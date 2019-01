Wiesloch. (oé) Wir schreiben das Jahr 1958. Jazz und Rock’n’Roll haben hierzulande ihren Siegeszug angetreten, aber in dem kleinen, beschaulichen Wiesloch ist der neue Trend irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Hier gibt es allenfalls Eisdielen mit einer Musicbox, aber einen eigenen Treffpunkt zum Tanzen und Musikhören suchen die Jugendlichen damals noch vergebens. Eine Gruppe junger Leute um Gerhard Walburg (Studenten vor allem) will das ändern. Ihr Plan: einen Jugendklub zu gründen, ganz nach dem Vorbild des "Cave 54" in Heidelberg. Ein Privatklub soll es sein, Ausweise werden ausgegeben und Musik soll gespielt werden: aus der Musicbox, aber natürlich auch "live". Zu Anfang sind es vor allem Dixieland-Bands, die in dem neuen Club ihre Gastspiele geben. Dessen Name: "Studio 58".

Von Anfang an mit dabei waren auch Wolfgang Gruber und sein älterer Bruder Bernd. Wolfgang besuchte damals noch das Gymnasium in Wiesloch, machte dort 1962 sein Abi, studierte danach in Heidelberg und wurde schließlich Gymnasiallehrer. Und so ganz nebenbei betrieb er in seiner Freizeit an den Wochenenden auch den Wieslocher Musikclub, der bald seinen inzwischen legendären Namen erhielt: "Die Note". Wolfgang Gruber erinnert sich noch gut, wie es zu der Umbenennung kam.

Der neue Jugendtreff war schon recht bald ins Visier der Ordnungshüter geraten, die das neumodische Lokal argwöhnisch beäugten. Schon der Name "Studio 58" klang irgendwie verdächtig. Wäre es nicht besser, wenn der Name eher an einen Gesangverein erinnerte, lautete der gut gemeinte Rat. Die jungen Leute gingen darauf ein und tauften ihren Klub kurzerhand um: in "Die Note - Verein der Freunde moderner Musik". "So heißt er bis heute", fasst Wolfgang Gruber die Geschichte schmunzelnd zusammen.

50 Jahre her: Wolfgang Gruber mit Pfeife im Jahr 1969. Foto: privat

1963 hat Wolfgang Gruber zusammen mit seinem Bruder die "Note" übernommen und führte sie später dann alleine - und das bis auf den heutigen Tag, gut 60 Jahre nach der Gründung. Des Geldes wegen hat er es aber nie gemacht, wie er betont, sondern immer aus "Leidenschaft und mit Herzblut." Und da war auch noch etwas anderes, wie der heute 76-Jährige augenzwinkernd bekennt: Die "vielen hübschen Mädchen" vor und hinter der Bar, "die waren immer sehr motivierend".

Dazu kam die Musik: Rock’n’Roll natürlich, aber auch der Sound der Beatles, der Rolling Stones oder der Kinks; später erklangen Flower-Power-Musik, Underground oder progressiver Rock, aber auch die Hits von ABBA. Nur eines hatte Wolfgang Gruber nie in seinem riesigen Musikarchiv an CDs und Vinylplatten: "Fließbandmusik. Die mag ich heute noch nicht", sagt er. Vielleicht lag es an diesem bunten, aber geschmackvollen Musikprogramm, dass die "Note" zu einer kulturellen Institution in Wiesloch wurde, in der sich ganz unterschiedliche Generationen "bunt gemischt" wohlfühlten - und es bis heute tun.

Zudem war die "Note" in all den Jahrzehnten die perfekte Anlaufstelle für alle "Nachtschwärmer", die freitags abends einfach noch nicht nach Hause wollten. Die verkürzte Sperrzeit bis drei Uhr morgens machte es möglich. "Die hab in Wiesloch nur ich gehabt", erzählt Wolfgang Gruber. Auch deshalb, weil es in all den Jahren "nie Schlägereien oder größere Vorfälle gab", wie er betont. Zwar war die "Note" immer ein Privatklub, aber man kam meist auch ohne Ausweis rein. Kein Wunder also, dass sich freitags nachts die Besucher in dem historischen Keller (Baujahr 1576) in der Schustergasse beim Freihof oft drängten wie die Sardinen in der Dose, bis dann zu später (oder besser früher) Stunde Uwe Janssens "Clochard" als "Schluss-Song" allen unmissverständlich klar machte, dass es nun endgültig Zeit war heimzugehen.

In der "Note" war immer auch Livemusik angesagt: hier Gitarrist und Sänger Asmus Henkel auf der Zwölfsaitigen. Foto: privat

Jahrzehntelang fanden in der "Note" zudem Livekonzerte statt und die Namen der Bands, die hier aufgetreten sind, lesen sich wie ein "Who-is-Who" der regionalen Musikszene: angefangen bei den "Heidelberg Starfighters" über "Mysterious Fertilitiy" mit Sänger Roland Oehmann oder die Big Roll Band von Franz Scheucher und Gerhard "Schreier" Kern bis hin zu den "Nachtigallen" und den DeeJays in jüngeren Tagen (deren Sänger Wolf Dieter Straub hat übrigens soeben sein Buch "Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar" veröffentlicht, in dem auch die "Note" eine prominente Rolle spielt; aber darüber an anderer Stelle mehr).

Gerne erinnert sich Wolfgang Gruber auch an die "Ein-Mann Shows" mit Asmus Henkel (dem Sohn seines Heidelberger Germanistik-Professors Arthur Henkel). Die Songs von Bob Dylan und Donovan standen hier im Mittelpunkt. Wie überhaupt es keine stilistischen Scheuklappen gab: Vom Jazz über den Folk bis zum Rock’n’Roll erklangen alle Formen populärer Musik. Die Zahl der Konzerte hat Wolfgang Gruber in den zurückliegenden Jahren deutlich reduziert, auch aus Rücksicht auf die Nachbarn, denen er ohnehin seinen Dank für Verständnis und Geduld während der zurückliegenden 60 Jahre abstattet.

Was die Zukunft der "Note" angeht, so ist deren Wirt ein bisschen hin- und hergerissen. Einerseits ist der 76-Jährige inzwischen bereit "loszulassen" und schaut sich nach einem geeigneten Nachfolger um, der "dem Laden neue Impulse geben" und ihn in seinem Sinne weiterführen kann. "Die ’Note’ soll ihren Charakter behalten", wünscht sich Wolfgang Gruber. Andererseits könnte er es sich durchaus vorstellen, "mit Unterstützung" auch noch selbst ein paar Impulse zu geben, bis es mit der endgültigen Übergabe soweit ist.

Erste Ideen hat er schon, etwa eine neue Konzertreihe, die einmal im Monat immer donnerstags stattfinden soll mit Musik der eher leiseren Art und für die etwas "reifere Jugend". Man darf also gespannt sein.