An der Wieslocher Straße – im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Walldorf-Süd – will die Stadt Walldorf zwei Mehrfamilienhäuser für preisgünstigen Wohnraum errichten (rot umrandete Bereiche). Foto: Jan A. und Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf.An der Wieslocher Straße – im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Walldorf-Süd – wird die Stadt Walldorf zwei Mehrfamilienhäuser mit etwa 40 bis 50 preisgünstigen Mietwohnungen bauen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und mit dem Grundsatzbeschluss den Weg für die weiteren Planungsschritte freigemacht. Die Wohnungen sollen in Zukunft vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft vermietet werden, der derzeit 323 Wohnungen in 51 Gebäuden unterhält.

Für das Vorhaben stehen zwei Grundstücke bereit: Das Areal nördlich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist 2003 Quadratmeter groß, das Gelände südlich der Straße 2150 Quadratmeter. Gebaut werden dürfen entlang der Wieslocher Straße drei Vollgeschosse mit einem ergänzenden Staffelgeschoss. Aufgrund der Grundstückszuschnitte und der Rahmenbedingungen werden die Gebäude in ihren Abmessungen unterschiedlich sein, dennoch bilden beide künftig "von Osten her kommend auf der südlichen Seite an der Wieslocher Straße den Auftakt zum Stadtgebiet", heißt es in der Verwaltungsvorlage.

"Wir wollen beide Grundstücke in einem Zuge bebauen", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Dies habe in der Gesamtabwicklung Synergieeffekte und ermögliche in einem Schritt einen deutlichen Zuwachs an Wohnungen, heißt es in der Vorlage. Bei den Wohnungsgrößen wird man sich an den Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetzes orientieren, um eine entsprechende Förderung durch das Land zu erhalten. "Da diese Förderungen mittlerweile sehr attraktiv sind, ist diese Vorgabe für die Planung wesentlich", so die Stadtverwaltung.

Die genauen Anforderungen an das Gebäude sollen in einer noch zu beschließenden Planungsvorlage zusammengefasst und in den gemeinderätlichen Gremien beraten werden. Dabei geht es beispielsweise um die Barrierefreiheit innerhalb der Gebäude, die Ausstattungen der Wohnungen, die Bauweise der Häuser – hier verweist die Stadt auf die Holz-Hybridbauweise, bei der die Wohnbereiche in Holzbau ausgeführt werden, Treppenhäuser aber in Beton – den Energiestandard und die Parkmöglichkeiten für die späteren Mieter.

"Mieter mit geringen aber auch mit mittleren Einkommen haben es in Deutschland schwer, bezahlbare Wohnungen zu finden", erklärte Uwe Lindner (CDU). Da auch in Walldorf erheblicher Bedarf bestehe, habe sich der Gemeinderat entschieden, dieser Wohnungsknappheit entgegenzutreten – mit deutlich erhöhten kommunalen Mitteln. "Hier haben wir die große Chance, in zwei Wohnkomplexen zwischen 40 und 50 Wohnungen in unterschiedlichen Größenordnungen entstehen zu lassen", so Lindner. Nach Meinung seiner Fraktion sollten beide Bauvorhaben miteinander entwickelt, geplant und zügig vorangetrieben werden.

"Unter der Maßgabe, dass bei diesen beiden Wohngebäuden die Passivhausbauweise eingehalten wird, können wir eine mögliche hybride Holzbauweise mittragen", so Lindner. Da die Stadt im zweiten Bauabschnitt den Passivhausstandard von allen Bauherren verlange, könne sie selbst bei diesem Vorhaben nicht davon abweichen. "Insgesamt sollte der Beschluss, auf gemeindeeigenen Grundstücken Passivhausbauweise zu verlangen, überdacht, neu gefasst und dem Effizienzhausstandard ,KFW 40-plus’ gleichgestellt werden", so Lindner. Man wolle das Verfahren schnell auf den Weg bringen, um die Planungen für die Bauvorhaben noch in diesem Jahr beenden zu können. "Durch einen klugen kommunalen Wohnungsbau fördern wir sozial ausgewogene Wohnquartiere und verhindern so eine exzessive Gentrifizierung", sagte der CDU-Stadtrat.

Das nächste Wohnungsbauprojekt in Walldorf müsse auf den beiden Grundstücken an der Wieslocher Straße entstehen, weil der Eigenbetrieb dringend weitere Wohnungen brauche, erklärte Manfred Zuber (SPD). Man schaffe nicht nur neue Wohneinheiten, die mehrgeschossigen Baukörper schützten auch das südlich dahinter liegende Neubaugebiet vom Verkehrslärm der Wieslocher Straße. "Die Bebauung der beiden Grundstücke muss – nicht nur aus Kostengründen – in einem Zug erfolgen, weil wir schnell mehr Wohnraum brauchen", so Zuber.

Weil die Förderung des Landes sehr attraktiv sei, müsse sie zwingend in Anspruch genommen werden und dafür die Vorgaben eingehalten werden. "Die Bebauung der beiden Grundstücke am östlichen Stadteingang wird dem Eigenbetrieb helfen, die Liste der Bewerbungen weiter abzuarbeiten." Die SPD lege besonderen Wert auf nachhaltiges Bauen, weshalb mindestens der Passivhausstandard Grundlage der weiteren Planung sein müsse.

Hans Wölz (Grüne) sagte über das bisher größte kommunale Wohnungsbauprojekt in Walldorf: "Diese Wohnungen sollen für Personengruppen zur Verfügung stehen, die sich die steigenden Mietpreise auf dem freien Wohnungsmarkt in und um Walldorf nicht mehr leisten können." Über 120 Interessierte stehen laut Wölz auf der Warteliste des Eigenbetriebs. Grundsätzliches Ziel der Grünen-Fraktion sei, allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine angemessene Wohnungsversorgung zu ermöglichen. "Für unsere Fraktion steht im Mittelpunkt kommunaler Wohnungsversorgungsstrategien – neben dem Erhalt preiswerten Wohnraums – die Förderung des Neubaus von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraums", sagte Wölz. Er erinnerte an einen Antrag seiner Fraktion auf Bau von Sozialwohnungen in der Kolpingstraße. Dort sei eine Potenzialfläche für ergänzenden städtischen Wohnungsbau von etwa 1500 Quadratmetern vorhanden.

"Diese Fläche sollte sobald als möglich ebenfalls nach Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetzes überplant werden." Wölz sprach sich für die Holz-Hybridbauweise aus, weil Holz nicht nur nachhaltiger Rohstoff sei, sondern auch CO2-Speicher. Außerdem habe Holz konstruktive Vorteile und biete einen Zugewinn an Bauqualität und Raumklima. Wölz forderte in Hinblick auf das Verbot von Verbrennermotoren, alle Stellplätze mit der Möglichkeit für Elektroladestationen auszustatten.

Fredy Kempf (FDP) ging die Diskussion schon zu sehr ins Detail: "Wir sollten nicht zu viele Worte verlieren, sondern zustimmen, um schnellstmöglich planen zu können."