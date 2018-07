Wiesloch. (oé) Das PZN in Wiesloch ist quasi ein einziges und auch einzigartiges Kulturdenkmal: Das gilt nicht nur für das historische Gebäudeensemble und den es umgebenden Park, das gilt auch für den Boden und das, was sich darin befinden könnte: vor allem Relikte aus Wieslochs gut tausendjähriger Bergbaugeschichte. Die Fläche ist sogar nach Paragraf zwei des Denkmalschutzgesetzes besonders geschützt. Aktuell finden deswegen am Westrand des Klinikgeländes sogar Sondierungsgrabungen des Landesdenkmalamtes statt. Dort, wo das PZN künftig ein Baugebiet entwickeln will.

Jetzt hat Dr. Ludwig Hildebrandt vor Ort die bisherigen Ergebnisse der Grabung einigen Vertretern des PZN auf deren Wunsch hin erläutert. Der Geologe und Bergbauexperte berät mit seinem "Büro für Denkmalpflege und Umweltschutz" (BDU) das PZN seit Jahren in allen Fragen der Bergbauvergangenheit und der daraus möglicherweise resultierenden baustatischen Fragen sowie eventueller Schwermetallbelastungen im Boden. Zugleich ist Hildebrandt ein ausgewiesener Kenner der Bergbau-Archäologie in Wiesloch und der Region.

Seinen Worten zufolge wurden in dem betreffenden Areal von etwa 900 bis 1100 nach Christus, also gut 300 Jahre lang, vor allem Bleierz und Silber abgebaut - und zwar so viel, dass die mittelalterlichen Dombauten in Speyer und Worms größtenteils mit Silber aus Wiesloch bezahlt worden sind (das haben metallurgische Untersuchungen mittelalterlicher Silbermünzen ergeben).

Die Spuren dieses vorwiegend mittelalterlichen Bergbaus traten jetzt bei den Sondierungsgrabungen des Landesdenkmalamtes zutage - und zwar in Gestalt sogenannter "Pingen". Das sind Hohlformen an der Bodenoberfläche, die durch den Einsturz alter Bergbauschächte entstanden sind. Die mittelalterlichen Schächte stammen wohl aus dem 11. Jahrhundert, hatten einen Durchmesser von etwa 1,10 Meter und reichten rund 20 Meter tief ins Erdreich hinein. In sich zusammengebrochen sind die Schächte Hildebrandt zufolge dann im 12. oder 13. Jahrhundert, als sie bereits aufgegeben waren.

Der Geologe Dr. Ludwig Hildebrandt. Foto: Pfeifer

Viel später wurden einige der Bodenvertiefungen schließlich mit Steinbrocken egalisiert. Ludwig Hildebrandt zufolge ist dieser Vorgang auch genau datierbar: Es geschah in der Zeit von 1838/39, als Wieslochs berühmter Weinbaupionier Johann Philipp Bronner die "Wilhelmshöhe" als Weinberg rekultivieren ließ. Die Arbeiter haben damals wohl die Gesteinsbrocken eingesammelt und in die Pingen geschüttet, um das Bodenterrain auszugleichen.

Was die Archäologen bislang in dem Areal am Westhang des PZN-Geländes nicht gefunden haben, sind Siedlungsreste: Es gab so gut wie keine Scherben und auch keine Überreste einer mittelalterlichen Bebauung. Ludwig Hildebrandt wundert das nicht. Seiner Einschätzung nach wohnten die mittelalterlichen Bergleute nur wenige hundert Meter weiter südlich im Stadtgebiet von Wiesloch.

Damit dürfte es zumindest aus archäologischer Sicht auch keine unüberwindlichen Hindernisse für eine moderne Bebauung des Areals geben. Hildebrandt hat sogar eine Idee, wie sich die mittelalterlichen "Pingen" in die aktuellen Pläne integrieren ließen - etwa indem man einige der Bodenvertiefungen als Versickerungsgruben für das Oberflächenwasser einer künftigen Wohnsiedlung nutzt.

Aus Hildebrandts Sicht wäre diese eine "Win-win-Situation" für alle Beteiligten: Die Pingen blieben so als Bodendenkmale erhalten und könnten sogar nutzbar gemacht werden. Dies werde man mit den zuständigen Stellen klären müssen, meinte Vincent Karfus, der kaufmännische Direktor des PZN, bei dem Treffen. Für die Abteilung Bau und Technik des PZN dankte Architekt Ernst Kunold Hildebrandt ausdrücklich für die "hervorragende Zusammenarbeit".