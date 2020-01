Wiesloch. (oé) Mit der Verabschiedung des Etats 2020 hatte sich der Gemeinderat im Dezember des alten Jahres in die Weihnachtspause verabschiedet. Dass dieser Beschluss einstimmig fiel, sieht OB Dirk Elkemann in seinem RNZ-Pressegespräch zum Jahreswechsel zum einen als "Bestätigung der Arbeit der Verwaltung", insbesondere ihres Finanzbereichs, vor allem aber auch als Zeichen dafür, dass sich die Gruppierungen und Parteien im Gemeinderat "trotz aller Differenzen" über "die wesentlichen Richtungsentscheidungen dann doch weitgehend einig sind". Und dies bei einem Haushalt, der in gewissem Sinn aus dem Rahmen fällt. Denn mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro weist der Etat 2020 "das Vierfache eines normalen Jahres" aus, so der OB.

Vor allem in einen Bereich investiert die Weinstadt derzeit massiv: in Bildung, Kindergärten und Jugend. So wurde noch im alten Jahr der neue Kindergarten des Trägervereins "Postillion" an der Maria-Sibylla-Merian-Schule eröffnet, auch der Kinderschutzbund hat eine neue Gruppe für über Dreijährige geschaffen. Der Kindergarten in der Schlossstraße wird ebenfalls ausgebaut.

Der neue Kindergarten in der Johann-Philipp-Bronner-Straße wurde noch vor Weihnachten bezogen. Hier finden zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen Platz. Foto: Pfeifer

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei der Versorgung der über Dreijährigen im Endausbau auf 105 Prozent zu gehen", erläutert der OB. "Da sind wir mit aktuell 104 Prozent sehr gut unterwegs." Die Wartelisten sind seinen Worten zufolge schon jetzt "nicht mehr groß" – ausschließlich Eltern, die für ihre Kinder nur eine bestimmte Einrichtung wünschen, müssen derzeit warten. Angestrebt wird eine wohnortnahe Versorgung der Kinder nach der Devise "kurze Beine, kurze Wege", deshalb auch die rechnerische Überversorgung.

Ähnlich die Situation bei den Krippenplätzen für die unter Dreijährigen. Hier hat man sich eine Versorgungsquote von 40 Prozent zum Ziel gesetzt (weil nicht jedes Kind einen Krippenplatz beansprucht). Auch hier sei man von dem gesteckten Ziel "mit 37 Prozent nicht mehr weit weg" und im interkommunalen Vergleich "gut aufgestellt".

Zweiter Schwerpunkt sind die Schulen. Die neue Gemeinschaftschule mit dem Fachklassentrakt (gemeinsam genutzt mit der Realschule) geht ihrer Fertigstellung entgegen. Allein dafür investiert die Stadt 20 Millionen Euro. Noch einmal zehn Millionen kostet die Sanierung der Realschule. Beide Projekte laufen dem OB zufolge "wunderbar" und bleiben nach aktuellem Stand im Zeit- und Kostenrahmen. Noch "in der Warteschleife" befindet sich hingegen das Gymnasium.

Doch das Investitionsprogramm, das die Stadt aktuell stemmt, ist damit noch nicht erschöpft. Das neue Feuerwehrhaus in Baiertal geht demnächst in die Ausschreibung, soll in diesem Jahr begonnen werden und bis Sommer 2021 bezugsfertig sein. Kostenpunkt hier: 3,2 Millionen Euro – erheblich mehr als ursprünglich geplant.

Hier wirkt sich Elkemann zufolge die Baukonjunktur mit ihren steigenden Preisen aus, es sei jedoch "definitiv kein Luxus": "Die Feuerwehr erhält das, was sie braucht und was für die Sicherheit der Bevölkerung erforderlich ist", betont er. Das gilt auch für die neue, knapp 800.000 Euro teure Drehleiter, die 2020 bestellt wird. Eines von drei Fahrzeugen, die nach einem festgelegten Plan angeschafft werden müssen – allesamt Ersatzbeschaffungen für alte Fahrzeuge.

Die Drehleiter, die auch einen Teil des Sprengels mitversorgt, etwa ist 24 Jahre alt und kommt jetzt trotz bester Pflege in einen Bereich, wo die Wartungsarbeiten immer teurer werden und der Aufwand zur Gewährleistung der Einsatzfähigkeit immer unwirtschaftlicher wird.

Der Sicherheit der Bevölkerung dienen auch die permanenten Investitionen in den Hochwasserschutz, aktuell am Waldangelbach (bei der Wellpappe), dann am Ochsenbach in Schatthausen, in Baiertal und schließlich in weiterer Zukunft auch am Leimbach (zwischen der Einmündung des Waldangelbachs und dem Gewerbegebiet Weinäcker). Dirk Elkemann erinnert sich noch lebhaft, als er gerade mal ein Vierteljahr im Amt war und in Schatthausen und Baiertal "Land unter" gemeldet wurde – eine "prägende Erfahrung", wie er sagt.

Dass die Stadt zuletzt bei den Investitionen vor allem in Schulen und Kindergärten "geklotzt" hat, wie es der OB formuliert, bleibt nicht ohne Folgen für den Haushalt. Weil der größte Teil der Investitionen über Darlehen finanziert werden muss, steigen die Schulden. Aber es gibt noch ein anderes Problem: Mit jedem neuen Gebäude steigt auch der Abschreibungsbedarf, den die Stadt in Zukunft erwirtschaften muss. Das drückt auf den Ergebnishaushalt, der auch diese künftigen Belastungen verbucht und deshalb ab 2022 ins Minus zu rutschen droht. "Das muss uns Sorgen bereiten", warnt der OB.

Umso wichtiger ist für ihn ein Projekt, das im abgelaufenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat: die Umnutzung eines Teils des Werkgeländes der Heidelberger Druckmaschinen für andere gewerbliche Zwecke. Aus Sicht des OB "die Chance für die nächsten Jahrzehnte, um weitere Entwicklungen anzustoßen". Immerhin sollen hier 270.000 Quadratmeter Fläche auf den Markt kommen, (die zu 85 Prozent auf Wieslocher Gemarkung liegen) – ein Gebiet, wie es dem OB zufolge in ganz Baden-Württemberg kein Vergleichbares gibt, zumal es bereits versiegelt ist und Baurecht hat.

"Schneller und einfacher" als hier sei eine neue Bebauung kaum machbar, ganz anders als auf der "grünen Wiese". Elkemann ist sich deshalb sicher, dass in der kommenden Zeit "viele auf Wiesloch aufmerksam werden", obwohl "Heidelberg" noch gar nicht offensiv in die Vermarktung gegangen sei. Wiesloch jedenfalls stehe "geschlossen dahinter" und er sei "sehr zuversichtlich", das das Konzept von Heidelberger Druck zur Teilkonversion des Werksgeländes eine "wirklich runde Sache" werde und für alle Beteiligten von Vorteil sei.

Klar ist indessen Dirk Elkemann zufolge, dass die Landesstraße L723 (alte B39) in ihrem derzeitigen Ausbauzustand "nicht noch zusätzlich Verkehr aufnehmen kann". Doch treibe man zusammen mit dem Land gerade die Planungen voran, um möglichst bald den vierspurigen Ausbau der Straße umzusetzen. Ob die Kapazitäten dann für alle neu geplanten Nutzungen ausreichten, müsse im Zweifel durch ein Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Gegebenenfalls müssten zusätzliche Anfahrts- und Abflussmöglichkeiten gefunden werden, so der OB.

Seit vielen Jahren schon versucht die Stadt, auch das Gelände am Bahnhof zu vermarkten, das heute noch als Parkfläche genutzt wird. Inzwischen gibt es für das 20.000 Quadratmeter große Gewerbeareal einen Interessenten. Die Verhandlungen sind dem OB zufolge schon recht weit gediehen und er ist "sehr zuversichtlich", noch in diesem Jahr zu einem Ergebnis zu kommen. Als Ersatz für die Parkplätze in der Fläche wird dann wohl ein weiteres Parkhaus entstehen müssen, das "in die Höhe geht".

Angesichts dieser gewerblichen Entwicklungen ist für den OB nur folgerichtig, dass die Stadt den Menschen, die hier arbeiten wollen, auch Wohnmöglichkeiten bieten möchte. Wichtigster Entwicklungspunkt ist dabei für ihn das ehemalige Wellpappen-Gelände, das zum "Quartier am Bach" umgestaltet werden soll. Im September stand der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan an, als sich der Gemeinderat dafür aussprach, das künftige Wohngebiet zur "Plus-Energie-Siedlung" zu machen (die mehr Energie produziert als sie verbraucht).

Ein Beschluss, der dem OB zufolge "sehr überraschend kam" und auch nicht ganz so schnell umgesetzt werden kann, wie er gefasst wurde. Denn: "Der Teufel steckt im Detail." Derzeit bereite man mit dem Investor die Fragestellungen auf und versuche, dabei einen "praktikablen Weg" zu gehen, der die klimatischen Fragestellungen genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen Erfordernisse des Investors.

Hat die besten Wünsche für seine Mitbürger im neuen Jahr: OB Dirk Elkemann. Foto: Pfeifer

Das wirft auch die Frage auf, wie mit anderen laufenden Projekten unter dem Klimaaspekt umgegangen werden soll. Für Januar/Februar will die Verwaltung hierzu eine Vorlage erarbeiten, kündigt der Rathaus-Chef an. Dies vor dem Hintergrund, dass Wiesloch auf Wunsch des Gemeinderats bis 2040 klimaneutral werden soll. "Alle sehen die klimapolitischen Erfordernisse und wollen dem gerecht werden, auch die Stadtverwaltung und er Oberbürgermeister", betont Dirk Elkemann. Aber es müsse so ausgestaltet werden, dass es "handhabbar ist und für Investoren funktioniert". "Da müssen wir den Weg noch finden."

Auch eine klimatechnische Optimierung des geplanten zweiten Bauabschnitts des Wohngebiets "Äußere Helde" steht aktuell zur Debatte. Eigentlich bietet sich dieses Gebiet mit seinen großen Grundstücken und Einzelhäusern aus Sicht des OB für ein klimatisch neues Konzept geradezu an. Wie solche Verbesserungen aussehen könnten, werde man jetzt genau prüfen. Dafür werde man vielleicht nochmals etwas Zeit brauchen. Ein Ende der Planung sei jetzt aber absehbar. "Auch da ist Licht am Ende des Tunnels", so der OB.

Dagegen ist ein anderes Projekt noch in der Schwebe: Für eine neue, vor allem von den Sportvereinen gewünschte Sporthalle habe man bislang weder einen Standort noch eine Finanzierung. "Wie es ausgeht, kann ich nicht vorhersagen", gibt sich der OB zurückhaltend. Dies auch unter dem bereits beschriebenen Aspekt, dass jedes neue städtische Bauwerk auch die Abschreibungen im Haushalt erhöht. "Wir stoßen da letztlich an Grenzen", betont der OB.

Eigentlich müsste seinen Worten zufolge hier die Parole gelten, dass man für jedes neue Objekt ein altes aufgeben müsste, um am Ende nicht "von den Abschreibungen erdrückt zu werden". Vielleicht nicht zuletzt auch deshalb setzt der Rathaus-Chef darauf, bei der Mensa am Gymnasium zunächst mit dem "aktuellen Ausbaustand" auszukommen und "im Einvernehmen mit allen Beteiligten" durch eine "organisatorische Optimierung" auch die zusätzlichen Schüler der Gemeinschaftsschule zu versorgen.

Ein "ganz mustergültiges Projekt" war in den Augen des OB das im Mai 2019 beschlossene "Integrierte Stadtentwicklungskonzept" (Insek), das einen Maßnahmenplan für die Entwicklung der Stadt als Ganzes enthält. Dazu gehört gerade auch die Innenstadt. Die Anbindung der Unteren Hauptstraße an die Stadtgalerie wird ja schon lange diskutiert, jetzt soll sie angegangen werden: mit einer ersten Planungsrate 2020 und mit der Realisierung 2021.

Gleiches gilt für die Öffnung der Tuchbleiche in Richtung Westen, zur Messplatzstraße hin – eine Idee, die im Rahmen des Insek-Prozesses aus der Bevölkerung kam. Überhaupt sieht der OB eine "Dynamik" in der Innenstadt, nicht zuletzt mit Blick auf den "Kubus am Adenauer", auf dessen Eröffnung er sich bereits freut.

Allen Diskussionen um die einziehenden Geschäfte zum Trotz ist der OB zuversichtlich, dass der "Kubus" für zusätzliche Frequenz in der Fußgängerzone sorgen wird. "Davon profitiert auch die ganze Innenstadt", ist er sicher. Überhaupt müsse sich Wieslochs Innenstadt im Vergleich zu denen ähnlich großen Städten "nicht verstecken". Gerade Besucher der Stadt bestätigten dies immer wieder.

Ein wichtiger Aspekt des Stadtentwicklungskonzepts sind naturgemäß auch Fragen des Verkehrs. Angesichts der großen Verkehrsprojekte wie aktuell dem Ausbau der Autobahn A6, perspektivisch auch der A5 und des Walldorfer Kreuzes sowie der L723 werde es noch Jahre dauern, "bis da mal Ruhe einkehrt". Vorneweg bis 2025 würden diese Projekte Stadt und Region noch beschäftigen, ist sich der OB sicher.

Ein anderes Vorhaben könnte sogar noch deutlich länger dauern: die Umgehungsstraße für Altwiesloch. "Das städtebauliche Entwicklungskonzept gibt uns auf, zu sondieren, inwieweit man diese Umgehungsstraße auf den Weg bringen kann", so der OB. "Das ist allerdings ein sehr dickes Brett, das wir gerade mal anfangen konnten zu bohren."