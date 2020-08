Von Sabine Hebbelmann

Malsch/Rauenberg/St. Leon-Rot/Wiesloch. Ausgedehnte, artenreiche Wiesen, schilfbestandene Gräben und alte Bruchwälder – das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch schützt vielfältige Lebensräume, die, je nach Bodenbeschaffenheit und Wasserstand, feucht oder trocken ausgebildet sind. Dazu gehören Erlensumpfwälder und Eichen-Hainbuchen-Wälder ebenso wie verwilderte Obstgärten. Das 264 Hektar große Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist Heimat, Rast- oder Winterquartier für viele, zum Teil bedrohte Tiere und Pflanzen wie das Schwarzkehlchen, die Gelbbauchunke, die Bekassine oder die Wasserfeder.

Es erstreckt sich über die Gemarkungen der Gemeinden Malsch, Rauenberg, Wiesloch und Sankt Leon-Rot und lässt sich gut mit dem Rad oder zu Fuß erkunden. Auf der amtlichen Informationstafel ist eine Rad- und Wanderroute ausgewiesen, die ihren Ausgang vom Bahnhof Rot-Malsch nimmt. Wie in allen Naturschutzgebieten gelten auch hier strenge Regeln: So sollen Besucher die Wege nicht verlassen, Hunde nur an der kurzen Leine führen und keine "Luftsportgeräte oder Modelle" auf dem Gelände betreiben.

Ausgerüstet mit Kamera und Notizbuch, macht sich der Biologe und Naturschutzwart Peter Weiser auf die Pirsch und untersucht den breiten Blühstreifen, der den Weg säumt, nach Insekten. Und er hat Glück: Mit dem Makro fängt er die Bunte Maskenbiene beim Blütenbesuch ein, erwischt den dekorativen Kleinen Perlmutterfalter und den Moschusbock mit seinen langen geschwungenen Fühlern. Er bekommt den aparten Hornklee-Glasflügler vor die Linse und den Kohlweißling so scharf, dass man sieht, wie der lange Rüssel in einer Blüte des Wiesenklees verschwindet.

Im hohen Gras hüpft eine Sumpfschrecke, im Röhricht singt ein Teichrohrsänger und von einem Ansitz aus überblickt ein Neuntöter sein Revier. Ein Storchenpaar nistet auf einem Mast, während weitere Störche über dem Gebiet kreisen. Auf einer steinigen Brache wächst neues Leben. Hier hat das Land einen aufgegebenen Betrieb gekauft, das Gemäuer mit den Fundamenten entsorgt und die Fläche renaturiert. Das Gebiet wirkt wie eine grüne Oase in der stark beanspruchten Rheinebene – und das, obwohl es nicht nur von Wassergräben und Feldwegen, sondern auch von wichtigen Verkehrsadern durchzogen wird. Im Osten verläuft die B 3, während sich die A 6 und die Bahnlinie im Gebiet kreuzen. Im Norden reicht das Gebiet bis an das Gelände der Heidelberger Druckmaschinen heran.

Der sumpfige Charakter geht zurück auf die "Kinzig-Murg-Rinne", eine Randsenke im Übergang zum Kraichgau und zum Schwarzwald, die am Ende der letzten Eiszeit entstand. Der Fluss verlief parallel zum Rhein und war durch die Sand- und Kiesaufschüttungen der Niederterrasse von diesem getrennt. Als er verlandete, entstanden Feuchtgebiete mit mächtigen Niedermoor-Böden. Im Mittelalter nutzten die Bewohner des jeweiligen Dorfes die Niederung als Allmendweide. Der Name "Kapellenbruch" geht auf die Wendelinus-Kapelle zurück, die im Jahr 1802 wegen zu häufiger Überflutung abgetragen wurde. Heute spielt das Gebiet aufgrund seiner Fähigkeit, viel Wasser aufzunehmen, eine wichtige Rolle beim Hochwasserschutz.

Um die Niederung für den Ackerbau nutzbar zu machen, wurden ab 1933 fünf parallele Gräben ausgehoben und das Gebiet nach und nach trockengelegt. Das Gefälle ist allerdings nur sehr gering, und so verdankt der Kehrgraben seinen Namen dem Umstand, dass das Wasser – entgegen der üblichen nördlichen Abflussrichtung – nach Süden abfließt.

Seit der Ausweisung zum Schutzgebiet 1991 sind nur noch einzelne Flächen durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die extensiv genutzten Wiesenflächen haben sich im Zuge der naturnahen Bewirtschaftung regeneriert. Das Mähen und Abräumen des Mähguts einmal im Jahr beugt der Verbuschung vor und erhält durch Ausmagerung die Vielfalt an Blühpflanzen. Im Rahmen der Wiesenbewirtschaftung bleiben ganzjährig "wandernde" Altgrasstreifen stehen, die für viele Tiere wichtig sind.

Wie Jost Armbruster, beim Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig für die hiesigen Naturschutzgebiete, bestätigt, hat sich das Natur- und Landschaftsschutzgebiet sehr positiv entwickelt. Es wurde erweitert und ein neuer Managementplan für die Pflege des Gebietes sieht unter anderem Beweidung vor. Grundsätzlich stellt Armbruster aber auch fest: In allen Naturschutzgebieten der Region hat die Qualität seit der Ausweisung abgenommen. Verantwortlich macht er vor allem Stickstoffeinträge aus Verkehr und Landwirtschaft und die Verinselung der oft isoliert liegenden Gebiete im Ballungsraum. "Viele Arten sind verschwunden, die zur Zeit der Ausweisung noch zu beobachten waren."