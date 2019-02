In Walldorf entsteht demnächst ein generationenübergreifendes Wohnprojekt, von dem das Initiatorenteam jetzt erzählte. Foto: privat

Walldorf. (seb) "Genau so wünsche ich mir, meine Kinder aufwachsen zu sehen." So bringt Manuela Trott es auf den Punkt. Die junge Mutter ist Mitglied der Initiative "Gemeinsam Wohnen in Walldorf", die ein außergewöhnliches Projekt unternimmt: einen Neubau mit 22 Wohnungen, familienfreundlich und generationenübergreifend. Im Gespräch mit der RNZ hat das Initiatoren-Team seine Motivation und seine Ziele dargelegt.

"Als unsere Kinder noch klein waren, gab es für uns jahrelang kein Theater, Kino oder Konzert", erklärten Andrea und Klemens Gramlich. "Bekannte aber konnten regelmäßig ausgehen, weil die Großeltern die Kinder genommen haben." Seine Großeltern, so Klemens Gramlich, konnten bis ins hohe Alter im eigenen Zuhause bleiben, "weil die nachbarschaftliche Unterstützung funktioniert hat".

Für ihn sei klar: "Für Familien und ältere Menschen ist die gegenseitige Unterstützung unter Nachbarn genial." Alte Leute drohten, in ihrem Eigenheim zu vereinsamen, meinte Andrea Gramlich, junge Menschen wiederum seien oft überfordert, Familie und Beruf zu vereinbaren und die Schulden stemmen zu müssen. Ein großes Haus, in dem sich alle gegenseitig unterstützen: "Das ist die Wohnform der Zukunft."

Das Lego-Modell zeigt schon alle Details, die einzelnen Gebäudeteile sind nämlich abnehmbar. Foto: Lerche

Für Günther Esser ist es "kein Problem", sein Haus zu verkaufen und in eine kleinere Wohnung zu ziehen: "In der Gemeinschaft zu leben, ist für Ältere gut." Es sei auch "eine schöne Herausforderung, sich einzubringen", statt alleine "vor sich hin zu leben". Manfred Uhl berichtete von dem unter Freunden gefassten Entschluss: "Wenn wir mal alt sind, ziehen wir zusammen".

Aber ihm sei klar geworden: "Eine Alten-WG wollen wir eigentlich nicht, die Enkel sollen auch nicht nur ab und an zu Besuch sein. Es ist doch das dauerhafte Zusammenleben der Generationen, das einen jung hält." Uhls Frau Monika war "anfangs skeptisch", aber "als ich den Offenauer Wohnhof erlebte, habe ich Feuer gefangen". Überhaupt haben sie einige ähnliche Wohnprojekte, beispielsweise in Stuttgart, besucht, um Erfahrungen zu sammeln und zu wissen, welche Fehler es zu vermeiden gilt.

Klemens Gramlich war Entwicklungsleiter bei SAP, jetzt, im Vorruhestand, ist das Wohnprojekt sein "Fulltime-Job". Seine Frau Andrea ist Ökotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) und bietet für Kinder heilpädagogische Begleitung mit Ponyreiten an. Manfred Uhl ist Gemeindereferent bei der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot. Monika Uhl ist Erzieherin und bildet Therapiehunde aus, etwa für Kindergärten oder die Altenbetreuung. Günther Esser ist Bauingenieur und steht nun bei den Wohnungsplanungen beratend zur Seite.

So vielfältig wie dieses Kernteam wird wohl die gesamte Gemeinschaft: Eine Wohnung geht an eine Gruppe von jungen Menschen mit Down-Syndrom, eine indische und eine chinesische Familie sind dabei, für Alleinerziehende und Senioren wird ebenso Raum geschaffen wie für Singles oder Paare. Der interreligiöse, interkulturelle und internationale Ansatz sei ebenso wichtig wie das Zusammenleben der Generationen, so Uhl.

Das 3000-Quadratmeter-Grundstück in der Bürgermeister-Willinger-Straße, nahe dem Einkaufszentrum. ​Foto: Lerche

Zu günstigen Konditionen stellt die Stadt Walldorf, die das Projekt "sehr wohlwollend begleitet", ein 3000-Quadratmeter-Grundstück in der Bürgermeister-Willinger-Straße, nahe dem Einkaufszentrum, zur Verfügung, spätestens in vier Monaten soll der Kaufvertrag abgeschlossen sein. Und Weihnachten 2020 soll bereits im Haus gefeiert werden. Die Investition mit großzügiger Außenanlage, Planungs- und Nebenkosten umfasst 8,3 Millionen Euro.

Auf 2000 Quadratmetern Nutzfläche sollen in Zusammenarbeit mit dem Walldorfer Architekturbüro Herrmann die erwähnten Wohnungen für 22 Parteien entstehen, die individuell zugeschnitten werden können. Zwölf im größeren Gebäudeabschnitt sollen Familien und Alleinerziehenden vorbehalten sein, zehn sind für Singles oder Paare gedacht. Private Balkone oder Terrassen gehören dazu. Barrierefrei ist das gesamte Gebäude, weitere Anpassungen etwa für Menschen mit Behinderungen sind machbar. Dazu wird es im Passivhausstandard errichtet, Geothermie und Fotovoltaik verhelfen zu einem Effizienzlevel, das gewisse Tilgungszuschüsse für Kredite ermöglicht.

Doch das ist natürlich nicht alles, schließlich bilden Geselligkeit, Austausch und nachbarschaftliche Unterstützung den Kern des Projekts. Gemeinschaftlich genutzt werden können zwei Atrien, die Dachterrasse, ein großer Spielbereich innen, ein Gemeinschaftsraum für Tanz, Musik, Feste oder auch Vorträge sowie Waschküche und große Werkstatt im Keller. Und wie das Team von anderen Wohnprojekten erfuhr, ist die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu haben, ebenfalls wichtig, daher gibt es auch einen "Raum der Stille". Mit den Gemeinschaftsräumen "strahlen wir hoffentlich ins Quartier aus", so Klemens Gramlich. Indem man sich auch solcherart öffne, "können wir der Stadt etwas zurückgeben für ihre Unterstützung".

27 Mitglieder, teils mit Familien, hat die Initiative schon, für sechs Parteien steht noch Wohnraum zur Verfügung, sodass es schlussendlich insgesamt 50 bis 60 Bewohner werden könnten. Interessierte, auch solche, die eine Wohnung vermieten möchten, können sich gerne auf der Website informieren. Sie sollten neben einer Bankbestätigung, dass sie es finanziell stemmen können, die Bereitschaft mitbringen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, etwa bei Einkauf oder Arztbesuch. "Das können wir nicht erzwingen", ist Gramlich klar, "aber wir sind sicher, dass es sich ergeben wird."

Vorab fanden daher bereits in den vergangenen vier Jahren, seit die Idee konkrete Gestalt annahm, viele Treffen statt, vor allem zum Kennenlernen, zum Herausfinden, ob man sich ein Leben zusammen vorstellen kann. "So ist jetzt schon eine starke Gemeinschaft entstanden", berichtete Andrea Gramlich.

Info: Näheres unter www.wohnhof-walldorf.de oder per E-Mail info@wohnhof-walldorf.de.