzer von Baden", Werner Bauer, stufte die derzeitige Trockenheit als "noch nicht problematisch" ein. "Bei uns geht es erst Ende April und im Mai mit dem Wachstum der Reben los", berichtete er. Dafür mache sich der Klimawandel mit den höheren Durchschnittstemperaturen in einem anderen Bereich bemerkbar. "Der Schädlingsbefall hat zugenommen und im Vorjahr mussten wir starken Pilzbefall verzeichnen."

Mittelfristig gehe es darum, mit einer Art Tröpfchenbewässerung der Trockenheit zu begegnen. Etwa zehn Prozent der Genossenschaftsflächen seien bereits mit solchen Anlagen ausgestattet. Wie Bauer berichtete, würden dafür Gelder seitens der Europäischen Union und des Landes als Fördermittel zur Verfügung stehen. "In zwanzig bis dreißig Jahren werden wir vermutlich in unseren Breitengraden andere Rebsorten anbauen müssen, südliche Arten werden sich in Richtung Norden verlagern, um so dem Klimawandel entgegenwirken zu können", prognostizierte der Vertriebsleiter. Auch über Regensammelbecken werde nachgedacht. In der Genossenschaft selbst hat man in Sachen Energieeinsparung bereits einiges auf den Weg gebracht. Die neue Abfüllanlage benötigt weniger Strom und Brauchwasser könnte nochmals in den Verarbeitungsprozess eingespeist werden.

Im Spargelhof Mayer in Walldorf wird die derzeitige Situation unterschiedlich bewertet. "Bei den älteren Spargelpflanzen gehen die Wurzeln bis zu acht Meter in die Tiefe und dort ist zumeist genügend Wasser vorhanden", berichtete die Geschäftsführerin Anke Birkenmaier. Schwieriger wird es dagegen für Jungpflanzen mit nicht so stark ausgeprägten Wurzeln. "Bewässern geht hier bei uns kaum, wir haben keine Brunnen auf unserem Areal, auf dem wir auch Getreide anbauen."