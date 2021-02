Von Sophia Stoye

Walldorf. Immer wieder im Laufe der Geschichte wird das Judentum zur Angriffsfläche für Verschwörungsgläubige: Ob sie für alles verantwortlich sind, finstere Zwecke verfolgen oder die Menschheit unterwandern – die Behauptungen sind genauso abstrus wie der Rest ihrer "Theorie". Leider finden solche Verschwörungsmythen derzeit immer mehr Gehör unter den "Querdenkern", jener Bewegung, die inzwischen in ganz Deutschland gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Warum das so ist und welche Rolle dabei der Antisemitismus spielt, darüber sprach der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, am Sonntag im Online-Forum von Punktsieben, einer Initiative der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf.

"Es sind kleine Minderheiten, die aber sehr laut und teilweise radikal sind", äußerte sich Blume vor den rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern über die "Querdenker". Nicht alle von ihnen seien direkt rassistisch oder antisemitisch, aber der Kern der Bewegung schon, so der studierte Religions- und Politikwissenschaftler. Blume zufolge gibt es vier psychologische Stufen, die Verschwörungsgläubige häufig durchlaufen und zu den Ansichten bringen, die sie vertreten.

"Die Stufen sind nicht zwangsläufig, aber stark miteinander verzahnt", erklärte er. Das sogenannte "Blunting" (englisch für Abblocken), die erste Stufe, ist Teil des Alltags eines jeden Menschen. "Blunting bedeutet, dass wir aus der Vielzahl der Informationen, die uns erreichen, immer nur einen Teil an uns heranlassen können", erläuterte Blume. So schaffe es der Mensch beispielsweise nicht, sich durchgängig mit den Gefahren des Klimawandels, eines Krieges oder einer Pandemie auseinandersetzen zu können.

Gefährlich wird es Blume zufolge allerdings, sobald dieses Abblocken von Informationen verallgemeinert wird: Wenn beispielsweise Menschen plötzlich behaupten, die Corona-Pandemie oder der Klimawandel seien erst gar nicht existent. "Sobald beängstigende Erfahrungen beginnen, sich so auf einen zu wälzen, dass sie das eigene Leben einnehmen, dann blocken das manche insgesamt ab und leugnen es generell." Das sei so gefährlich, weil sich dann die Angst externalisiere und jemand gesucht werde, bei dem sie abgeladen werden kann.

In der zweiten Stufe kommt laut Blume dann der Verschwörungsmythos dazu. Zwar mögen die Behauptungen von außen widersprüchlich klingen, für die Verschwörungsgläubigen ergeben sie aber einen Sinn, weil sie die Angst nicht an sich ranlassen wollen. "Etwas, was leider von Anfang an dabei war in der Geschichte der Verschwörungsmythen, ist der Antisemitismus", berichtete Blume über die dritte psychologische Stufe. Schon bevor die ersten Querdenker-Demos in Deutschland stattfanden, kamen antisemitische Verschwörungen in Bezug auf das Coronavirus auf. Wissenschaftlich ist das Blume zufolge mit Blick auf die Geschichte gut zu erklären: Weil aus dem Judentum heraus das erste Alphabet 1700 vor Christus entstand, galten Jüdinnen und Juden schon immer als ein besonders intellektuelles Volk. Daraus ergaben sich aber auch die ersten Verschwörungsmythologien gegen die Religion. "Sie sind schon so alt, dass egal, was schief geht, Verschwörungsgläubige fast immer zum Antisemitismus tendieren", schilderte Blume. Dabei entstehe ein gemeinsames Feindbild, in dem Menschen, die sich selbst gar nicht als so radikal empfinden, genauso angesprochen werden wie andere auch. "Es entsteht eine Querfront."

Schließlich wächst in den Verschwörungsgläubigen der Wunsch nach einem "Erlöser" heran, der sie und die Welt von der Bedrohung befreien soll. "Das ist dann die vierte Stufe, die Tyrannophilie", erklärte Blume. "Die Psychologie des Verschwörungsglaubens betrifft uns alle, manche mehr, manche weniger", betonte er weiter. Deshalb sei es bei diesen Menschen keine Frage der formalen Bildung, sondern der Charakterbildung. "Es ist eine emotionale Sache, wie wir mit Ängsten und Krisen umgehen", so der Antisemitismusbeauftragte. Das erkläre im Übrigen auch, warum vermeintliche Wissenschaftler ebenso Verschwörungsmythen verfallen.

Neben diesen psychologischen Aspekten, die Verschwörungsgläubige auszeichnen, spielt auch das Thema Geld eine große Rolle: "Hinter Verschwörungsmythen stecken auch immer Finanzmodelle", schilderte Blume. So würden manche Querdenker beispielsweise ihr Geld durch den Verkauf von Produkten mit deren Logo, gefälschten Attesten zur Maskenbefreiung oder "Schenkungen" auf ihr privates Konto verdienen: Letzteres motiviert durch den Aufruf von bekannten Personen der Querdenker-Szene wie etwa dem Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann.

Außerdem spiele auch das Internet eine große Rolle, vor allem wenn man über die rasche Radikalisierung vieler vorher unauffälliger Bürgerinnen und Bürger spreche: "Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, gab es eine Explosion von Informationen – sehr viel Gutes aber auch sehr viel Schlechtes", erläuterte Blume. Während beispielsweise im 15. Jahrhundert der moderne Buchdruck erfunden wurde, ist heutzutage das neue Medium eben das Internet: Es bringt Menschen auf der ganzen Welt in Sekundenschnelle zusammen, die sich leichter denn je vernetzen – und sich in ihrer Anschauung gegenseitig hochpeitschen – können.

"Es ist völlig in Ordnung, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber der Moment, wenn man den Anderen nicht mehr als Andersdenkenden, sondern als Verschwörer bezeichnet, das ist die Grenze" äußerte sich Blume. Denn dann sei die Gesprächsbasis von den Verschwörungsgläubigen abgebrochen worden.