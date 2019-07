Mühlhausen. (jubu) Drei Verletzte forderte ein Frontalzusammenstoß am vergangenen Samstag auf der Bundestraße 39 zwischen Angelbachtal und Mühlhausen.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer hatte gegen 22 Uhr die B39 von Mühlhausen in Richtung Angelbachtal befahren und wollte nach links Richtung Tairnbach abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Angelbachtal kommenden Mercedes eines 60-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war an die Einsatzstelle geeilt, um die Leichtverletzten zu versorgen. Sowohl die zwei beiden Insassen des BMW, als auch der Mercedes-Fahrer mussten nach notärztlicher Versorgung in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Tairnbach und Mühlhausen unterstützten den Rettungsdienst, banden auslaufende Betriebsmittel und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung mehrfach kurzzeitig gesperrt worden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.