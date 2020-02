Mühlhausen/Rettigheim. (seb) Nachdem Gemeinde und Fachplaner in einer Bürgerinformationsveranstaltung zahlreiche Anregungen zur Rettigheimer Ortsdurchfahrt hatten, befasste sich jetzt der Gemeinderat mit möglichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung der Anfang des Jahres zu Gemeindestraßen herabgestuften Rotenberger und Östringer Straße.

Gemeinsam erläuterten Bürgermeister Jens Spanberger und Frank Rogner vom Ingenieurbüro Köhler & Leutwein Näheres. Als Ziel war mehrfach vorgegeben worden, Rettigheim solle möglichst unattraktiv für den Durchgangsverkehr werden, Tempo 30 von einem Ende zum andern wurde vielfach gewünscht.

Zudem ging es um eine höhere Aufenthaltsqualität im Ortskern und um die Sicherheit an den Ortseingängen aus Richtung Mühlhausen (Kreuzung Im Brühl/Rotenberger Straße) und aus Östringen (Kreuzung Gartenstraße/Am Hahnenberg mit Östringer Straße).

Die Temporeduktion und dazu die notwendigen regelmäßigen Kontrollen konnte Spanberger als erste – und relativ günstige – Maßnahmen zusichern. Für bauliche Maßnahmen, um Autofahrer zur Tempodrosselung zu bringen, will man von den Verkehrsplanern eine Vorstudie anfertigen lassen. Frank Rogner bezeichnete Tempo 30 als sehr sinnvoll, da werde "eine deutliche Veränderung" bemerkbar. Auch eine Art "bremsende" Wirkung neu gestalteter Ortseingänge sprach er an, die "größte Notwendigkeit" sah er an dem aus Richtung Östringen: Schmaler solle die Fahrbahn werden und in der Mitte bepflanzt ...

Als er zur Aufwertung der Ortsmitte ein attraktives Pflaster ansprach, stieß Rogner aber auf Ablehnung: Die Gemeinderäte erinnerten daran, dass man in Rettigheim schlechte Erfahrung damit gemacht habe und wegen "Stolperfallen" mehrfach nacharbeiten ließ, ehe man das Pflaster vor wenigen Jahren ganz herausriss. "Es gibt auch haltbare Lösungen", wollte Rogner die Idee aber nicht ganz fallen lassen.

"Vor allem geht es um die Sicherheit": Wichtig war Ewald Engelbert (CDU), dass sich der Wille er Bevölkerung in den Maßnahmen widerspiegele. Tempo 30 ergebe nur Sinn, wenn es nicht abschnittsweise, sondern auf der gesamten Ortsdurchfahrt gelte. Er plädierte dafür, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die neu ausgebaute Kreisstraße K3520 zwischen Mühlhausen und Östringen werde noch nicht so gut angenommen, dass Rettigheim spürbar vom Verkehr entlastet werde, "die Karawane zieht immer noch durch den Ort". Abhängig von der finanziellen Lage der Gemeinde müssten bauliche Maßnahmen sukzessive folgen.

Bei allem Respekt für die Wünsche der Bürger verwies Reimund Metzger (Freie Wähler) auf die Straßenverkehrs-Ordnung: Da stehe, dass auf Ortsdurchfahrten Tempo 50 zu gelten habe und nur mit guten Gründen Tempo 30 eingeführt werden dürfe. Mit Blick auf die Unfallstatistik der letzten Jahre stellte er die Frage in den Raum, ob von einer "erhöhten Unfallgefahr" die Rede sein könne. Die Frage sei, ob alle Voraussetzungen für Tempo 30 geprüft worden seien.

Das konnte Bürgermeister Spanberger bejahen, schließlich habe man mit den Verkehrsplanern und dem Polizeipräsidium Mannheim gesprochen und auch mit dem Landratsamt herrsche Einvernehmen. Zustimmung brauche man nicht, so Spanberger, verantwortlich sei nun die Gemeinde als Untere Straßenverkehrsbehörde. Er betonte dabei die Bedeutung städtebaulicher Maßnahmen im Gesamtpaket, um die Ortsmitte aufzuwerten und die Sicherheit zu erhöhen.

"Mit Tempo 50 liegt die Sterblichkeitsrate der Fußgänger bei 40 Prozent, mit Tempo 30 nur bei sechs Prozent", erinnerte Holger Schröder (SPD) an von Köhler & Leutwein vorgelegte Studien. Daher plädiere man dringend für die Geschwindigkeitsreduktion. "Froh", wenn Tempo 30 eingerichtet werde, zeigte sich auch Dr. Bernhard Drabant (Grüne). Die folgende Entwicklung des Verkehrs im Ort müsse man dann eng verfolgen. Bei einer Enthaltung gab es das Plazet für Tempo 30, das Büro Köhler & Leutwein wurde einstimmig mit der Vorstudie beauftragt.