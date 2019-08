Rauenberg. (oé) Erst war sie Portugieserkönigin in Malschenberg, dann Kurpfälzische Weinprinzessin und im Jahr darauf schließlich Kurpfälzische Weinkönigin. Seit April dieses Jahres ist Rebecca Rieger nun Prinzessin für den Anbaubereich Kraichgau - eine von insgesamt sieben Bereichs-Hoheiten, die zusammen sämtliche neun badischen Anbaugebiete repräsentieren. Ob sie noch eine Stufe höher klimmen und für das Amt der badischen Weinkönigin kandidieren will, das lässt die 26-Jährige bewusst offen. Denn derzeit gilt ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem aktuellen Amt, das es erst seit vier Jahren gibt und das nach Einschätzung der aktuellen Amtsinhaberin noch nicht so präsent und ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist, wie es das eigentlich verdient hätte.

Rebecca Rieger will dies ändern. "Dabei geht es nicht um mich", sagt sie, "sondern um das Amt." Und auch um die Weinbauregion Kraichgau, die ihrer Meinung nach in Sachen Popularität und Bekanntheit in Baden "ein bisschen hinterherhinkt" - jedenfalls im Vergleich zu so solch illustren Namen wie Kaiserstuhl-Tuniberg, Markgräflerland oder Ortenau. Dabei braucht sich der Kraichgau mit seinen 1155 Hektar Rebfläche ihrer Meinung nach keineswegs zu verstecken - weder von der Landschaft her noch von der Weinbaukultur und schon gar nicht hinsichtlich der Qualität seiner Produkte.

In den zurückliegenden Jahren hat Rebecca Rieger in ihren verschiedenen Repräsentations-Ämtern ihre Heimat "noch einmal ganz neu kennengelernt". "Manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht", erzählt sie. Weinberge, das war für sie normal. Das Ausland lockte da viel mehr. Nach dem Abitur war sie deshalb zunächst einmal für ein ganzes Jahr weg. Doch dann wurde sie auf Bitten des damaligen Malschenberger Ortsvorstehers Hugo Seltenreich 2013 Portugieserkönigin und anschließend Kurpfälzische Weinhoheit. Es kamen die Termine mit den Winzern und die vielen Begegnungen mit den Menschen der Region. "Ich war regelrecht erschlagen, wie schön es hier ist", bekennt sie und fährt fort. "Ich habe mich in den Wein und seine Kultur verliebt." Wein, das sei für sie "nichts anderes als Emotion und Leidenschaft".

Das war auch der Grund, warum sie sich für das Amt der Bereichsprinzessin für den Kraichgau beworben hat. Auch wenn die gebürtige Malschenbergerin nicht direkt eine Winzertochter ist (die Großeltern besaßen früher ein paar Weinberge), so hätten sich die Kraichgauer Weinbauern doch keine bessere Repräsentantin wünschen können. Ihre Weinsachkunde hat sie bei der Wahl im April im Wieslocher Palatin bereits nachgewiesen und auch in Sachen Tourismus und Marketing kennt sich Rebecca Rieger bestens aus. Sie hat ihren Bachelor im Fach Business-Managemet mit den Schwerpunkten Tourismus, Hotel und Event gemacht und eine Bachelor-Arbeit zum Thema "Internationale Marketing-Strategien für den deutschen Wein im Vereinigten Königreich" geschrieben.

Die Grundlagen dafür schuf ein dreimonatiges Praktikum im Auslandsbüro des Deutschen Weininstituts in London. Im September beginnt sie nun ihr Master-Studium an der Hochschule Heilbronn im Fach "Nachhaltige Tourismus-Entwicklung", und auch hier bilden Weinmarketing und Weintourismus die Schwerpunkte. Dabei geht es der Studentin um den nachhaltigen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und den Erhalt des Weinbaus in der Region. Parallel zu ihrem Studium jobbt die Weinprinzessin außerdem im Weinpavillon der "Winzer von Baden" beim Winzerkeller und führt dort Weinproben durch.

Vor allem aber möchte Rebecca Rieger in ihrem neuen Amt als Kraichgauer Weinprinzessin nun Präsenz zeigen, wo und wann immer es geht: bei den Kerwen und Weinfesten der Region sowieso (egal ob in offizieller Funktion oder privat), aber auch bei den Winzern und Genossenschaften. Unterwegs ist der Marketing-Profi dabei in einem Pkw, dessen auffällige Beschriftung auf ihr Amt hinweist. Ausdrücklich wirbt sie dafür, dass man sie über den badischen Weinbauverband buchen kann. Und ihre Anstrengungen tragen auch bereits erste Früchte.

Bis Ende September hat sie ihren eigenen Worten zufolge schon 14 feste Termine und weitere sollen folgen. So ist es ihr Ziel, in der kommenden Zeit die Weingüter im Kraichgau zu besuchen und kennenzulernen und auch als Kraichgauer Bereichsprinzessin Weinproben durchzuführen. Und vielleicht wird ja auch ihr Wunsch Wirklichkeit, bis zum Ende ihrer Amtszeit eine "Princess-Collection" zusammenzustellen, eine Kraichgauer Wein-Kollektion mit ihren ganz persönlichen Favoriten.

Über eine solche Sonder-Edition würde sich auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel freuen. Denn bestimmt, so ist er sich sicher, wären in dem Sortiment auch Weine aus seiner Gemeinde vertreten - ein ideales Präsent also, das die Stadt zu besonderen Anlässen verschenken könnte. Ohnehin ist man in Rauenberg mächtig stolz darauf, dass die Kraichgauer Weinprinzessin aus der Weinstadt kommt. Darauf weist neuerdings auch ein Schild mit dem Konterfei der Majestät hin, das gut sichtbar am Ortseingang von Malschenberg steht.