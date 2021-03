Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Vor allem Fragen zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit mussten sie sich stellen: Die Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten Andrea Schröder-Ritzrau (SPD), Christiane Staab (CDU) Norbert Knopf (Grüne) und Thorsten Krings (FDP) waren am Dienstagabend bei einer Online-Podiumsdiskussion von Fridays for Future zu Gast. Gestellt wurden die Fragen von der Wieslocher Ortsgruppe selbst oder von einigen der insgesamt 210 Zuschauerinnen und Zuschauern, übermittelt wurden sie von Moderatorin Pauline Becker.

Die Podiumsdiskussion von Fridays for Future war die erste Veranstaltung, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten in eine direkte Diskussion treten konnten. Ein Überblick über die angesprochenen Themen:

> Verkehr: "Wir fahren viel zu viel mit dem Individualverkehr, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und weitere Schritte tun", erklärte Andrea Schröder-Ritzrau und führte als Beispiel das 365-Euro-Tickets an, mit dem man für ein ganzes Jahr kostenfrei durch Baden-Württemberg fahren könne. Norbert Knopf forderte ein Moratorium beim Straßenbau und den Ausbau von sicheren Radwegen. Christiane Staab und Thorsten Krings betonten zudem, wie wichtig es sei, auch den Schienenverkehr auszuweiten.

> Wasserstoff: "Wir haben das Wasserstoff-Cluster in die Region gebracht, dort wird viel Geld in die Forschung dieses Gebiets investiert", berichtete Staab, die sich für die Wasserstoff-Technologie im Energiesektor aussprach. Sie werde dann eingesetzt, wenn erneuerbare Energien zu viel Strom erzeugen als tatsächlich verbraucht wird. "Natürlich braucht man dann mehr Energie, aber die hat man auch zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten", so die CDU-Kandidatin. Damit könne vor allem für den überregionalen Verkehr eine Lösung gefunden werden.

"Wasserstoff ist total ineffizient, verbraucht unseren Strom und wird uns am Ziel 100 Prozent scheitern lassen", widersprach Grünen-Kandidat Knopf. Denn damit zu handhaben, sei anspruchsvoll, man benötige viel Energie, um das flüssige Gas herzustellen und es werde ineffizient in teuren Apparaten zurück gewandelt, so der Diplom-Chemiker. Die Forschungsfreiheit erlaube, dass darin investiert werde, aber dennoch erobert dem Kandidaten zufolge die Batterie momentan "jede Bastion in einer Zeit, die atemberaubend ist".

> Erneuerbare Energien: "Bis 2030 sollen 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen", äußerte sich SPD-Kandidatin Schröder-Ritzrau, Knopf ging noch weiter und erklärte, dass bis dahin der gesamte Strombedarf durch erneuerbare Energien gedeckt werden solle. Im Zuge dessen müsse die Fotovoltaik ausgebaut werden, weil diese eine schnelle Maßnahme sei und nicht wie der Ausbau der Windkraft blockiert werde. FDP-Kandidat Krings verwies dabei auf ein Problem: "Wegen der fehlenden Speichertechnik gibt es im Bereich der erneuerbaren Energien extrem hohe Schwankungen." Deshalb müsse man mehr in die Forschung solcher Speichertechniken investieren.

> Technologieoffenheit: Wir brauchen Techniken, die so gut sind, dass sie auch ohne Subventionen vom Markt angenommen werden", erläuterte Krings. Allerdings ist ihm zufolge die Forschungsfreiheit nur bedingt gegeben: "Man muss sich auf konkrete Projekte bewerben und kriegt dann den finanziellen Zuschlag", so der FDP-Kandidat. Zudem sei es das Land, das die Themen steuert, für die es finanzielle Mittel gibt. "Wenn wir neue Technologien entwickeln, kann das in zehn bis 20 Jahren funktionieren, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr", betonte Knopf. Natürlich sei Forschungsfreiraum wichtig, aber es brauche vor allem ein schnelles Tempo und schnelle Maßnahmen. Als Beispiel führte er eine Steuererhebung an: "Steuern steuern, so kommen wir schnell ins Handeln und erzielen rasche Erfolge. Wir können nicht warten." "Wir können durchaus noch mutiger sein, was die Zielsetzung beim Klimaschutz angeht", meinte CDU-Kandidatin Staab. Und genau dafür brauche man Technologieoffenheit, die erst durch die richtigen Rahmenbedingungen und Strukturen erlaubt werden könne. "Wir müssen der Wissenschaft mehr Freiraum lassen."

> Ortsumgehung Altwiesloch: Im Gegensatz zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten sprach sich Knopf als einziger entschieden gegen die Ortsumgehung in Altwiesloch aus. "Dort, wo man mehr Straßen baut, wird es automatisch auch mehr Verkehr geben", so der Grünen-Kandidat. Viel eher müsse man anfangen umzusteuern, die Radwege auszubauen und die Bahn zu modernisieren. Als selbst vom innerörtlichen Lärm betroffener Anwohner befürwortete Krings die geplante Umgehungsstraße klar. Die Belastung sei nicht nur in Altwiesloch groß, sondern auch in Schatthausen und Baiertal. "Es geht hier nicht um die Förderung des Individualverkehrs, sondern um Lebensqualität."

Staab schloss sich dem FDP-Kandidaten an, nun müsse es zügig und schnell vorangehen. "Mir ist völlig unerklärlich, warum man die Menschen in Wiesloch so lange allein gelassen hat", äußerte sie sich. Nun müsse es schnell und zügig vorangehen. "Der Verkehr wird auch in Zukunft nicht weniger werden", erklärte Andrea Schröder-Ritzrau anhand einer Statistik des Landes. Zwar sei die Umgehung für die Menschen im Ort wichtig, aber man müsse auch schauen, wie man die steigenden Zahlen des Individualverkehrs abflachen könne.

> Eigenverantwortung: "Wir haben zehn Jahre in Baden-Württemberg erlebt, dass wir mit Verboten und Druck nicht viel weitergekommen sind", äußerte sich Christiane Staab. In puncto Klimaschutz sei es wichtig, alle Menschen mitzunehmen – und das funktioniere nicht durch Zwang. Aber nicht nur die Politik sei dabei gefragt – "sondern jeder einzelne von uns". Den eigenen Konsum runterfahren, dafür appellierte neben Staab auch SPD-Kandidatin Schröder-Ritzrau. Man müsse an einen Punkt kommen, "an dem uns klar ist, was in anderen Ländern geschieht, damit wir hier so leben können. Auch wenn das nicht schön zu sehen ist".

Thorsten Krings plädierte für eine versachlichte Debatte: "Wir müssen die Menschen auf rationaler Ebene erreichen, weil wir sie sonst verlieren", war der FDP-Kandidat überzeugt. Vor allem mehr das Tierwohl ins Auge nehmen, betonte Knopf. "Außerdem ist unser Fleischkonsum relativ hoch, eigentlich sogar in einem Bereich, der nicht gesundheitsfördernd ist", so der Grünen-Kandidat. Bisschen weniger Fleisch sei also weitaus gesünder und würde gleichzeitig das Klima entlasten.